4 überraschende Wege, um Nagelpilz zu behandeln

Jeder, der Nagelpilz hat, sollte diese 4 effektiven Hausmittel kennen. Plus: So beugst du der lästigen Nagel-Erkrankung vor

Nach der anstrengenden Trainingssession im Fitnessstudio willst du nur eins: unter die Dusche. Dann merkst du es: Du hast deine Brudiletten zu Hause vorm Sofa vergessen. Egal, es gibt Schlimmeres als Fußpilz. Dann gehst du mit nackten Füssen über die glitschigen Fliesen zur Dusche. Und du hast Recht. Es gibt tatsächlich Schlimmeres als Fußpilz: Nagelpilz. Unter Onychomykose, so der Fachbegriff für die häufig unterschätzte Infektion, leiden Betroffene oftmals sehr lange. Der Nagel verfärbt sich, wird rissig, brüchig und kann abblättern. Die Infektion ist äußerst schwierig zu heilen. Eine Genesung ist aber möglich, sagt Dr. Ute Siemann-Harms, Oberärztin in der Klinik und Poliklinik für Dermatologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).

Rund 14 Millionen Menschen in Deutschland sind von Nagelpilz betroffen. Eine feuchte Umgebung begünstigt die Infektionsgefahr. Gefahrenquellen: Barfußlaufen in Turnhallen, in der Sauna und in der öffentlichen Dusche. Aber auch durch Fußschweiß in nicht atmungsaktiven Schuhen und Synthetik-Socken kann Nagelpilz entstehen. Meist beginnt die Erkrankung mit einer leichten Verfärbung des Fuß- oder Fingernagels, die kaum sichtbar ist. Häufig geht einer Nagelpilzinfektion eine Fußpilzerkrankung voraus, besonders wenn diese nicht oder nur unzureichend behandelt wurde, warnt die Expertin.

Die Ansteckung erfolgt wie beim Fußpilz per Schmier- oder Kontaktinfektion, entweder von Mensch zu Mensch oder über nicht desinfizierte Gegenstände. Zur Risikogruppe gehören auch Sportler. Manche Patienten kultivieren ihren Nagelpilz Jahrzehnte, die Sporen sind teilweise über Monate ansteckend. Oftmals genügt bereits ein kleiner Riss, wenn die umliegende Haut infiziert oder verletzt ist, um den Erregern (vor allem Fadenpilze) das Eindringen zu erleichtern. Sind nur Teile einzelner Nägel betroffen und ist die Nagelwurzel noch nicht infiziert, empfehlen Experten häufig eine äußere Behandlung.

Wer erste Nagelpilz-Symptome an seinen Fußnägeln erkennt, sollte sie schnell mit einem unserer Hausmittel-Tipps behandeln © FotoDuets / Shutterstock.com Welche Hausmittel und Geheimtipps gegen Nagelpilz gibt es? Bevor du teure Cremes und Lacke kaufst, gibt es auch 4 ungewöhnliche Wege, um Nagelpilz zu besiegen: 1. Die Zehennägel mit Wick VapoRub einreiben Hausmittel wie Wick VapoRub können gegen Nagelpilz helfen, behauptet Joe Graedon, Pharmakologe an der UNC Eshelman School of Pharmacy (USA) und Autor von "Best Choices From the People's Pharmacy" (2007), einem Buch über die Möglichkeiten der natürlichen Hausapotheke. Denn echte Medikamente können unangenehme Nebenwirkungen haben, besonders wenn man gleichzeitig verschiedene einnimmt. Wick VapoRub befreit außer der Nase auch deine Zehennägel. Die Erkältungssalbe wird aus verschiedenen Ölen und Pflanzen hergestellt und enthält unter anderem die pilzhemmenden Wirkstoffe Kampfer und Eukalyptus. Wick VapoRub sei daher eine "sichere und preiswerte Alternative, um Nagelpilz zu behandeln", stellte eine Studie der U.S. Air Force fest. Aber: Bei stark geschädigten Nägeln ist die Salbe wegen ihrer ätherischen Öle nicht zu empfehlen, weil diese heftiges Brennen und Kontaktallergien auslösen können. Anwendung: mindestens 1-Mal täglich Wick VapoRub per Q-Tip auf den betroffenen Nagel auftragen. Das "Wundermittel" Wick VapoRub soll übrigens auch gut gegen Warzen helfen und als Wärmetherapie bei Muskelschmerzen. Einfach einmassieren und ein Wärmekissen für 15 Minuten auflegen.

Anwendung: Jeden Tag ein 50/50-Fußbad aus Listerine und Essig für 45 bis 60 Minuten. Wer nicht jede Woche literweise Listerine kaufen möchte, kann das Gurgelwasser auch direkt auf den Nagel auftragen. Eine Methode, die jedoch mehr Geduld und Konzentration benötigt, als ein Fußbad einzulassen. Mögliches Problem: Beim Essig-Listerine-Fußbad wird auch der Schutzmantel der Haut, also die normale Keimflora, angegriffen.

4. Die Zehennägel mit Teebaumöl beträufeln Die ätherischen Öle und antibiotische Wirkung des australischen Allround-Talents sollen auch gegen Nagelpilz helfen. Hauptbestandteil des Öls ist die chemische Verbindung Terpinen-4-ol, die auch in Lavendelöl vorkommt. Das ist der Wirkstoff, der für die Pilzbekämpfung nötig ist. Achte deshalb beim Kauf unbedingt darauf, dass er zu mindestens 30 % enthalten ist.



Anwendung: Ein paar Tropfen auf den Nagel und den Übergang zur Nagelhaut 2 bis 3-Mal am Tag und 1 bis 2-Mal pro Woche. Um Hautirritationen zu vermeiden, kannst du das Teebaumöl auch mit etwas Wasser verdünnen. Vorsicht: Einige Menschen entwickeln eine Kontaktallergie auf Teebaumöl. Die bleiben oft lebenslang bestehen, sagt unsere Expertin.



