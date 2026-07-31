Paul Hansen

Nach Stationen im Journalismus und in der Kommunikation ist Paul heute als Werkstudent Teil unseres Teams. Was im Bachelorstudium der Kulturwissenschaften wissenschaftlich vertieft wurde, entwickelte sich bereits zuvor durch Erfahrungen in der Musik- und Kulturbranche sowie durch seine Arbeit in der Lokalredaktion seiner Heimatstadt.

Auch abseits des Schreibtischs ist er nah an seinen Themen: Als aktiver Sportler war er Teil des Redaktions-Teams der FISU World University Games 2025 und engagierte sich in verschiedenen Funktionen im Hochschulsport seiner Universität.

Im Masterstudium mit Schwerpunkt Medien und Digitale Kulturen beschäftigt er sich damit, wie Themen entstehen, wer sie prägt und was am Ende bei den Leser:innen ankommt. Am liebsten schreibt er dort, wo wissenschaftliche Erkenntnisse auf praktische Relevanz treffen – verständlich, fundiert und nah am Alltag.