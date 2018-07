Sex im Sommer: So haben Sie auch bei hohen Temperaturen coolen Sex

☀ Die Sonne brennt, die Lust kocht über – denn je höher die Temperaturen, desto größer das Verlangen. Doch leider schwitzt man dabei auch mehr als sonst. Wie Sie auch bei 35 Grad noch Spaß am Sex haben

Der Sommer ist heiß: überall kurze Röcke, knappe Oberteile und Menschen, die zum Flirten aufgelegt sind. Im Sommer ist die Lust auf Sex besonders hoch, wäre da nicht ein Problem: schon ohne Bewegung kommen wir ins Schwitzen. Die Vorstellung sich eng an einen heißen Körper zu schmiegen, klingt zwar verlockend, treibt in der Realität aber den Blutdruck in die Höhe und den Schweiß auf die Stirn. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Sommersex ganz entspannt genießen und dabei einen kühlen Kopf bewahren.

>>> Sex im Urlaub: Lassen Sie sich in unser heißen Galerie inspirieren

Wenn es draußen heiß wird, steigt auch die Lust auf Sex. Das intensivere Sonnenlicht sorgt dafür, dass das Hormon Serotonin verstärkt ausgeschüttet wird. Das wiederum "lässt uns insgesamt wacher und vitaler werden", erklärt Peter Walschburger von der Freien Universität Berlin.

Liebe im Hochsommer: Bei hohen Temperaturen steigt die Lust auf Sex © Ollyy / Shutterstock.com "Vogelzwitschern und blühende Bäume" haben eine psychologische Wirkung auf den Menschen, erklärt der Biopsychologe, "wir assoziieren sie mit etwas Schönem." Die so genannten Frühlingsgefühle, die im Sommer zur Hochform auflaufen, haben außerdem gesundheitliche Effekte: "Der Vitaminstoffwechsel wird angekurbelt, was wiederum die Knochenfestigkeit erhöht", so Walschburger. Ein weiterer schöner Effekt: Die Glückshormone sorgen dafür, dass wir mehr Lust auf Sex haben. Aber die Frühlingsgefühle sind nicht allein Grund für die größere Lust aufs Liebesspiel im Sommer. Es gibt auch eine körperliche Ursache: Die Hitze steigert die Durchblutung im Körper – auch in den Geschlechtsorganen. Penis und Vagina sind deswegen sensibler und schneller erregbar. >>> Steigern Sie ihre Lust: So verwöhnen Sie die Liebste am CUV Welche Stellungen eignen sich für Sex im Sommer? Eines vorab: Beim Sex schwitzen Sie in jeder Stellung. Aber es gibt Positionen, die bei Hitze angenehmer sind als andere. "Perfekt sind Hündchen-, Löffelchen- und Reiterstellung, da hier die Temperatur und folglich die Herzfrequenz niedrig bleiben", rät Dr. Axel-Jürg Potempa, Androloge und Sexualmediziner aus München. Auch gut: Reiterstellung rücklings oder seitwärts. Oder sie rücklings auf der Bettkante und Sie kniend davor. Vermeiden Sie wilde Turnereien, lieben Sie sich stattdessen in langsamen Bewegungen. Tabu sind an heißen Tagen Sexstellungen, bei denen sich Ihre Körper eng umschlingen. Durch den Körperkontakt und die starke Reibung entsteht noch mehr Wärme. Auch Sex im Stehen ist ungünstig, das belastet das Herz-Kreislauf-System zu stark – es sei denn, Sie stehen unter einer kühlen Dusche. >>> Sex-Stellungen: Die heißesten Sex-Positionen des Kamasutra Die 8 besten Tipps für coolen Sommersex Sie würden sich bei den heißen Sommertemperaturen am liebsten gleich unter der Dusche oder im Eisbottich lieben? Grundsätzlich keine schlechte Idee, doch zu große Temperaturunterschiede können Ihnen ebenfalls den Spaß am Sex killen. Wir haben 8 alternative Varianten für die Liebe an heißen Tagen getestet – 8 heiße Ideen für Sex bei Hitze.

1. Perfektes Timing für Sommer-Sex Es ist ähnlich wie beim Sport: Im Sommer ist morgens ist die perfekte Tageszeit – nicht nur, weil die Luft deutlich frischer ist, sondern weil Ihr Testosteron-Spiegel früh am Morgen sehr hoch ist und Sie mehr Lust auf Sex haben als nach einem anstrengenden Arbeitstag. Diese Wirkung kann übrigens auch bei Frauen auftreten. Und mal ehrlich, gibt es einen besseren Start in den Tag?

