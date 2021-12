Von günstig bis teuer, von jung bis alt: Spielzeug ist so vielfältig wie deine Kinder. Wir zeigen dir, womit du sie am besten unter dem Weihnachtsbaum überraschst (einiges gefällt sicher auch vielen Vätern). Hohohoholt euch das!

Keine Idee, was du Sohnemann oder Töchterchen dieses Jahr zu Weihnachten schenken sollst? Kein Problem. Wir helfen dir auf die Sprünge. Und sorgen für große Augen unterm Christbaum. Neben Klassikern von Lego und Playmobil haben wir nämlich auch einige Geheimtipps, die nicht nur den Kleinen, sondern auch den Großen Spaß machen. So wird's garantiert eine schöne Bescherung. Das sind die 18 coolsten Weihnachtsgeschenke für Kinder:

1. Ehrensache: Marvel Puzzle mit 1000 Teilen von Clementoni

Großer Puzzlespaß mit 1000 Teilen aus dem Hause Clementoni. © Amazon

Marvel Puzzle bei Amazon kaufen, circa 13 Euro

Ein Super(helden-)Geschenk: Das günstigste Spielzeug auf unserer Liste ist gleich eines der coolsten. Aus 1000 Teilen setzt du mit deinem Nachwuchs euer eigenes Marvel-Universum zusammen. Am Ende stellt sich die Frage: Ist es wirklich unmöglich, wie der Karton es behauptet?

2. (T)Raumschiff: Star Wars Imperial Light Cruiser von Lego

Ausflug ins Star Wars Universum mit dem LEGO Imperial Light Cruiser. © myToys

Star-Wars-Raumschiff bei myToys bestellen, knapp 160 Euro

Statt 230 Metern Länge nur 58 Zentimeter kurz: Der Imperial Light Cruiser von Lego lässt das Herz eines jeden Star-Wars-Fan schneller hüpfen. Das 1336-teilige Mega-Set kommt mit 6 Star-Wars-Figuren daher. Dank stabilem Griff lässt sich damit hervorragend spielen, empfohlen für Kinder ab 10 Jahren. Übrigens: Seit Kurzem gibt es von Lego auch ein Titanic-Modell, das kostet allerdings schlappe 600 Euro.

3. Echter Renner: RC-Auto von Carrera

Heißes Geschoss von Carrera für großen Kinderspaß. © myToys

Bestellbar im Onlineshop von myToys, circa 28 Euro

An Weihnachten wird das Wohnzimmer zur Rennstrecke. Ferngesteuerte Autos gehören zur Kindheit einfach dazu. Das preisgünstige Modell Red Hunter X von Carrera ist für Kids ab 6 Jahren geeignet und wird mit einfachen AA-Batterien betrieben. Für deine Kids der perfekte Einstieg in eine großartige Rennfahrerkarriere.

4. Drachengold: Dragomino von Pegasus

Stimmt ihr der "Spiel des Jahres"-Jury zu? Findet es heraus! © myToys

Bei myToys bestellen, crica 21 Euro

Als Drachenforscher macht ihr euch auf "Eiersuche", das geht nicht nur an Ostern. Wo ist das nächste Drachenei versteckt? Dragomino wurde zum Kinderspiel des Jahres 2021 gekürt. Das coole Legespiel von Pegasus ist gedacht für Kinder ab 5 Jahren. Eine Runde dauert rund 15 bis 20 Minuten, gespielt wird mit 2 bis 4 Spielern.

5. Vollgas-Spaß: Brushless RC-Auto von Amewi

Dieser grüne Blitz von Amewi ist nicht nur für Kids traumhaft. © myToys

Den Amewi RC Blade bei myToys bestellen, rund 240 Euro

Wem das Heizen durchs heimische Wohnzimmer nicht ausreicht, der muss raus auf die Straße. Der RC Blade Pro von Amewi schweißt dich mit deinen älteren Kids ordentlich zusammen, denn dir wird der bis zu 70 km/h schnelle Flitzer auch mächtig Spaß machen. Das Auto ist für Kids ab 14 Jahren, also nicht als Einstieg in die RC-Welt geeignet.

6. Edelsteinreich: Kristall-Zücht-Set von Clementoni

Abenteurerpaket für experimentierfreudige Edelsteinjäger. © myToys

Galileo Kristall-Set bei myToys kaufen, circa 20 Euro

Für die experimentierfreudigen Kids haben wir das Kristall-Züchtset aus dem Hause Galileo gefunden. Was die meisten lediglich als 19 Uhr-Sendung auf Prosieben kennen, gibt es dank Clementoni auch im Spieleschrank. Mit diesem Set tauchen junge Abenteurer ab, in die Welt der Edelsteine.