Ob am Pool oder unter Dusche im Fitnessstudio: Badelatschen verhindern Nagelpilz © Arrowsmith2 / Shutterstock.com Wie behandelt man hartnäckigen Nagelpilz? Das Stadium deiner Pilzinfektion sollte dein Handeln bestimmen. Ist nur die Oberfläche des vorderen Nagelstücks betroffen, kannst du die Infektion mit Nageltinkturen und Anti-Pilz-Lacks selbst behandeln. Ist allerdings schon der komplette Nagel großflächig (auch die Wachstumszone an der Nagelwurzel) oder sind schon mehrere Zehen- und Fingernägel betroffen (plus es treten Haut- oder Fußpilz an anderen Körperstellen auf), solltest du einen Arzt aufsuchen. Denn in diesem Falle ist davon auszugehen, dass die Infektion bereits sehr weit vorgedrungen ist und den heranwachsenden gesunden Nagel immer wieder neu infiziert. Abhilfe: eine Kombinationstherapie von äußerlicher und innerlicher Behandlung – Nagellack und Salben für die äußerlichen Heilungsprozess und Tabletten für die interne Bekämpfung des Pilzes. Medikamente, Cremes & Laser-Therapie gegen Nagelpilz Bei einem großen Pilzbefall wird dir dein Arzt Tabletten verschreiben. Diese sollen das Wachstum der Pilze hemmen oder sie abtöten. Medikamente haben gegenüber Cremes, wie Loceryl mit dem Wirkstoff Amorolfin, den Vorteil, dass sie Pilzsporen überall erreichen, auch in den kleinen Nagelhohlräumen. Wer keine Lust auf eine langwierige Behandlung durch Hausmittel hat, sollte mit seinem Dermatologen sprechen. Er wird einen Abstrich machen und eine Pilzkultur anlegen, um so das effektivste Medikament zu ermitteln. Die Behandlungsdauer kann sich allerdings ziehen (bis zu einem Jahr), weiß Dr. Siemann-Harms. Die Expertin empfiehlt eine Kombinationstherapie aus einer Laserbehandlung und der Anwendung von Cremes und Lacken, wie etwa Ciclopolirox. Das helfe insbesondere bei hartnäckigem Nagelpilz. Der Laser wirkt über Hitze. Bei Temperaturen von über 50 Grad könnten die Pilzsporen direkt am befallenen Nagel abgetötet und in der Vermehrung gehemmt werden. Pro Nagel wären maximal 10 Minuten Behandlungszeit pro Sitzung notwendig. "Die Lasertechnik ist noch eine sehr neue Therapie", gibt die Expertin zu bedenken. Die Studienlage ist noch unklar. Denn einige Pilzsporen halten auch große Hitze aus. Dauer der Therapie: etwa auf 2 bis 4 Monate. An welchen Symptomen erkennt man einen Nagelpilz? Manchmal ist es schwer, den Unterschied zwischen "nur" brüchigen Nägeln und einer Pilzinfektion zu erkennen. Ein Nagelpilz wird häufig erst dann entdeckt oder ernst genommen, wenn schon mehrere Nägel betroffen sind. Solltest du Schmerz empfinden, ist die Infektion meist schon in fortgeschrittenem Stadium. Der Pilz breitet sich häufig vom Nagelbett über die Nagelplatte weiter aus und verändert dabei die Struktur des Nagels. Dabei fällt die Nagelsubstanz Keratin an, die sich langsam auflöst und luftgefüllte Hohlräume entstehen lässt. Diese zeigen sich als weiße Streifen oder Flecken. Außerdem kann sich der befallene Nagelbereich verdicken und sich erst weißlich, dann gelb-braun-grünlich verfärben. Treten folgende Symptome bei dir auf, solltest du unbedingt einen Facharzt zu Rate ziehen: Deine Nägel: verlieren ihren Glanz

verfärben sich von rosa zu weiß, gelblich, braun oder sogar grünlich

sind fleckig oder gestreift

werden brüchig und Nagelschichten spalten sich ab

reißen ein

verdicken sich an der Nagelplatte

entzünden sich am Nagelbett

beginnen zu riechen Tipp: Schieb den Arztbesuch nicht zu lange vor dir her! Je früher eine Infektion erkannt und behandelt wird, umso schneller ist der Heilungsprozess. Welche Nagelpilz-Arten gibt es? Die Haupterreger von Nagel- und Fußpilz sind überwiegend Fadenpilze (Dermatophyten). Seltener sind Nagelpilzinfektionen durch Schimmel- oder Hefepilze. Der Fadenpilz Trichophyton rubrum ist für etwa 80 % aller Nagelpilzinfektionen verantwortlich. Er beeinflusst unser Immunsystem so, dass die körpereigenen Abwehrkräfte den Pilz nicht von alleine bekämpfen können. Das bedeutet, dass Nagelpilz nicht von alleine ausheilen kann und es einer Behandlung bedarf. Die Füße sind grundsätzlich häufiger als Fingernägel von Pilzbefall betroffen sind. Das liegt daran, dass Fußnägel im Alltag stärker strapaziert werden, durch enges Schuhwerk und das feuchtwarme Klima in den (Woll-)socken und Schuhen. Außerdem entwickelt sich aus einem Fußpilz häufig ein Nagelpilz. Ist die Fußpilzerkrankung der Haut nicht völlig ausgeheilt, kann es passieren, dass die Erreger die Haut um den Nagel und schließlich auch den Fußnagel infizieren. >>> Das verrät deine Fussnagelfarbe über deine Gesundheit