Lego und Co: Das sind die besten Alternativen zum Klassiker

Steinalt: Schon im Jahr 1949 begann das dänische Unternehmen Lego, Klemmbausteine zu produzieren. Bereits 10 Jahre später wurde Lego ein Patent zugesprochen. Der klassische Klemmbaustein mit zwei Reihen und vier Noppen wurde offiziell zum alleinigen Eigentum von Lego erklärt.

Im Jahr 1988 lief das Patent jedoch aus, was andere Spielzeughersteller veranlasste, alternative Klemmbausteine auf den Markt zu bringen. Ein steiniger Weg, aber inzwischen sind einige Firmen tatsächlich recht erfolgreich. Aus diesem Grund stellen wir 10 Marken vor, die qualitativ hochwertige und oft auch günstigere Klemmbausteine-Sets verkaufen. Von Grundbaustein-Sets für Kinder bis hin zu schwierigen, detaillierten Modellbauten für Erwachsene ist alles dabei. Darauf kannst du bauen!

1. Cobi Der Klemmbausteine-Hersteller Cobi aus Polen wurde im April 1987 gegründet und begann ursprünglich mit der Produktion von Puzzles und Brettspielen, ehe er sein Sortiment um Kunststoffbausteine erweiterte. Hierbei hat er seine Produktion auf Militärsets spezialisiert und hat insbesondere historische Fahrzeuge wie Panzer etc. im Angebot. Cobi spricht daher vor allem jugendliche und erwachsene Modellbauer an. Die Bausteine sind mit Lego kompatibel, jedoch abgerundet und unterscheiden sich in den verwendeten Farben. Besonders ist, dass die Cobi-Steine durchgehend bedruckt sind und die Sets nicht mit Aufklebern arbeiten.

PR / Hersteller Flieg mit der Boeing 747 von Cobi einmal um die Welt!

Mit diesem Set von Cobi baust du ein Stück Fluggeschichte nach! Am 9. Februar 1969 flog die Boeing 747, das berühmteste und eines der größten Langstrecken-Passagierflugzeuge, erstmals in die Luft. Heute ist der Jumbojet bei vielen Fluggesellschaften auf der ganzen Welt im Einsatz. Das Modell von Cobi ist 46 Zentimeter lang und hat eine Flügelspannweite von 42 Zentimetern! Die Turbinen können bewegt werden. Für die kleinen wie großen Piloten heißt es hier: "Cabin Crew, prepare for departure!"

2. Mould King Du stehst auf ferngesteuerte Fahrzeugmodelle in allen Formen und Farben? Dann bist du bei dem 2012 gegründeten chinesischen Label Mould King an der richtigen Adresse! Mould King ist die Lego-Technic-Alternative. Es gibt Modelle aus dem Bereich Architektur, Militär, Raumfahrt, Science Fiction. Ein großer Fokus liegt auf Fahrzeugen.

Und es geht noch cooler: Die Fahrzeuge lassen sich nicht nur mit der Fernbedienung, sondern auch per App auf dem Smartphone steuern. Mehr Technik geht nicht! Alle Bausteine sind mit Lego kompatibel. Mould King stellt keine Steine selbst her, sondern benutzt GoBricks-Steine. Die entsprechenden Motoren sind häufig in den Sets schon enthalten oder können kostengünstig nachgekauft werden.

PR / Hersteller Mit diesem Buggy von Mould King befährst du mühelos das unebenste Gelände!

Dein Kind ist ein absoluter Technikfreak? Dann ist der Geländewagen von Mould King das perfekte Geschenk! Der Hochleistungsmotor, die robusten Räder und die leistungsstarke Stoßdämpfung sorgen für ein einzigartiges Fahrerlebnis. Der Geländewagen lässt sich per Fernbedienung oder Mobiltelefon steuern. Dazu muss nur die App heruntergeladen und über Bluetooth verbunden werden. Und schon geht’s los!

3. Wange Für alle, die es lieben, architektonische Meisterwerke dieser Welt nachzubauen: Der 1999 gegründete chinesische Hersteller Wange hat sich auf Architektursets spezialisiert. Ob du nun die Tower Bridge in London nachbauen willst, das Kolosseum in Rom oder andere architektonische Prachtbauten: Wange macht es möglich – und ist auch noch mit Lego kompatibel! Neben Architektur hat Wange auch Fahrzeuge, Flugzeuge, Grundplatten und klassische Klemmbausteine im Angebot.

PR / Hersteller Mit diesem Architektur-Set von Wange holst du dir London direkt ins Spielzimmer.

Wie wäre es mit einem Trip nach London? Mit diesem Modell lässt sich die Tower Bridge, das Wahrzeichen der Stadt London, realitätsgetreu nachbauen. Die Tower Bridge wurde 1894 fertiggestellt und ist eine Straßenbrücke über den Fluss Themse. Sie ist im Original 244 Meter lang und 65 Meter hoch, im Wange-Modell kommt sie auf 50 Zentimeter Länge und 27 Zentimeter Höhe. Die Klappbrücke kann zum Durchfahren von Schiffen geöffnet werden. Mit fast 1000 Klemmbausteinen ist dieses Modell eine echte Herausforderung für kleine wie große Klemmbaustein-Architekten ab 6 Jahren!

