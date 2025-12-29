Astrid Därr

Astrid ist Diplom-Geografin, freie Journalistin sowie Reiseleiterin. Beruflich und privat reist sie mehrere Monate im Jahr rund um den Globus. Ihre Reportagen und Fotos wurden in zahlreichen englisch- und deutschsprachigen Magazinen (Online & Print) veröffentlicht. Außerdem wirkte sie als Autorin an mehr als zehn Reisebüchern mit. Als begeisterte Outdoorsportlerin bestieg sie zahlreiche Gipfel bis knapp 7000 Meter Höhe in den Anden, dem Himalaya und den Alpen zu Fuß und mit Tourenski. Sie ist am liebsten draußen unterwegs, egal ob beim Bergsteigen, Wandern, Bikepacking, Trekking, Klettern, Paddeln, Tauchen oder einfach mit dem Zelt mitten in der Natur. Als alleinerziehende Mutter ist ihr Sohn (geb. 2019) fast immer mit von der Partie. Daher konzentriert sich Astrid als Journalistin zunehmend auf Familienaktivitäten vor der Haustür. Neben Bewegung an der frischen Luft gehören für sie auch Bodyweight-Training und gesunde Ernährung zu ihrem aktiven Lebensstil.