Geschenkideen für Vater, Bruder oder Kumpel Das wollen wir Männer zu Weihnachten haben

Technik-Gadget, etwas Praktisches oder ein Gag-Geschenk? Hier findest du Inspiration, was in diesem Jahr unterm Weihnachtsbaum landen kann

Ein gutes Geschenk für einen Mann zu finden ist schwer. Nicht ganz so schwer vielleicht, wie für eine Frau, aber doch eine Herausforderung.

Schenk' ihm ein Sixpack (also den Plan dazu)

popcorner / Shutterstock.com Wenig Fett, viele Muskeln – mit diesem Body muss sich niemand verstecken

Hier bestellen: Sixpack-Trainingsplan (7,90 €) und Ernährungsplan Muskelaufbau in 12 Wochen (9,90 €)

Wenn es schon immer sein Traum war, einen Waschbrettbauch zu haben, kannst du dich mit diesem Geschenk echt beliebt machen. Unsere Men's-Health-Trainings- und Ernährungspläne kosten weniger als 10 Euro und lassen sich schick ausdrucken. Zusammen mit ein paar Proteinriegeln oder einem Eiweißshake das perfekte Fitness-Geschenk.

Stranger Photos: Kamera für Serien- und Fotofans

Hersteller

Hier bestellen: Polaroid-Kamera in der Stranger-Things-Edition

Inspiriert von der originalen One Step Kamera von 1977 bringt diese Kamera den Polaroid-Spaß in die heutige Zeit. Und nicht nur das: Die neue Stranger-Things-Edition ist mit ihrem "Upside Down" Design und den ikonischen Farben eine Hommage an die Kultshow.

Whiskey-Karaffe mit individueller Gravur

Hersteller

Hier bestellen: Personalisierte Whiskey-Flasche

Das nächste Whiskey-Date mit deinem Kumpel wird dann noch stilvoller, als es ohnehin schon ist.

Retro-Plattenspieler im 50s-Design

Hersteller

Hier bestellen: Digitnow! 3-Gang-Retro-Style-Plattenspieler

Ein Plattenspieler im Retro-Look, der nicht nur aussieht wie ein Koffer, sondern auch noch wirklich transportabel ist. Bei den Bewertungen wird das ausgezeichnete Preis-Leistungsverhältnis gelobt. Praktisch: Er kann auch Vinylaufnahmen in MP3s umwandeln.

Für mehr Briefe! Dieser edle Federhalter motiviert zum Schreiben

PR Geschenk-Vorschlag: Füllfederhalter

Hier bestellen: Parker Jotter British Collection-Füllfederhalter Geschenkset

Dein Vater schreibt gerne Briefe? Dann wird es Zeit, dass er mal wieder neue Munition bekommt – in Form eines Füllers. Vielleicht schreibt er ja dir dann mal wieder .

2020 wird er zum Läufer – garantiert!

Hier bestellen: RUNNER'S-WORLD-Trainingspläne (ab 6,90 €)

Sagt dein Buddy, Bruder oder Vater ständig, dass er irgendwann diesen 10-Kilometerlauf machen wird? Oder sogar einen Halbmarathon? Oder überhaupt endlich mal mit dem Laufen anfangen will? Dann lade dir hier den passenden Trainingsplan herunter, drucke ihn für ihn aus und melde ihn am besten gleich für ein Laufevent deiner Wahl an.

Radio selber bauen: Spiel- und Bastelspaß kennen kein Alter

Hersteller

Hier bestellen: Franzis UKW-Radio-Bausatz

Mit dem UKW-FM-Radiobausatz kann die freie Zeit zwischen den Jahren optimal genutzt werden. Gemeinsamer Bauspaß bei dem am Ende auch noch etwas Nutzbares herauskommt! Ideal für Bastel- und Technikfans.

Apple-Jünger werden dich lieben

Hersteller

Hier bestellen: Elago Charging Hub

Alle Technikgeräte auf einmal an einer Station aufladen? Was klingt wie ein Traum wird mit der Elago-3in1-Station Wirklichkeit. iPhone, AirPods und Apple Watch passen an das kompakte Dock.

Wer kann Hängematten widerstehen?

