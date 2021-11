Erlesene Literatur für Daddys: Diese 21 hilfreichen Titel sollten demnächst auch in deinem Bücherregal stehen (aber stell sie so hoch, dass dein Kind nicht herankommt)

"Vater werden: Dein Weg zum Kind" von Nicola Schmidt und Klaus Althoff (2021)

Neue Bücher für Väter: "Vater werden: Dein Weg zum Kind" © PR

Fast alle Mütter machen einen Geburtsvorbereitungskurs – und Väter? Die werden häufig ins kalte Wasser geschmissen. Dieser Ratgeber ist deshalb der perfekte Geburtsvorbereitungskurs für Männer. Hier findest du alle relevanten Informationen zu den Themen Schwangerschaft, Geburt und Vaterschaft. Das Autorenpaar Nicola Schmidt und Klaus Althoff sind Teil des "artgerecht"-Projektes und geben ihr Wissen zum Thema "artgerechte Erziehung" in Coachings und anderen Beststellern (Erziehen ohne Schimpfen: Alltagsstrategien für eine artgerechte Erziehung) weiter.

240 Seiten, GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH, um 25 Euro (erscheint am 1. Dezember 2021)

"#TollerPapa: Erziehen ist (auch) Männersache" von Benjamin Wockenfuß (2021)

Neue Bücher für Väter: "#TollerPapa: Erziehen ist (auch) Männersache" © PR

Noch ganz frisch auf der Welt ist dieser Ratgeber im Bullet-Journal- und Planner-Stil von Benjamin Wockenfuß, selbst Vater und Social-Media-Manager. Unter anderem werden hier neue Rollenentwürfe für Väter von heute vorgestellt (Digitalisierung und New Work bringen schließlich einige Veränderungen mit sich). Am Ende eines jeden Kapitels findest du gebündelt Tipps, die sich einfach in den Familienalltag einbauen lassen. Zusätzlich gibt’s noch eine Bilderbuchgeschichte, die du gemeinsam mit deinem Kind lesen kannst.

144 Seiten, migo, um 18 Euro

"Cool bleiben und Vater werden! Das Papa Handbuch. Wie du als werdender Vater bestmöglich vorbereitet bist auf die schönste Sache im Leben" von Christian Binder (2021)

Neue Bücher für Väter: "Cool bleiben und Vater werden! Das Papa Handbuch. Wie du als werdender Vater bestmöglich vorbereitet bist auf die schönste Sache im Leben" © PR

Dieser Ratgeber nimmt dir sämtliche Ängste und Sorgen vorm Vaterwerden. Hier findest du Antworten auf die 10 Fragen, die am häufigsten von Männern in Sachen Schwangerschaft und Vatersein gestellt werden. Beispielsweise wird geklärt, worauf du dich während der Schwangerschaft einstellen musst oder welche finanzielle Belastung auf euch als Paar zukommt. Cool bleiben und lesen.

158 Seiten, Herausgeber: Christian Binder, um 14 Euro

"Papa braucht ein Fläschchen: Überlebenstipps für das erste Jahr als Vater" von Christian Hanne (2020)

Neue Bücher für Väter: "Papa braucht ein Fläschchen: Überlebenstipps für das erste Jahr als Vater" © PR

Nach "Hilfe, ich werde Papa" folgt nun Hannes zweiter Ratgeber und damit der ultimative Survival-Guide für das erste Jahr mit Kind. Der Papa-Blogger („Familienbetrieb“) schildert schonungslos ehrlich und mit jeder Menge Humor seine Erfahrungen über seine erste Zeit als Vater. Gleichzeitig gibt er Tipps für das ganz normale Alltagschaos mit Baby.

96 Seiten, arsEdition, um 10 Euro

"Papa kann auch stillen" von Stefanie Lohaus und Tobias Scholz (2015)

Neue Bücher für Väter: "Papa kann auch stillen" © PR

Das Berliner Journalisten-Pärchen hat sich nach der Geburt seines Sohnes dafür entschieden, Geldverdienen, Haushalt und Kinderbetreuung gleichgerecht aufzuteilen. Wie ihnen das gelingt, schreiben die beiden auf unterhaltsame Weise im Wechsel in diesem Buch.

