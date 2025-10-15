Lea Prawit

Lea studierte Medienwirtschaft und Journalismus in Wilhelmshaven – und entdeckte dort ihre Leidenschaft fürs Schreiben und Storytelling. Der Weg führte sie schließlich zur Motor Presse, wo sie heute für Men’s Health und Women’s Health über Themen schreibt, die bewegen: von Lifestyle und Sport bis zu Beauty und Liebe.

Wenn sie nicht gerade an neuen Texten feilt, findet man Lea im Tanzsaal, beim Workout im Gym oder mit Rucksack und Notizbuch irgendwo auf der Welt – immer auf der Suche nach neuen Geschichten und Inspiration.

Ihr Ziel: Leser:innen mit jeder Zeile zu motivieren, sich selbst und das Leben ein Stück besser zu machen.