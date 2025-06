Christian Pätzold

Fashion, Beauty, Grooming – für Christian dreht sich vieles (aber auch nicht alles), um Trends, Styles und angesagte Looks. Das Studium am Amsterdam Fashion Institute (Int. Fashion & Design) und ein Praktikum bei Lori Goldstein/W Magazine in New York haben die Grundlage für seinen Einstieg ins Fashion-Business gelegt. Wenn der leidenschaftliche Dive Master nicht gerade mit Haien taucht, schreibt er entweder über Sneaker (er teilt seine Wohnung mit über 300 Paar!) oder angesagte Fashion-Pieces, Beauty-Trends und Styling-Tipps.