224 Seiten, Goldmann Verlag, um 9 Euro

"Vatermilch: Die nackte Wahrheit" von Max & Jakob (2011)

Neue Bücher für Väter: "Vatermilch: Die nackte Wahrheit übers Vater sein" © PR

Unterhaltsamer und witziger Ratgeber der beiden Podcaster Max und Jakob von "Beste Vaterfreuden". Von Fragen rund um die Geburt bis hin zu der richtigen Wickelmethode ist alles dabei. Die beiden geben auf humorvolle Weise hilfreiche Tipps und liefern Antworten zu den wichtigsten Anliegen von Vätern.

256 Seiten, Penguin Verlag, um 10 Euro

"Up to Dad: Kinder entspannt begleiten und den eigenen Weg gehen" von Carsten Vonnoh (2021)

Neue Bücher für Väter: "Up to Dad: Kinder entspannt begleiten und den eigenen Weg gehen" © PR

Dieser Ratgeber hilft dir dabei, den eigenen Weg in der Erziehung deiner Kinder zu finden und dabei eine enge Beziehung zu ihnen aufzubauen. Du erfährst zum Beispiel, wie du deine eigenen Bedürfnisse und Grenzen herausfindest oder den Drahtseilakt zwischen Familie, Job und Geschlechterklischees meisterst. Ein Buch mit Tipps gegen die Doppelbelastung von Vätern (auch von alleinerziehenden) und Praxishinweisen für eine erfolgreiche Vater-Kind-Beziehung. Hier gibt's Interview mit dem Autoren und Väter-Coach Carsten Vonnoh.

256 Seiten, Beltz, um 19 Euro

"Eltern als Team: Ideen eines Vaters für gelebte Vereinbarkeit" von Birk Grüling (2021)

Neue Bücher für Väter: "Eltern als Team: Ideen eiens Vaters für gelebte Vereinbarkeit" © PR

Dieser Ratgeber des Journalisten und Podcasters Birk Grüling zeigt Lösungen auf, wie Familie und Beruf miteinander vereinbar gemacht werden können. Hier gibt’s Impulse für neue Werte, Tipps von Experten und Paare, die von ihren Erfahrungen berichten. So bekommst auch du Kinder und Job unter einen Hut!

225 Seiten, Kösel-Verlag, Um 16 Euro

"Vater werden mit Brian the Birth Guy: Wie du deine Partnerin rund um die Geburt optimal unterstützen kannst" von Brian W. Salmon und Kirsten Brunner (2021)

Neue Bücher für Väter: "Vater werden mit Brian the Birth Guy: Wie du deine Partnerin rund um die Geburt optimal unterstützen kannst" © PR

Dieser Ratgeber darf auf keinen Fall fehlen. Denn der US-Amerikaner Brian W. Salmon ist einer der wenigen männlichen Geburtsbegleiter weltweit und weiß daher ganz genau, was werdende Väter umtreibt. Er ist der Meinung: Gute Vorbereitung ist das A und O. Dann fang direkt mit dem Lesen an!

240 Seiten, Kösel-Verlag, Um 18 Euro

"Papa to go. Schnellkurs für werdende Väter" von Christian Busemann (2010)

Neue Bücher für Väter: "Papa to go. Schnellkurs für werdende Väter" © PR

Du fragst dich, wie die drei Ks, nämlich Kinder, Kicker und Karriere, unter einen Hut gebracht werden können? Alles einfach mit diesem Schnellkurs von Christian Busemann, der als freier Autor und Redakteur tätig ist. Kurz und knackig werden hilfreiche Tipps vermittelt, die dir das Vatersein erleichtern. Aufbauende Worte inklusive!