Sex an kühlen Orten: der Fliesenboden ist kühler als die Bettdecke © VGstockstudio / Shutterstock.com 2. Kalte Bettwäsche für heiße Liebe Die dicke Wolldecke haben Sie sicher schon längt aus dem Bett verbannt, die ist jetzt eindeutig zu warm. "Satin kühlt zwar die Haut, ist aber eine Kunstfaser und leitet deswegen Schweiß nicht gut weiter", erklärt Potempa. Mit Leinen-Bettwäsche turnen Sie besser: Sie hat ebenfalls einen kühlenden Effekt, verhindert aber, dass sich unter Ihnen allmählich ein See aus Schweiß ausbreitet. 3. Gehen Sie auf den Küchenboden Ja, das Bett ist bequem. Aber bei extremen Temperaturen ist es früher oder später ratsam, einen kühleren Platz aufzusuchen. "Ob auf dem kühlen Küchenfliesenboden, in der Dusche unter fließend lauwarmem Wasser oder im Keller: Überall dort, wo Hitze nicht oder kaum hinkommt, können Sie sich austoben", so der Autor ("Was Sie besser nicht über Sex wissen sollten", Riva, um 15 Euro). Das Badezimmer ist der perfekte Ort, da gibt’s reichlich Möglichkeiten sich abzukühlen. Sie bevorzugen Dusche oder Wanne? Stellen Sie das Wasser nur lauwarm ein – das erfrischt besser als eiskaltes, denn Ihre Körper würden nach dem Schock noch mehr Wärme produzieren. 4. Scharfes Essen kühlt den Körper Haben Sie sich schon einmal gefragt, wieso in heißen Ländern so oft scharf gegessen wird? Scharfe Speisen, die zum Beispiel Chili enthalten, kühlen den Körper. Das in der Schote enthaltene Capsaicin fördert kühlenden Schweiß. Übrigens: weil Chili die Durchblutung anregt, steigern Sie die Erregbarkeit in den Geschlechtsteilen zusätzlich. Es könnte also der heißeste Sex aller Zeiten werden – aber bitte übertreiben Sie es nicht!

Im Hochsommer macht Sex an der frischen Luft besonders viel Spaß © Hrecheniuk Oleksii / Shutterstock.com 6. Raus aus dem Haus Keine Lust, in der heißen Bude gegrillt zu werden? Dann gehen Sie doch ins Freie. Wie wäre es zum Beispiel damit: Sie machen sich zu Hause gegenseitig ein wenig heiß und begeben sich dann auf eine kleine Radtour. Das Gute dabei: "Auf dem Rad entdeckt man zu zweit viel eher einsame, lauschige Plätze, wo man es sich jederzeit gemütlich machen kann", sagt Mia Ming. Im Wald oder am See, auf jeden Fall aber im Schatten. Am besten nehmen Sie dafür ein großes Badelaken als Unterlage mit. Das Auto sollten Sie sich dagegen als Location für Winter-Sex aufheben, da sich die Hitze dort extrem staut. >>> Outdoor-Sex: Die besten Locations für Liebe im Freien 7. Pausen beim Sommer-Sex Wenn Ihnen der Schweiß nicht nur von der Stirn, sondern über den ganzen Körper läuft, legen Sie eine Pause ein. Die füllen Sie mit sanften Streicheleinheiten – die sind bei Hitze deutlich angenehmer als ständiges Anfassen und Kneten. Oder pusten Sie sachte über den schweißnassen Körper Ihrer Bettgefährtin, das kühlt und erregt. Auch gut: mit einem Strohhalm Wasser auf die Haut der Liebsten tröpfeln. 8. Rein ins Wasser Über ein Schweißbad brauchen Sie sich keine Sorgen machen, wenn Sie sich unter der kühlen Dusche lieben. Es soll ja Menschen geben, denen auch Sex auf der Luftmatratze oder in der Brandung gelingt. In der Regel ist das aber doch etwas unbequem. Darüber hinaus sollten Sie sich bitte nie in der prallen Sonne lieben – das ist zu belastend für den Kreislauf. Suchen Sie sich lieber ein schattiges Plätzchen oder gehen Sie unter die lauwarme Dusche. Es regnet? Perfekt: Liebe im Sommerregen ist magisch!

Sex unter der lauwarmen Outdoor-Dusche: Gibt es etwas Schöneres? © Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com 9. Nutzen Sie den eiskalten Kick Fast alles, was kalt ist, kann beim Sex für Erfrischung sorgen – und sehr lustvoll sein. Experimentieren Sie doch mal mit Früchten aus dem Kühlschrank, Eiswürfeln und kalten Getränken, die Sie sich gegenseitig über die Haut gleiten lassen. Aber nicht zu voreilig sein: Bei eiskalten Teilen sollten Sie den Penis auslassen, weil es sonst schnell zu Erektionsstörungen kommen kann. Auch kühle Küssen können erfrischen: nehmen Sie dafür einen Eiswürfel in den Mund und küssen Sie ihre Partnerin. Dabei schieben Sie sich gegenseitig das Eis von Mund zu Mund. Das kühlt nicht nur, sondern schult auch Ihre Zungenfertigkeit und macht Ihre Partnerin total an! >>> Besser küssen: Diese Küsse machen Frauen verrückt

Bauen Sie die Erfrischung aber nur ins Vorspiel ein. "Eiswürfel und Co. lenken auf Dauer dann doch zu sehr vom eigentlichen Geschehen ab", meint die Berliner Autorin Mia Ming ("Seitensprünge", Schwarzkopf & Schwarzkopf, um 10 Euro). Nach dem Vorspiel erfrischt Kaltwasser, deponieren Sie es vorher neben dem Bett.