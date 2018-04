Lederjacke reinigen: Wie strapaziertes Leder wieder sauber und weich wird

Flecken und Schmutz bekommen Sie bei Glattlederjacken relativ leicht raus. "Sie können die Jacke trocken mit einer weichen Bürste oder nass mit Lederreiniger säubern", sagt Rausch. Im zweiten Fall gilt: Den Reiniger erst an einer verdeckten Stelle ausprobieren. "Verwenden Sie das Mittel zur Sicherheit von Naht zu Naht, damit die Fläche einheitlich bleibt", so der Experte.

Bevor es mit der Reinigung und Pflege losgehen kann, müssen Sie erst mal wissen, welches Leder vor Ihnen liegt. Es gibt zwei verschiedene Arten, die unterschiedliche Eigenschaften haben und auch unterschiedlich gereinigt werden sollten. Denn auf rauem Leder zieht Wasser ein, auf Glattleder nicht. Mit einer Ausnahme: "Anilinleder zählt zu den Glattledern, absorbiert aber trotzdem Tropfen", erklärt Jörg Rausch vom Lederzentrum in Roßdorf bei Göttingen. Wenn Sie eine Glattlederjacke haben, sollten Sie also nachsehen, ob es sich um Anilinleder handelt. Wenn nicht, können Sie Ihre Jacke wie jedes andere Glattleder behandeln.

Flecken aus Rauleder entfernen

Für raues Leder empfiehlt Rausch: "Wenn der Fleck frisch ist, saugen Sie die Feuchtigkeit mit einem Papiertuch auf, ohne zu reiben." Trockene Flecken und Schmutz sollten Sie nicht nass reinigen. "Dadurch bilden sich meist Fleckenränder", weiß der Leder-Experte. Daher empfiehlt Rausch, sich bei Flecken, die sich nicht entfernen lassen, an einen Fachmann zu wenden.

Kann man Lederjacken in der Maschine waschen?

Wenn die Jacke eine Grundreinigung braucht, können Sie die Lederjacke auch in der Waschmaschine reinigen. "Dafür benötigen Sie ein pH-neutrales und rückfettendes Lederwaschmittel", so Rausch. Bei Applikationen sollte die Jacke vor dem Waschen auf links gedreht werden. "Folgen Sie unbedingt der Waschanleitung", rät der Experte. Seiner Erfahrung nach überstehen die meisten Jacken das Waschen in der Maschine zwar gut. "Wenn Sie aber mehrere Tausend Euro für Ihr Stück ausgegeben haben, sollten Sie es professionell reinigen lassen", so Rausch. Auch bei Lederjacken mit verschiedenfarbigen Teilen empfiehlt der Experte die Fachreinigung. "Die Farben könnten sonst ausbluten und sich gegenseitig verfärben." Geben Sie das gute Stück in eine Reinigung, dann am besten in eine mit dem RAL-Gütezeichen der deutschen Lederbekleidungsindustrie.

Wie trocknet man eine Lederjacke nach dem Reinigen?

Trocknen sollte die nasse Jacke an der Luft im Schatten oder mit dem Kaltprogramm im Trockner. Wenn das Leder nicht mehr feucht ist, fühlt sie sich meist steifer an. "Ich empfehle, die Jacke durchzukneten und zu ziehen, damit sie wieder weicher wird", so Rausch. "Bei einer Motorradmontur ist das schon eine Trainingseinheit."