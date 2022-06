Anzeige Pflege-Tipps​ 10 Tipps, die dich sofort besser aussehen lassen

Ein Date mit dem Flirt vom Wochenende? Endlich das Vorstellungsgespräch für den Traumjob? Oder vielleicht eine Einladung zum Finale unseres Covermodel-Contests? Es gibt Momente im Leben, da muss der Look einfach sitzen. Der Wunsch nach dem perfekten Äußeren geht dabei über Oberflächlichkeiten weit hinaus. Denn wer sich in der eigenen Haut wohlfühlt, der strahlt das auch aus – gute Laune ist dann garantiert. Meistens sieht es allerdings anders aus: Da war die Streaming-Serie zu spannend (oder das Bier in der Kneipe zu lecker), man geht abends zu spät ins Bett, steht morgens zu spät auf und hat zu wenig Zeit im Bad. Das Ergebnis: Augenringe, Bartschatten und ein Gesicht, das genauso verknittert ist wie das Hemd, das eigentlich schon im Wäschekorb lag und nun auf die Schnelle noch mal reanimiert worden ist – definitiv kein Look, mit dem man einen Blumentopf gewinnen kann, geschweige denn den Covermodel-Contest. Unsere Last-Minute-Tipps zeigen dir, wie es trotzdem gelingt, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

1. Die richtige Farbe lässt dich nicht so blass aussehen

Weshalb du in diesem einen Shirt stets ein wenig kränklich aussiehst? Ganz einfach: Die Farbe passt nicht zum Hautton. Denn der entscheidet darüber, welche Farbtöne dir gut stehen und welche dich total blass aussehen lassen. Rosige, helle Haut harmoniert mit warmen Farben, während bronzefarbene und bläuliche Hauttypen auf kühle Farben setzen sollten. Welche Farbe zu deiner Haut passt? Ab vor den Spiegel, ausprobieren und die Komplimente ernten!

2. Reiswasser gegen Falten

Im Grunde unterscheidet dich von einer Zimmerpflanze nicht viel: Auch du musst regelmäßig gegossen werden. Wasser ist dein bester Freund, auch wenn es um das Aussehen geht: Es versorgt die Zellen deines Körpers mit Sauerstoff, mindert Falten und lässt dich jünger aussehen. Eine absolute Pflege-Geheimwaffe: Reiswasser. Der wertvolle Sud spendet Feuchtigkeit und wirkt vitalisierend. Also, keinesfalls das Wasser wegschütten, wenn du demnächst Reis zubereitest.

BAZA Productions / Shutterstock.com Reiswasser spendet viel Feuchtigkeit. Das polstert deine Haut auf und wirkt so gegen Falten

3. Schnell weg mit der Mono-Braue

So fein der Flaum zwischen den Augenbrauen auch sein mag, im falschen Licht kann er plötzlich sehr präsent sein. Dann gilt es, das richtige Werkzeug parat zu haben. Neben der klassischen Pinzette gibt es ein neues Tool für noch präziseres Ausbessern: einen ausklappbaren Rasierer im Look eines Taschenmessers, den Precision-Folding-Rasierer von Tweezerman.

4. Beim Rasieren geschnitten? Das hilft!

Vorm Verlassen des Hauses noch rasch nachrasiert, und zack, schon ist es passiert: ein nerviger kleiner Schnitt, der nicht aufhören will zu bluten. Statt zu Papier und Spucke jetzt lieber zum Alaunstift greifen, der die Blutung dank Kalisalz sofort stoppt. Und wo wir schon beim Thema sind: Gegen Rasurbrand helfen Gels, die Haare weicher machen, oder Cremes mit lindernden Inhaltsstoffen wie Calendula und Aloe vera.

5. Der Duft der Gewinner

Düfte machen selbstbewusst, ist wirklich wahr. Das beweist die Neuroparfümerie mit ihren innovativen Methoden – und unterstreicht so, was viele ins- geheim schon immer wussten: Mit unserem Lieblingsparfüm fühlen wir uns unbesiegbar. Indem Düfte bestimmte Hirnregionen aktivieren, verändern sie nämlich, wie wir uns selbst und andere wahrnehmen. Duft für Siegertypen: Zitrusnoten, die das Extraversionszentrum aktivieren – da wird nach außen gerichtetes Handeln gesteuert.