4. BlueBrixx Auch die Deutschen bieten eine Alternative zum Original: Seit 2018 entwickelt das Unternehmen BlueBrixx eigene Klemmbausteinesets. BlueBrixx importiert und verkauft zudem Klemmbausteine anderer Hersteller. Die Themenwelt reicht von Architektur über Fahrzeuge, Zugmodelle, Militärsets bis hin zu Raumfahrt und Piraten. Auch Science-Fiction-Sets spielen eine zentrale Rolle. Für die Star-Trek-Sets hat BlueBrixx seit 2021 die exklusive Lizenz für den europäischen Markt. Alle Steine sind mit Lego kompatibel.

PR / Hersteller Mit diesem Schiff von BlueBrixx segelst du in dein nächstes Piratenabenteuer.

Schiff Ahoi! Mit 5515 Bausteinen verspricht diese Galeone auf jeden Fall eine Menge Bauspaß. Von der Kombüse über die Kapitänskajüte bis hin zur Schatzkammer. Im Inneren des Piratenschiffs gibt's hier vieles zu entdecken. Die Seiten und das Oberdeck lassen sich abnehmen und somit sind auch die Innenräume leicht bespielbar. Auf dem Kanonendeck gibt’s ganze 20 Kanonen. Worauf wartest du noch? Leinen los und auf ins nächste Piratenabenteuer auf hoher See!

5. Mega Construx Gut zu wissen: Mega Construx gehört zum kanadischen Konzern Mega Bloks, der wiederum zum US-Spielwarengiganten Mattel gehört. Seit 2017 sind die Lego-kompatiblen Baustein-Sets auf dem Markt, die sich vor allem durch große Lizenzen auszeichnen. So bietet Mega Construx unter anderem Modelle zu Barbie, Pokémon, Game of Thrones, Masters of the Universe und Co. an. Zielgruppe der Marke sind vor allem Kinder ab 4 Jahren und erwachsene Sammler. Die Steine sind mit Lego kompatibel, bei den Farben werden oft Sonderfarben und Marmorierungen hergestellt.

PR / Hersteller Dieses Barbie-Wohnmobil von Mega Construx lässt rosarote Bauträume wahr werden!

Dein Kind ist ein riesengroßer Lego- und Barbie-Fan? Dann solltest du einen Blick auf das rosarote Barbie-Traumwohnmobil von Mega Construx werfen. Das Set bietet ein rosafarbenes Wohnmobil mit Bett und Fernseher auf dem Dach sowie anbaubarer Rutsche. Das Traummobil lässt sich einfach aufklappen und hat innen eine liebevolle Einrichtung mit Küche zum Spielen. Zum Abkühlen geht’s für die vier kleinen Barbiepuppen und den Hund in den Pool. Ein Lagerfeuer lädt zum gemeinsamen Grillen ein. Mit diesem Set steht dem rosaroten Glamping-Abenteuer nichts mehr im Wege!

6. Sluban Die Marke Sluban wurde 2004 eingeführt. Die Zielgruppe von Sluban sind in erster Linie Kinder. Der chinesische Hersteller lässt Mädchen- und Jungenträume wahr werden und hat Modelle aus dem Stadtleben, der Raumfahrt und verschiedene Fahrzeug-, Militär- und Flugmodelle im Angebot. Alle Steine sind mit Lego kompatibel.

PR / Hersteller Bau dir die rosane Luxusvilla deiner Träume mit Sluban.

Diese rosa Luxusvilla sorgt mit 896 Teilen für stundenlangen Spielspaß! Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Badezimmer und Malatelier – diese Villa bietet räumlich einfach alles, was das Kinderherz begehrt. Mit 7 Minifiguren, unglaublich viel Zubehör für die einzelnen Räume und Figuren, wie Lebensmittel, Aktenkoffer und mehr, bietet diese Villa einfach alles, was man braucht, um Familie zu spielen!

7. Pantasy Pantasy ist ein führender chinesischer Hersteller von hochwertigen und detailverliebten Klemmbaustein-Sets und wurde 2020 gegründet. Die Kollektionen umfassen Themen wie Astro Boy, Le Petit Prince, Kung Fu Panda und viele mehr. Eine traditionelle Bäckerei, das geheimnisvolle Apartment von Sherlock Holmes in der Baker Street oder ein Steampunk-Bahnhof – hier hast du die Qual der Wahl. Pantasy ist für Fans aller Altersgruppen geeignet, die fantasievolle Geschichten und anspruchsvolle Bauprojekte lieben. Alle Steine sind mit Lego kompatibel.

PR / Hersteller Bei dieser Bäckerei von Pantasy läuft einem schon beim Bauen das Wasser im Munde zusammen.

