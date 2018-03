Gedächtnis: Ein Funken Intelligenz

Wieder einmal sprachlos? Kleine Elektroschocks machen sprachgewandt, so eine Untersuchung

Wenn Sie nicht wissen, was Sie sagen sollen, legen Sie in Zukunft einfach Spannung an. Denn schwache elektrische Ströme auf das Gehirn sollen das Sprachvermögen verbessern.

Dabei reicht es angeblich aus, das Gehirn über Elektroden an der Stirn für eine knappe halbe Stunde mit zwei Milliampere zu reizen. Das ist etwa die Stromstärke, die auch eine Digitaluhr benötigt. Und Nebenwirkungen treten nicht auf, so Meenakshi Iyer vom Nationalen Gesundheitsinstitut (NIH) in Bethesda, USA. Man fühlt nur ein leichtes Jucken um die Elektroden