288 Seiten, Goldmann Verlag, um 8 Euro

"Firat, das Auto muss weg!" von Firat Demirhan (2015)

Neue Bücher für Väter: "Firat, das Auto muss weg!" © PR

Untertitel des Buches: "Wie ein positiver Schwangerschaftstest für die längste Autoanzeige der Welt sorgt". Die wahre Geschichte eines werdenden Vaters, der es mit der "längsten und lustigsten ebay-Anzeige der Welt" ("Stern2) bis zu Stefan Raabs Show "TV total" schaffte.

264 Seiten, Schwarzkopf & Schwarzkopf, um 10 Euro

"Fritzi und ich. Von der Angst eines Vaters, keine gute Mutter zu sein" von Jochen König (2013)

Neue Bücher für Väter: "Fritzi und ich. Von der Angst eines Vaters, keine gute Mutter zu sein" © PR

Der Autor ist der Feminist unter den Vätern, könnte man jedenfalls sagen. Er ist 27 als er erfährt, dass seine Freundin schwanger ist. Er will das Kind, sie ist skeptisch. Daraufhin entscheiden die beiden sich für einen radikalen Rollenwechsel: Nach ihrer Geburt zieht Fritzi zu ihrem Vater. In diesem Buch erzählt Jochen König seine Geschichte. Ebenfalls lesenswert: Königs zweites Buch"Mama, Papa, Kind?: Von Singles, Co-Eltern, und anderen Familien".

192 Seiten, Verlag Herder, um 15 Euro

"Von Vätern und Söhnen" von Karsten de Riese (2013)

Neue Bücher für Väter: "Von Vätern und Söhnen" © PR

Der Fotograf hat in einem über zehn Jahre dauernden Langzeitprojekt Väter und Söhne aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Verhältnissen abgelichtet. Die ausdrucksstarken Bildfolgen werden von persönlichen Zitaten und Aussagen der Portraitierten begleitet. Beeindruckender Bildband.

176 Seiten, Knesebeck, um 20 Euro

"Das Väter-Handbuch" von Heinz Walter und Andreas Eickhorst (2012)

Neue Bücher für Väter: "Das Väter-Handbuch" © PR

Hierbei handelt es sich um einen Wälzer zum Thema Väterforschung mit 38 Originalbeiträge über die Vaterschaft und das Vatersein sowie mit Einblicken in die konkrete Väterarbeit. Die beiden Diplompsychologen erläutern darin wissenschaftliche Ansätze zum Vatersein. Nachschlagewerk für all jene, die sich mit Väter-, Familien-, Gender- und Gleichstellungsfragen auseinandersetzen möchten.

732 Seiten, Psychosozial-Verlag, um 70 Euro

"Mann & Vater sein" von Jesper Juul (2011)

Neue Bücher für Väter: "Mann & Vater sein" © PR

Der leider schon verstorbene dänische Familientherapeut ist der "Godfather of Education". Dieses Buch ist nicht mehr das neueste, aber unter seinen zahlreichen Veröffentlichungen das wichtigste für Väter und darf deshalb in dieser Liste nicht fehlen. Juul zeigt, wie Männer ihre neue Rolle auf ganz eigene Art ausfüllen, und wie alle davon profitieren: Kinder, Partnerin, aber auch die Gesellschaft. Und nicht zuletzt: Sie selbst.

200 Seiten, Kreuz Herder, um 15 Euro

"Was tun, wenn der Hamster den Löffel abgibt?" von Kirsten Boie, Jesper Juul und Katharina Saalfrank (2016)

Neu Bücher für Väter: "Was tun, wenn der Hamster den Löffel abgibt?" © PR

Die drei Autor:innen waren auch lange bekannt als das "Familientrio" der "Süddeutschen Zeitung". In diesem Buch beantworten sie 60 Elternfragen, etwa "Was soll ich meinem Sohn sagen, wenn er nach dem Nikolaus fragt?“, "Gibt es eine gute Ehe ohne Sex?“ oder "Darf man fremde Kinder ungefragt erziehen?". Eine Frage, drei Blickwinkel, spannend!

