The Smashing Machine: Dwayne Johnsons knallhartes 4-Stunden-Workout

Der ehemalige Wrestling-Champion und heutige Hollywood-Superstar Dwayne "The Rock" Johnson ist bekannt für seine gnadenlosen Workouts, frühe Morgenroutinen und legendären Cheat-Meals. Doch für seine aktuelle Rolle in The Smashing Machine hat er seinen Körper härter gefordert als je zuvor.

Als zweifacher UFC-Turniersieger Mark Kerr tritt Johnson mit Perücke und Prothesen auf und ist kaum wiederzuerkennen. Der Film beleuchtet Kerrs private und sportliche Kämpfe, doch besonders ins Auge fällt Johnsons extreme physische Verwandlung. Um Kerrs markanten Körperbau authentisch darzustellen, verbrachte er täglich viele, viele Stunden im Gym und im Oktagon.

Einblick in Johnsons 4-Stunden-Workouts "Mark hatte eine ganz eigene Silhouette", erklärt Johnson über seinen Transformationsprozess. "Das Training war sehr spezifisch, weil er als Wrestler immer wieder dieselben Bewegungen ausführte, die bestimmte Schnellkraftmuskeln geformt haben – und das in meinem Alter nachzubauen, war eine echte Herausforderung."

Bevor die Kameras für The Smashing Machine im Mai 2024 liefen, hatte Dwayne Johnson gerade ein intensives Trainingscamp hinter sich, um bei WrestleMania 40 in Philadelphia Anfang April in Bestform zu stehen. Nach nur 10 Tagen Pause startete er direkt das nächste Camp – dieses Mal mit Fokus auf die Rolle von Mark Kerr und mit deutlich mehr Techniktraining im Bereich Kampfsport.

"MMA ist für mich komplettes Neuland", erklärte Johnson damals. "Ich habe zwar eine Basis durch das Profi- und Amateur-Ringen, aber diese Welt ist anders – und ich habe riesigen Respekt vor allen Kämpfern." Die Vorbereitung sei nur als Teamleistung möglich gewesen, betont er, "aber ich habe mir wirklich den Hintern aufgerissen".

Cardio, Krafttraining und MMA – Johnsons Tagesplan Drei Einheiten pro Tag waren für den 53-Jährigen Standard. Der Morgen begann mit rund einer Stunde Intervall-Cardio auf dem Stairmaster – 50 Sekunden auf höchster Stufe, gefolgt von 2 Minuten im moderaten Tempo. Nach dem Mittagessen folgte eine Stunde Krafttraining mit Gewichten, ergänzt durch 15 bis 20 Minuten Ausdauertraining für eine bessere aerobe Kapazität.

Am Abend stand dann eine 60- bis 90-minütige MMA-Session im Black House Gym in Kalifornien auf dem Plan: Schläge, Grappling und andere essenzielle Skills. Berichten zufolge verlor Johnson im Laufe des Camps rund 27 Kilo, um Kerr authentisch darzustellen – und trotzdem, so betonte er, hatte er verdammt viel Spaß dabei.

Warum The Smashing Machine anders ist Auf dem Filmfestival in Venedig erklärte Johnson, dass er diese Rolle bewusst gesucht habe. "Ich war hungrig danach. Ich hatte Angst davor, so tief, roh und intensiv zu gehen – bis jetzt", sagte er.

Hollywood setze Stars oft in Schubladen, alles drehe sich um Einspielergebnisse und festgelegte Rollenbilder. Doch Johnson spürte einen inneren Drang, Grenzen zu sprengen: "Was, wenn es mehr gibt? Was, wenn ich es kann? Wir merken oft erst dann, wozu wir fähig sind, wenn wir aus unserer Komfortzone gedrängt werden."