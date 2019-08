Luxus-Uhren: Diese 5 Uhren musst du gesehen haben

In dem polierten und satinierten Gehäuse (Ø 39 Millimeter) aus 18-Karat-Roségold (Goldgewicht: 32,5 gr.) arbeitet ein Automatikkaliber mit Datumsfunktion. Das Gehäuse der Dreizeigeruhr im Square-Format hat den für diese Marke typischen Flugzeug-Instrumenten-Look. Außerdem ist das Modell bis zu 100 m wasserdicht, mit entspiegeltem Saphirglas ausgestattet und wahlweise mit einem luxuriösem Armband aus Alligatorleder verfügbar.

Das erste GMT-Master-Modell kam 1955 auf den Markt. Im Rotgoldgehäuse von heute indiziert ein zusätzli­cher Zeiger mit Dreiecksspitze eine zweite Zeitzone. Die Legierung besteht aus 18 Karat Gold und wird exklusiv in der hauseigenen Gießerei mit einem patentierten Verfahren hergestellt Der Chronometer der Superlative unterliegt strengeren Kriterien als die der COSC.

Dieser dandyeske Automatik-Chronograph mit Rotgold-Gehäuse ist auf nur 50 Exemplare limitiert und in Zusammenarbeit mit dem italienischen Designer Lapo Elkann entstanden. Armband sowie Zifferblatt der 45 Millimeter großen Variante sind mit den exklusiven Stoffen des italienischen Maßschneiders Rubinacci aus den 60er und 70er Jahren bezogen. Die Gangreserve dieses Modells liegt bei 42 Stunden.

Die Uhr mit dem ewigen Kalender © Patek Philipp/PR

Patek Philippe – Luxus für die Ewigkeit

Der Manufaktur-Chronograph (Durchmesser 41 mm) in Roségold mit Handaufzug besitzt eine Zusatzfunktion, die sehr aufwendig zu realisieren ist: den ewigen Ka­lender. Dieser kennt die unterschiedlichen Längen der Monate und weiß, wann ein Schaltjahr bevorsteht. Das ins Gehäuse integrierte Goldarmband besteht aus tropfenförmigen "Goutte"-Glieder, ein exklusives Patek-Philippe-Design.

"Referenz 5270/1R" von Patek Philippe, um 178 540 Euro

Anschauen ist erlaubt, aber ob man so tief in die Taschen greifen will und kann, dass bleibt jedem selbst überlassen. Eine Golduhr zu tragen, ist sehr typ- und geschmacksabhängig und die wichtigste Regel: Nicht protzen, sondern mit coolem Understatment tragen.