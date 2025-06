Die Redaktion von RUNNER'S WORLD, das sind:

Martin Grüning ist Chefredakteur der deutschen Ausgabe von RUNNER’S WORLD, dem größten Laufmagazin der Welt und der Internetseite runnersworld.de. Der Laufexperte lief den Marathon früher in 2:13:30 Stunden und ist immer noch täglich in Laufschuhen unterwegs sowie bei diversen Laufveranstaltungen von 5 bis 100 Kilometern. Inzwischen hat er unter anderem elf Fachbücher zum Thema Laufen verfasst und gibt sein Wissen auch in Vorträgen und Seminaren regelmäßig weiter.

Britta Ost läuft seit über 20 Jahren – mal auf Bestzeiten (früher mehr), mal zum Genießen (heute mehr). Bei einem Volontariat bei RUNNER’S WORLD konnte sie ihr Hobby zum Beruf machen und lernte zugleich das journalistische Handwerkszeug. Seitdem ist sie Redakteurin bei RUNNER’S WORLD und inzwischen als Stellvertretende Chefredakteurin verantwortlich für den Online-Auftritt RUNNERSWORLD.DE.

Heinrich Anders ist seit 2010 bei RUNNER'S WORLD und arbeitet als Textchef. Vorher war er als freier Journalist tätig unter anderem für "Allegra", "Max", Stern.de sowie als Übersetzer für Rowohlt, Hoffmann & Campe, Carlsen und Reprodukt. Laufen ist für Heinrich neben Yoga die beste Entspannung. Am liebsten läuft er im Hamburger Hafen und an der Elbe.

Henning Lenertz ist studierter Journalist und ambitionierter Läufer. Er liebt und lebt die Vielseitigkeit des Sports und ist daher regelmäßig bei Bahnrennen, Straßenmarathons und Ultratrails am Start. Zu seinen persönlichen Highlights zählen die Alpenüberquerung beim Transalpine Run, sein erster 100-Kilometer-Lauf sowie der Sieg bei einem 200-Kilometer-Etappenrennen in Namibia. Bei RUNNER’S WORLD schreibt er Porträts und Reportagen, kümmert sich um die sozialen Netzwerke und fühlt neuen Laufuhren, -schuhe oder -ausrüstung gern genauestens auf den Zahn.

Urs Weber ist Redakteur bei RUNNER'S WORLD und absoluter Schuh und Ausrüstungsexperte. Außerdem läuft er seit seiner Jugend und sucht immer neue läuferisch herausfordende Orte, wie das Himalaya-Gebirge, die Südsee oder den Nördlichen Polarkreis. So hat er zahlreiche Marathons erlebt. Gleichzeitig reizt ihn der Ausflug in andere Disziplinen, ob zur Alpenüberquerung, zum Ironman-Triathlon, zum Skilanglauf oder um in einem selbst gebastelten, menschenkraftbetriebenen U-Boot die warmen Gewässer der Florida Keys kennenzulernen.

Ela Wildner hat bei RUNNER`S WORLD seit 2018 einen festen Platz in der Redaktion und betreut unseren Podcast sowie verschiedene Print- und Online-Themen. Laufen gehörte für Ela Wildner "irgendwie schon immer dazu" – als Ausgleich schon während des Schulalltags und später neben dem Germanistik-Studium, und natürlich weil Laufen einfach riesigen Spaß macht. So lief Ela 2013 ihren ersten Marathon.

Stefan Siegl ist Art Director bei RUNNER'S WORLD, verantwortet also den Look des Magazins. Er ist ambitionierter Marathonläufer, schaut dabei aber nicht nur auf Bestzeiten, sondern sucht sich auch immer gern attraktive Marathonstrecken an interessanten Orten.

Jana Wagner ist in jeder Hinsicht sportlich für uns unterwegs: Ob bei einer Calisthenics-Challenge, beim Testen von Fitness-Tools und Sportkleidung oder privat auf den Laufstrecken dieser Welt. Und egal wo sie ist – immer hat sie etwas zu schreiben dabei, denn das ist neben Sport ihre zweite große Leidenschaft als freie Mitarbeiterin von RUNNER'S WORLD.

Grit Brüggemann ist Bildredakteurin und organisiert Fotoproduktionen und -shootings. Assistentin Hayal Erdogan kümmert sich mit Grit und der Grafik um die Bildrecherche, außerdem um alles Organisatorische, was in einer Redaktion eben so anfällt, gelegentlich schnürt auch sie die Laufschuhe.

Laufen ist unser aller Leidenschaft! Wir sind Läuferinnen und Läufer und schreiben, testen und berichten für Läuferinnen und Läufer.