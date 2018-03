Flirtregeln: Dating-Etikette für Männer

Erste Verabredung mit einer neuen Frau: Führen immer noch Knigge-Empfehlungen zum Erfolg (und ins Bett)?

Früher galt: Bei dem ersten Treffen ist ein Anzug Pflicht. Und heute?

In der heutigen Zeit gilt: lässig ja, nachlässig nein. Ein gepflegtes

Äußeres ist eines der wichtigsten Kriterien für den ersten Eindruck. „Viele Frauen achten besonders auf die Füße. Hier kann Mann mit sauberen, nicht ausgelatschten Schuhen leicht Punkte sammeln“, so der Hamburger Dating-Experte und Buchautor Eric Hegmann (www.eric-hegmann.de). Wichtig ist, dass Sie sich wohlfühlen.



Früher brachte man zum Rendezvous ein Geschenk für sie mit. Und heute?

„Ein Präsent wird heute eher als Anbiederung oder gar Verpflichtung für eine Gegenleistung empfunden“, sagt Hegmann. Einzige Ausnahme ist eine einzelne rote Rose. Bloß keinen ganzen Strauß, das wirkt extrem altmodisch!



Früher hielt der Mann ihr die Tür auf, half ihr aus dem Mantel. Und heute?

Das gilt selbstverständlich auch heute. Kommen Sie ihr zuvor und seien Sie ein Gentleman. Frauen erwarten dies zwar nicht mehr, freuen sich jedoch sehr darüber.



Früher beglich im Restaurant immer der Mann die Rechnung. Und heute?

Die Wahrscheinlichkeit, hier was falsch zu machen, ist groß. „Sie sollten das Thema unbedingt offen ansprechen und nicht einfach zahlen oder gar vorschlagen, die Rechnung zu halbieren“, rät Hegmann. Dem aktuellen Knigge (der Benimm-Bibel) zufolge sollte es so ablaufen: Nachdem der Kellner die Speisekarte gebracht hat, fragt der Mann die Frau, ob es ihr recht wäre, wenn er die Rechnung übernimmt. So kann sie die Einladung ausschlagen, falls es ihr unangenehm ist (nachzulesen in: „Über den Umgang mit Menschen“, Anaconda-Verlag, zirka 5 Euro).

Früher galt: Beim ersten Date wird nicht geküsst. Und wie ist es heute?

Diese Regel ist von gestern. „Sie sind erwachsen und tun das, was Sie beide wollen“, sagt Hegmann. Natürlich sollten Sie nicht drängeln. Aber erotische Spannung aufzubauen, ist durchaus erlaubt. Erstes Anzeichen, dass auch sie Ihnen näherkommen möchte, ist langer Blickkontakt – aber nicht länger als 5 Sekunden anstarren, sonst bekommt sie noch Angst.



Früher war Sex gleich beim ersten Mal definitiv tabu. Und heutzutage?

Das gilt heute immer noch. Wenn es dazu kommt, glaubt die Frau anschließend, dass es Ihnen nur um schnellen Sex ging. Wer eine seriöse Partnerschaft anstrebt, sollte warten können – bis zum dritten, vierten, fünften Date.



Früher hieß es: Nach dem ersten Date erst am 3. Tag melden. Und heute?

Jeder sollte auf das eigene Tempo vertrauen. Bedürftig wirken will niemand, aber: „Singles haben oft mehrere Eisen im Feuer. Wer allzu lange zögert, der überlässt das Feld der forscheren Konkurrenz.“