224 Seiten, Beltz Verlag, um 13 Euro

"Wenn’s ein Junge wird, nennen wir ihn Judith" von Christian Hanne (2016)

Neue Bücher für Väter: „Wenn’s ein Junge wird, nennen wir ihn Judith“ © PR

Ein Muss für alle, die den erfolgreichen Blog www.familienbetrieb.info regelmäßig verfolgen. Dieses Buch ist sozusagen das Prequel zum Blog und erzählt die Entstehungsgeschichte der vierköpfigen Berliner Familie. Übrigens ist das Buch auch ein Muss für alle, die von dem Blog bisher noch nichts gehört haben: Sehr kurzweilig, liest sich an einem Tag durch (vorausgesetzt das Kind macht einen laaaangen Mittagsschlaf).

128 Seiten, Seitenstraßen Verlag, um 10 Euro

"Mit Lust und Liebe Vater sein" von Ansgar Röhrbein (2010)

Neue Bücher für Väter: „Mit Lust und Liebe Vater sein“ © PR

Der Coach und Supervisor Ansgar Röhrbein lädt Väter zunächst zu einer persönlichen Standortbestimmung ein. Dann geht er der Frage nach, wie sich die Vaterrolle über die verschiedenen Familienphasen verändert und wie man sie jeweils den eigenen Bedürfnissen anpasst. Zahlreiche Fragen und Übungen helfen, sich der eigenen Möglichkeiten bewusst zu werden.

197 Seiten, Carl-Auer Verlag, um 18 Euro

"Prinzessinnenjungs. Wie wir unsere Söhne aus der Geschlechterfalle befreien" Von Nils Pickert (2020)

Neue Bücher für Väter: "Prinzessinnenjungs" © PR

Bei diesem Buch handelt es sich um ein leidenschaftliches und berührendes Plädoyer für die Freiheit von Geschlechterrollen in der Erziehung unserer Söhne. Der Feminist, Journalist und Vater Nils Pickert beschreibt darin, wo die Männlichkeits-Normierung im Alltag stattfindet und wie sehr sie Jungen in ihrer Entwicklung beeinflusst. Gleichzeitig gibt der Autor Ratschläge, wie Eltern ihre Söhne in deren freien Entfaltung unterstützen können und schildert dies anhand konkreter Beispiele.

254 Seiten, Beltz, um 19 Euro

"Vaterliebe" von Victor Chu (2016)

Neue Bücher für Väter: "Vaterliebe" © PR

Dieses Buch müsste eigentlich zum Standardwerk eines jeden werdenden Vaters werden. Darin zeigt der Heidelberger Arzt und Diplompsychologe, selbst Vater von vier Kindern, welche Herausforderungen ein Mann meistern muss, um ein guter Vater zu werden.

300 Seiten, Klett-Cotta, um 23 Euro

"Einfach Vater werden!: Als Vater gelassen durch die Schwangerschaft, die Geburt und das erste Babyjahr" von Mario Förster (2019)

Neue Bücher für Väter: "Einfach Vater werden!: Als Vater gelassen durch die Schwangerschaft, die Geburt und das erste Babyjahr" © PR

Du hast Fragen über Fragen? Keine Panik. Der zweifache Vater und Buchautor Mario Förster von www.netpapa.de beantwortet alle. Von Partnerschaft in der Schwangerschaft, über die Geburt bis hin zu finanziellen Themen ist in diesem Ratgeber alles vertreten. Dabei berichtet er aus seiner eigenen Erfahrung als Vater und zeigt, welche Fehler zu vermeiden kannst. Das ganze spickt er mit Fakten, Checklisten und echtem Praxis-Wissen von der Papa-Front.

168 Seiten, Mario Förster, um 5 Euro

Musst du jetzt alle 21 Bücher gelesen haben? Bloß nicht! Dann hättest du ja gar keine Zeit mehr für dein Kind. Such dir einfach den Titel aus, der dir am besten gefällt und fang einfach an zu lesen. Dich auf diese Weise mit dem Thema auseinanderzusetzen ist so, als würdest du ein ganz neues Kapitel in deinem Leben als Vater aufschlagen.