7. Beam me up: Raumschiff Enterprise von Playmobil

Star Trek Raumschiff von Playmobil. © Amazon

Die Playmobil Enterprise bei Amazon kaufen, knapp 400 Euro

Du erzählst deinen Kindern gerne aus deiner Jugend? Die drei Staffeln Star Trek aus den 1960er Jahren werden sie mit Sicherheit nicht kennen. Während ihr eine alte Folge anschaut, spielt ihr an Weihnachten gemeinsam mit Spock und Scotty. Traumhaft, nicht wahr?

8. Buschfunk: Walkie-Talkies von Alecto

Walkie-Talkies sind für Outdoor-affine Kids der Inbegriff von Freiheit. © myToys

Walkie-Talkies bei myToys bestellen, knapp 40 Euro

Expeditionshelfer für kleine Abenteurer: Mit dem Walkie-Talkie-Set von Alecto steht der Erforschung des benachbarten Waldes nichts mehr im Weg. Die beiden Funkgeräte sollen über eine Entfernung von bis zu 5 Kilometern funktionieren. Das Display ist beleuchtet und eine Taschenlampe integriert.

9. Abgefahren: Mega Parkhaus von Hot Wheels

Dinosaurier-Parkhaus von Hot Wheels. © myToys

Bei myToys bestellen, rund 130 Euro

Auch Hot Wheels darf in unserer Aufstellung natürlich nicht fehlen: Die kleinen Spielautos gehören einfach dazu. Besonders das Megacity Parkhaus kommt bei den Kids super an. Das fast 1 Meter hohe Spiel-Parkhaus kommt mit 2 Hot Wheels Modellautos im Maßstab 1:64 daher. Coole Features, wie der Aufzug oder Dinosaurierkopf machen den Spielspaß perfekt. Wer nicht aufpasst, muss zusehen, wie der T-Rex sein Auto auffrisst.

10. Trommelwirbel: Kinder-Schlagzeug von Simba

Toy-Schlagzeug für die Drummer von morgen. © myToys

Simba Schlagzeug im Onlineshop von myToys kaufen, knapp 60 Euro

Wenn Papa die Kochtöpfe doch wieder zurückfordert, muss eine coole Alternative her: das Kinder-Schlagzeug von SIMBA. Dank Drumsounds, Mikrofon und voreingestellten Songs kommen nicht nur musikalische Kinder voll auf ihre Kosten. Das Schlagzeug wird batteriebetrieben und ist MP3-fähig.

11. Alarmstufe Rot: Porsche Bobby-Car von BIG

Bobby-Car im obercoolen Porsche-Design von BIG. © Amazon

Zu haben bei Amazon, knapp 90 Euro

Die Faszination Porsche ist meist auch im Kleinkindesalter schon vorhanden. Kein Wunder also, dass BIG auch ein Bobby-Car im roten Porsche-911-Design im Angebot hat. Wer damit durch die Nachbarschaft cruist, ist auf jeden Fall der King. Das kleine Gefährt kommt natürlich standesgemäß mit Hupe im Porsche-Design, der Sitz ist abwischbar - praktisch!

12. Bitte lächeln: Kinderkamera von VTech

VTech führt selbst die Kleinsten an die Welt der Fotografie heran. © myToys

VTech Kinderkamera bei myToys bestellen, rund 70 Euro

Must-Have für alle Kids: Um bei der nächsten Familienfeier alle Gäste mit witzigen Fotoeffekten und -rahmen zu verzieren, braucht es unbedingt eine Kinderkamera. Das Modell Kidizoom Duo DX von VTech ist robust und hochwertig, bietet sogar eine Vorder- und Rückkamera. Der interne Speicher kann per SD-Karte erweitert werden, das Display ist 2,4 Zoll groß.

13. Burgfest: Castle Grayskull von Mattel

Praktische Masters of the Universe-Festung von Mattel. © Amazon

Komplettset bei Amazon kaufen, rund 80 Euro

"Masters of the Universe"-Spielfiguren sind legendär. Seit fast 40 Jahren erfreuen sich Kinder (und deren Eltern) an dem Action-Hit. Neu von Mattel ist das Castle Grayskull, das sich aufklappen lässt und mit einer coolen Zauberin-Figur kommt. Zugeklappt lässt sich die Burg wunderbar tragen und transportieren. Für Kids ab 6 Jahren geeignet.