In dieser Bäckerei gibt es sicherlich ganz viele Leckereien! Pantasy bietet mit diesem Modell ein 4-Etagen-Haus, das eine malerische Bäckerei, ein dynamisches Fitness-Studio, einen kuscheligen Wohnbereich und einen gemütlichen Dachgarten umfasst. Die Bäckerei mit der Backküche ist detailliert eingerichtet, sodass es zukünftigen Bäckersleuten an nichts fehlt! Für die notwendige Bewegung sorgt das angrenzende Fitness-Studio mit Aerobic- und Gewichthebebereich. Entspannung versprechen der voll eingerichtete Wohnbereich mit kuscheligen Betten und der Dachgarten zum Chillen. Bei diesem Bäckerei-Modell mit mehr als 2500 Teilen scheint einem der Duft von frisch gebackenem Brot schon von Weitem entgegenzuwehen!

8. Burgkidz Auch für die kleinsten Baumeister gibt es eine Alternative! Burgkidz stammt aus China und ist eine Alternative zu Lego Duplo. Burgkidz bietet unterschiedlichste Bau- und Spielsets für Kleinkinder ab eineinhalb Jahren an. Die Marke zeichnet sich durch bunte, größere Bausteine und kindgerechte Sets aus, die speziell für kleine Hände entwickelt wurden. Die Steine sind zu Lego Duplo kompatibel.

PR / Hersteller Mit diesem Baustein-Set von Burgkidz werden bereits die Allerkleinsten kreativ!

Es muss nicht immer gleich ein Set mit spezifischen Themenbausteinen sein! Gerade die klassischen großen Bausteine lassen sich mit Kreativität und Fantasie zu kunstvollen Gebäuden, fantasievollen Tieren und schnellen Autos zusammenbauen. Burgkidz bietet bereits für die allerkleinsten Hände 214 Bausteine in 10 klassischen Farben, darunter verschiedene Formen wie Türen, Blumen, Rollwagen und Co. Früh übt sich, wer ein Baumeister werden will.

Das musst du beim Kauf beachten Beim Kauf von Klemmbausteinen solltest du vor allem auf 3 Dinge achten: Kompatibilität, Qualität und Sicherheit. Viele Marken sind mit Lego kompatibel. Trotzdem lohnt ein genauer Blick, ob Noppenmaß und Klemmkraft wirklich passen, damit sich die Steine sauber verbinden lassen.

Auch die Materialqualität spielt eine große Rolle, denn hochwertige Sets verwenden stabile Kunststoffe, haben kaum Gussfehler und kommen ohne scharfe Kanten oder starkes chemisches Geruchserlebnis aus. Für Kinder ist außerdem wichtig, dass die Bausteine geprüft und schadstofffrei sind. Und last but not least: Schau dir die Bauanleitungen an – gute Alternativen liefern klare, nachvollziehbare Schritte, damit der Bauspaß nicht in Frust endet. So findest du schnell heraus, ob ein Set wirklich zu dir oder deiner Familie passt.

FAQ: Häufige Fragen zu Lego-Alternativen Sind Lego-Alternativen grundsätzlich mit Lego kompatibel? Viele – aber nicht alle. Marken wie Cobi, Wange, BlueBrixx, Pantasy & Co. werben explizit damit, dass ihre Steine auf Lego-Noppen passen. Gerade bei Duplo-Alternativen (z. B. Burgkidz) solltest du genau auf "kompatibel mit Lego Duplo" achten. Ist die Qualität so gut wie beim Original? Kommt auf die Marke an. Einige Hersteller sind inzwischen qualitativ sehr nah an Lego dran: gute Klemmkraft, saubere Oberflächen, kaum Gussreste. Bei sehr günstigen No-Name-Sets kann es dagegen zu schlechter Passform kommen. Ein Blick in Bewertungen hilft dir, schlechte Qualität zu vermeiden. Wie sieht es mit Sicherheit und Schadstoffen aus? Seriöse Hersteller geben an, dass ihre Produkte nach europäischen Normen geprüft sind (z. B. EN71) und führen entsprechende Kennzeichnungen. Achte bei Sets für Kinder immer auf CE-Kennzeichen, Altersangaben und am besten auf den Kauf bei etablierten Händlern oder Plattformen – nicht bei dubiosen Billigshops. Kann ich alternative Steine mit meinen alten Lego-Sets mischen? In der Regel ja – das ist ja gerade der Vorteil. Farbnuancen können je nach Hersteller etwas abweichen, technisch passen die Noppen aber meist sehr gut zusammen. Wer sehr detailverliebte Sammlermodelle baut, achtet oft auf durchgängige Farben, für Spielmodelle ist das egal. Für wen eignen sich die Alternativen besonders? Für alle, die: große Modelle zu einem etwas kleineren Budget bauen wollen

spezielle Themen (Militär, bestimmte Architektur, Lizenzen) suchen, die Lego nicht abdeckt

Kids und Erwachsene gleichzeitig happy machen wollen – vom Duplo-Ersatz bis zum Sammler-Set.