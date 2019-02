Kurzhantelübungen: Das ultimative Express-Workout mit Kurzhanteln

Auf die Plätze, fertig, stark! Diese 8 simplen Übungen mit Kurzhanteln machen Sie im Eiltempo von Kopf bis Fuß fit

Effizient trainieren mit Kurzhanteln

Die häufigste Ausrede für Faule: "Mir fehlt einfach die Zeit fürs Training." Doch damit ist jetzt Schluss! Krafttraining ist auch ohne großen zeitlichen Aufwand möglich – mit unserem Express-Workout genügen schon 5 Minuten am Tag, idealerweise 5-mal pro Woche. Haben Sie 10 oder 15 Minuten Zeit, reichen sogar 3 bis 4 Einheiten. Wichtig: Fordern Sie auch in der kurzen Zeit immer den ganzen Körper, damit möglichst viele Muskeln beansprucht werden! Ihr ideales Trainingsgerät: ein Set Kurzhanteln.

Was ist der Vorteil von Training mit Kurzhanteln?

Gegenüber Langhantel-Übungen schonen mehrgelenkige Übungen mit Kurzhanteln die Gelenke. Da der Bewegungsradius freier ist, müssen selbst kleinste Hilfsmuskeln Unterstützungsarbeit leisten, was unterm Strich auch mehr Masse bedeutet. Plus: Ein großer Vorteil der Kurzhantel ist ihre Ergonomie, da der Schwerpunkt genau in der Hand liegt. Auf diese Weise lassen sich einzelne Muskeln sehr gezielt ansteuern. Obendrein können auch Anfänger das Gewicht beim Krafttraining gut kontrollieren. Aber auch Profis profitieren: Im Vergleich zu einer Langhantel werden viel mehr kleine Muskeln gefragt, die den Bewegungsablauf kontrollieren müssen.

Welche Kurzhanteln sollte ich kaufen?

Ein gutes Kurzhantelset gehört zur Standardausrüstung für jedes Homegym. Standardsets wie diese Gusseisen-Hanteln von Songmics (42 Euro über amazon.de) kommen auf ein Gesamtgewicht von rund 20 Kilo (einschließlich Stangen). Wird das mit der Zeit zu leicht, kann man lose Gewichtsscheiben dazukaufen, sodass man auf 15 bis 20 Kilo pro Hantel kommt. Als Hantelscheiben sollten Sie sich folgendes Set zusammenstellen: 4 x 5 Kilo, 4 x 2,5 Kilo, 4 x 1,25 Kilo, 4 x 0,5 Kilo. Hantelscheiben-Set von Hop-Sport (28 Euro über amazon.de).

Achten Sie beim Kauf auch auf die Griffigkeit der Stange. Geriffelter Chrom oder eine Gummierung geben sicheren Halt. Alternativ – oder auch zusätzlich – ist ein Trainingshandschuh zu empfehlen. Der Fitgriff Gym Glove (18 Euro) ist in diesem Bereich der Amazon-Bestseller.

Was ist die beste Anfänger-Übung mit Kurzhanteln?

Bizeps-Curls Gerade hinstellen, die Hanteln neben dem Körper. Die Handflächen eigen zum Körper. Arme beugen und Gewichte nach oben führen, dabei die Hanteln drehen (Handflächen zur Schulter).

Wie sieht unser Express-Workout mit Kurzhanteln aus?

Trotz Zeitnot das Aufwärmen nicht vergessen: 30 Sekunden Seilspringen oder Kniehebeläufe auf der Stelle. Worauf warten Sie noch? Sie wollen doch keine Zeit verlieren! Alle 8 Übungen finden Sie in dieser Bildstrecke - einfach weiter durchklicken.

Wie plane ich das Express-Workout passend zu meinem Niveau?

Fürs perfekte Feintuning: einfach Fitness-Niveau, vorhandene Hilfsmittel und verfügbare Zeit festlegen und das optimale Workout ermitteln. Auf geht’s!

1. Stufe: 15 Minuten

Die Zeit drängt? Okay, hier kommt das Minimalprogramm. Warm-up muss trotzdem sein: 3 Minuten seilspringen. Dann absolvieren Sie die Übungen ohne Pause hintereinander weg, in der Reihenfolge 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. So werden nie ähnliche Muskeln nacheinander gefordert.

2. Stufe: 30 Minuten

Mittelstufe. Sie machen den Kraftzirkel 2-mal, alle Übungen in der angegebenen Reihenfolge, und pausieren zwischen den Übungen jeweils 20 Sekunden. Nach dem 1. Durchgang gehen Sie zusätzlich in den Unterarmstütz, solange Sie es durchhalten – das ist der Extrakick für den Rumpf.

3. Stufe: 50 Minuten

Vollversion. Zirkel nach dem Warm-up durchlaufen wie bei Stufe 1. 1 Minute in den Unterarmstütz, noch mal den Zirkel in der normalen Reihenfolge absolvieren. Zwischen den Übungen 20 Sekunden pausieren. Wieder 1 Minute Unterarmstütz. Abschließend den Zirkel wie in Stufe 1.

Intensität regulieren

Wie auf Knopfdruck lässt sich der Schwierigkeitsgrad für jede der Übungen individuell einstellen (+ = schwerer, – = leichter).

Anweisungen und Details finden Sie stets unter der jeweiligen Übungsbeschreibung ("Option 1").

Hilfsmittel

Standardmäßig wird das Programm mit Hanteln abgespult. Sie können alle verwendeten Hilfsmittel aber auch ausschalten oder ersetzen. Wie Sie dabei im Detail vorgehen, erfahren Sie jeweils unter "Option 2".

Fazit: Kurzhanteln machen fit für den Alltag

Kurzhanteln gehören zur Basisausstattung eines jeden kräftigen Kerls. Denn das Training mit Kurzhanteln fordert ganze Muskelgruppen heraus und bereitet Sie damit optimal auf die Anforderungen des Alltags vor.