14. Der richtige Dreh: Bosch-Werkzeugkiste von Theo Klein

Kinder-Werkzeugkasten im grünen Bosch-Design. © babymarkt.de / Theo Klein

Bestellbar bei Babymarkt.de, rund 30 Euro

Damit deine Kleinen dir nicht mehr das Werkzeug stibitzen, solltest du ihnen einfach ihre eigene Werkzeugkiste schenken. Im kleinen Bosch Werkzeugkasten bringt Theo Klein unter anderem Bohrmaschine, Schraubenschlüssel, Säge und Hammer unter. Perfektes Spielwerkzeug für kleine Schrauber. Übrigens der Hammer: Für 110 Euro gibt’s eine ganze Werkzeugbank von Bosch für deinen Handwerker-Nachwuchs

Paradies für Heimwerker: Werkbank von Theo Klein. © babymarkt.de / Theo Klein

15. Perfekter Weggefährte: John-Deere-Traktor von Rolly Toys

Mein kleiner grüner Traktor - in John-Deere-Gestalt. © Amazon

Jetzt bei Amazon bestellen, circa 190 Euro

Gokart war gestern: Mit diesem Spielzeug-Traktor im supercoolen John-Deere-Design machen deine Sprösslinge das gesamte Grundstück unsicher und erkunden die Nachbarschaft im Nu. Dank Überrollbügel geht es immer sicher zu. Die Sitzposition ist einstellbar und laut Rolly Toys für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren gemacht.

16. Party-Klassiker: Twister von Hasbro

Twister von Hasbro: Verrenkungen vorprogrammiert. © myToys

Twister bei myToys bestellen, 20 Euro

Altbewährt und noch immer nicht langweilig: Mit dem Spiel Twister hat Milton Bradley (MB) 1966 einen Volltreffer gelandet. Seit der Übernahme 1984 gehört Twister zum Stammsortiment Hasbros. Die 24 Punkte des Gesellschaftsspiels sorgen schon für 55 Jahre für Lachanfälle und komische Verrenkungen auf Partys und Feiern. Noch immer ein Must-have für den nächsten Spieleabend.

17. Kinderparadies: Eisenbahn-Spielzeugtisch von KidKraft

Cooler Spielzeugtisch für's Kinderzimmer von KidKraft. © myToys

Spielzeugtisch bei myToys kaufen, knapp 200 Euro

KidKraft bietet einen coolen 120-teiligen Spielzeugtisch mit Eisenbahnschienen und Zubehör an. Mit dem Mega-Set lässt sich auf dem Holztisch eine Welt mit Wasserfall und Bergbahn bauen. Der Tisch ist rund 1,20 Meter lang und gut 40 Zentimeter hoch, perfekt für kleine Kinder. Haben die Kleinen genug gespielt, können übrige Teile ganz einfach in drei kleinen Kisten unter dem Tisch verstaut werden.

18. Runde Sache: Kugelbahn von Fischertechnik

Hanging Action Tower Kugelbahn von Fischer. © myToys

Zu haben bei myToys, circa 80 Euro

Auch Fischertechnik ist einer der Hersteller, den man beim Spielzeugkauf immer im Hinterkopf haben muss: Die Schwarzwälder Spielzeuge werden allesamt in Deutschland hergestellt. Besonders beliebt sind im Hause Fischertechnik die coolen Kugelbahnen. Geeignet für Kinder ab 8 Jahren, besteht der Baukasten der Hanging Action Tower Kugelbahn aus 780 Teilen. Spielspaß für Klein und Groß garantiert!

Hinweis: Gerade in der Vorweihnachtszeit kann die Verfügbarkeit in vielen Onlineshops natürlich knapp werden. First come, first served.

Nichts gefunden? Das kann natürlich passieren, jedes Kind mag eben anderes Spielzeug. Schaut euch doch selber nochmal um. Die größte Spielzeugauswahl gibt es in unserem Partnershop myToys. Auch bei Amazon gibt es einige coole Spielzeuge. Eine kleine und exklusive Auswahl an Spielsachen gibt’s bei Tchibo, für die Kleinsten wird man auf babymarkt.de mit Sicherheit fündig.

Fazit: Spiel und Spaß an Weihnachten

Kinder ticken in Sachen Geschenke ähnlich wie deine Partnerin: Sie freuen sich, wenn du dir Gedanken machst und sie überraschst. Mit unseren 18 Spielzeug-Tipps wirst du deinen Kleinen ganz bestimmt eine riesen Freude bereiten. Aber natürlich ist das schönste Geschenk immer noch Zeit, die du mit dem Nachwuchs verbringst. Perfekt also, dass die meisten der aufgelisteten Spielzeuge auch dir viel Freude bereiten werden. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten und viel Spaß beim Spielen!