6. Lächeln, bitte!

Lachen ist so wie ein kleines Workout: Bis zu 300 Muskeln (17 sind es alleine im Gesicht) spannt man dabei an. Und nicht nur das: Wer lächelnd durchs Leben geht, hat viele Vorteile – Stresshormone werden abgebaut, Endorphine ausgeschüttet, man wirkt offener, selbstbewusster. Trick für besonders strahlendes Lächeln: Zahnpasta mit blauem Schaum, der Verfärbungen wie ein optischer Filter ausgleicht (beispielsweise White Now von Signal, 75 Milliliter, um 2 Euro).

7. Augenmerk aufs Auge

Durch wenig Schlaf und lange Zeit vor Bildschirmen sind die Augen oft trocken und gereizt. Wie gut, dass es auch für einen frischen Blick zahlreiche kleine Hilfsmittelchen gibt: So lindern Augentropfen Reizungen und lassen Rötungen wieder weißer aussehen. Und auch ein uralter Haushaltstrick kann müden Augen den nötigen Frischekick verleihen: einen Teelöffel aus der Tiefkühltruhe für ein paar Minuten auf die Augen pressen. Augenringe, Schwellungen adé.

BAZA Productions / Shutterstock.com Ein Augenserum lindert Trockenheitsfältchen und lässt dich sofort wacher wirken

8. Schluss mit Pickelalarm

Dieser unbeliebte Besucher erscheint immer dann, wenn man ihn am wenigsten braucht: der eine riesige Pickel mitten auf der Stirn. Auch dafür gibt es eine etwa hosentaschengroße Geheimwaffe: Anti-Pickel-Stifte mit Teebaumöl (zum Beispiel von Australian Bodycare) hindern Pickel auf natürliche Weise am Wachsen. Einfach auftragen, wenn sich unter der Haut etwas anbahnt, und so Schlimmeres vermeiden.

9. Gut aussehen über Nacht

Genügend Schlaf ist der wohl simpelste Weg dorthin, denn im Dunkeln regt das Schlafhormon Melatonin die Zellerneuerung an, so dass sich die Haut bis zu 8-mal schneller erneuert. Nachts ist sie besonders empfänglich für Unterstützung durch intensive Nachtpflege – etwa eine Maske wie die Midnight Radiance Mask von Omorovicza (um 115 Euro).

10. Schnelle Hilfe beim Bad-Hair-Day

Vogelnest auf dem Kopf, doch für eine Haarwäsche reicht die Zeit nicht mehr? Dann wird der Tag halt im Surfer-Look gerockt. Und der sitzt in kürzester Zeit: Trockenshampoo (zum Beispiel Blizzard Dry Shampoo von Glynt, 200 Milliliter, zirka 14 Euro) frischt den Ansatz auf, Salzspray (zum Beispiel Brume d’Argent von Dick Johnson, 225 Milliliter, um 15 Euro) schafft zusätzlich Griffigkeit und Struktur. Auch für das schnelle Styling im Gym sind die zwei bestens geeignet.

Countdown: Unser Finale steht an!

Der große Covermodel-Contest von Men’s Health und unserem Schwesterblatt Women’s Health sprengt sämtliche Rekorde: Mehr als 2700 Bewerbungen sind bei uns während des offiziellen Bewerbungszeitraums und einer anschließenden Wildcard-Phase unseres Partners REISKONTOR.DE eingegangen. Das ist der Hammer! Tausend Dank an all diejenigen, die bis hierher mitgemacht haben.

Wer hat es bis ins Covermodel-Contest-Finale geschafft? Wirf am besten gleich mal einen Blick in unsere Galerie – hier präsentieren sich alle 15 Finalisten. Die sind schon mächtig aufgeregt, denn Ende Juni wird das große Shooting-Finale stattfinden.

Versorge dich wie unsere Covershooting-Finalisten

Am Set werden die Teilnehmer von unserem Ernährungspartner REISKONTOR.DE versorgt. Der bringt für das Final-Feeling einen Spitzenkoch mit. Aber auch ohne professionelle Hilfe kannst du dir kinderleicht die hochwertigen Nährstoffe des Finalisten-Foods nach Hause holen. Schau einmal bei REISKONTOR.DE vorbei, bestell deine Lieblingsprodukte, lass dich von Rezepten inspirieren. So kannst du auch Tipp 2 gleich umsetzen.