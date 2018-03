Mehr als ein Gewürz: Die Wahrheit über Salz

Ohne können wir nicht leben, aber zuviel davon schadet dem Körper. So leben Sie gesund mit wenig Salz

Früher galt Salz als besonders wertvoll. Vor allem in Hungerszeiten konservierte man Fleisch und Fisch damit und konnte so überleben. Kühlschrank und Konservendosen sei Dank sind wir heute nicht mehr auf das Pökeln (Konservieren mit Kochsalz) angewiesen. Ob und wie viel Salz wir tatsächlich brauchen, sagen wir Ihnen hier.

Was ist Speisesalz?

Speisesalz besteht fast zu hundert Prozent aus den beiden Mineralstoffen Natrium und Chlor. Zusammen bilden sie Natriumchlorid (NaCl). Außerdem enthalten die meisten Salze Spuren weiterer Mineralien wie Calcium oder Magnesium. Damit das Salz nicht klumpt, werden ihm Trennmittel – zum Beispiel Kieselsäure oder Calciumcarbonat – zugegeben, die auf der Verpackung angegeben werden müssen.

Wofür braucht der Körper Salz?

Die Hauptaufgabe des Natriums besteht darin, zusammen mit dem Mineralstoff Kalium den Wasserhaushalt im Körper konstant zu halten.

Wie viel Salz ist gesund?

Eine Menge von 10 g Kochsalz täglich sollte nicht überschritten werden.

Was passiert, wenn man zuviel Salz zu sich nimmt?

Lange hieß es, zuviel Salz in der Nahrung erhöhe den Blutdruck und sei damit ungesund. Diese Behauptung wurde widerlegt, denn wenn der Körper wenig Salz bekommt, verringert er automatisch die Salzausschüttung. Der Salzpegel bleibt also immer gleich. Erhöht sich trotzdem der Blutdruck, muss es andere Ursachen, zum Beispiel genetische, dafür geben.

Dennoch sollte man mit übermäßigem Salzkonsum vorsichtig sein, da er den Organismus belastet. Bei entsprechender Veranlagung und bei Störung der Nierenfunktion kann es sogar zur Bildung von Ödemen und zu Herz- und Kreislaufstörungen kommen.

In welchen Lebensmitteln ist Salz enthalten?

Jedes tierische und pflanzliche Lebensmittel enthält von Natur aus in geringen Mengen Natrium und Chlorid. Bei der Verarbeitung, zum Beispiel Getreide zu Brot, Milch zu Käse, Fleisch zu Wurst oder frisches Gemüse zu Konservengemüse, werden den Lebensmitteln große Mengen an Kochsalz hinzugefügt. Den größten Salzanteil haben Fleisch und Fleischwaren sowie Brot und Backwaren. Danach folgen Milch und Milchprodukte, Fisch und Fischwaren und Gemüseprodukte. Genaue Angaben finden Sie außerdem in unserer Salz-Tabelle.