Kondomgröße: So bestimmen Sie die richtige Größe bei Kondomen

"Nicht die Länge zählt, sondern die Breite", so Gloël. Hätten Sie nicht gedacht? Ist bei Kondomgrößen aber so! Wenn das Kondom zu kurz ist und zwei Zentimeter am Ansatz des Penis unbedeckt bleiben, ist das kein Problem. "Wenn es im Gegenteil zu lang ist, rollen Sie den Rest einfach nicht aus", sagt der Experte.

Ihre Liebste hilft Ihnen bestimmt gern bei der Suche nach der richtigen Kondomgröße © artemisphoto / Shutterstock.com

Woran erkenne ich die Größe von Kondomen?

"An der Seite oder auf dem Rücken der Verpackung ist die Breite des Kondoms vermerkt", erklärt Gloël. Breitere Kondome nennen sich häufig "Large", "Kingsize" oder "Groß". Schmalere haben oftmals "Slim" oder "Small" im Namen.

Was für Größen gibt es? Welche Marken sind empfehlenswert?

Die meisten Kondome sind 49 bis 55 Millimeter breit. "Die gibt es in Drogeriemärkten, in der Apotheke, oftmals aber auch an Tankstellen und in Automaten", so Gloël. Größen, die stärker von der Standardbreite abweichen, gibt‘s in Online- und Sexshops. Einige Marken wie My.Size, Coripa und Theyfit haben sich darauf spezialisiert und bieten bis zu 95 verschiedene Größen an, die sich nicht nur nach der Breite, sondern auch nach der Länge richten.

Wie bestimme ich die richtige Form?

"Die Form des Kondoms sollte möglichst der des Penis entsprechen", rät der Sexualpädagoge. Wenn Sie merken, dass die Standardform an der Eichel zu eng ist, nehmen Sie ein Kondom mit extra großem Kopfteil. Ist es im Gegenteil an der Peniswurzel zu eng, hilft eines, das zum Schaft hin breiter wird. Wenn die Breite an sich stimmt, das Kondom aber trotzdem abrutscht oder sich Luftbläschen bilden, wählen Sie ein Kondom, das hinter der Eichel enger wird. Solche Kondome nennen sich tailliert, anatomisch oder konturiert. "Rippen, Rillen oder Noppen haben keinen Einfluss auf die Passform", sagt der Experte. "Sie sollen das Benutzen lediglich zu einem gefühlsintensiveren Erlebnis machen." Einen guten Überblick über Formen bietet die Kondomotheke.