Hersteller

Hier bestellen: AMANKA Hängesessel

Viele Besitzer einer Hängematte halten ihre Sitz- und Liegemöglichkeit für die beste Investition, die sie je getätigt haben. Und wer einmal im warmen Wohnzimmer mit einer Decke und einem guten Film in einer Hängematte lag, wird das vermutlich bestätigen.

Wohin beim Fahrradfahren mit dem Smartphone? In diese Halterung!

Hersteller

Hier bestellen: Finn Smartphone-Halterung (ab 15,00 €)

Du suchst ein Geschenk für einen passionierten Fahrradfahrer? Die Smartphone-Halterung von Finn ist ein echtes Universalgenie: Da sie aus flexiblem Silikon besteht, passt sie an jeden Lenker und jedes Telefon – und hält dabei trotzdem bombenfest.

Men's Health im Abo: Alles rund um Fitness, Health, Fashion und Love

PR

Hier bestellen: Men's-Health-Geschenkabo

OK. Das müssen wir natürlich anpreisen: Mach deinem Freund mit 12 Ausgaben Men's Health und der edlen Geschenkbox zum Selbstgestalten eine große Freude. Die Box beinhaltet das aktuelle Heft und ein Geschenk deiner Wahl. Und: Das Abo endet automatisch!

"Was ist grün und fliegt durchs All? Ein Salatelit."

Hersteller

Hier bestellen: Papas beste Flachwitze

Schräg, flach und vermeintlich originell: Sind die Worte mit denen du die Witze von Papa, Onkel, Schwiegervater oder Opa beschreiben würdest? Dann gibt es hier Humor-Nachschub, damit auch ja keiner dem Witzeradar entkommt. Bestseller von Karl Lauer (Haha.)

Weihnachtspullover? Ja, aber bitte nur von Star Wars

Hersteller

Hier bestellen: numskull Weihnachtspullover

"Ugly Sweater" sind ja mittlerweile Weihnachtskult. Star-Wars-Fans kommen jetzt bei numskull auf ihre Kosten: der kuschelige X-Wing-Pullover macht den Krieg der Sterne feiertagstauglich.

Eine Popcornmaschine für den Netflix-Abend Deluxe

Hersteller

Hier bestellen: Rosenstein & Söhne Popcornmaker

Süß oder salzig? Serienschauen oder gemeinsames Zocken macht mit selbstgemachtem Popcorn noch mehr Spaß. Extrem cool: Die Retro-Maschine "Movie" im 50er-Jahre-Look.

Eat. Sleep. Repeat.

Hersteller

Hier bestellen: Faultier-Kalender 2020

Das Faultier ist das Krafttier deines besten Kumpels? Hier ist sein Kalender für 2020. Für alle zwölf Monate gibt es ein inspirierendes Faultier-Bild.

In 8 Schritten zum guten Geschenk

Mit unseren 10 Profi-Schenker-Tricks kann nichts mehr schiefgehen.

1. Vergiss keinen Feiertag! Damit du nicht mit leeren Händen dastehen, solltest du dich von deinem Kalender rechtzeitig auf Feiertage hinweisen lassen. Für wichtige Termine stellst du am besten mehrere automatische Erinnerungen im Smartphone ein.

2. Genau hinhören! Spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem dich dein Kalender an den bevorstehenden Termin erinnert, solltest du in Gesprächen genau hinhören. Dein Vater spricht ständig in höchsten Tönen von diesem neuen Fitnesstracker. Der Bruder geht immer mit großen Augen an der Schaufensterscheibe vorbei, in dem diese geilen Sneakers stehen? Der Kumpel spricht ständig von diesem neuen Computerspiel? Dann solltest du dir genau das merken! Ein solches Geschenk beweist, wie nebenbei, dass du zugehört hast und den Geschmack des Gegenübers kennst.

3. Gehirn anstrengen! Erstelle eine Liste, auf der du alles aufschreibst, was dir zur dem Mann einfällt – seine Interessen, seine Hobbys, seine liebsten Dinge. Diese visuelle Darstellung hilft, die Wünsche einzugrenzen. Er geht jedes Wochenende zum Fußball? Dann wäre Fan-Bekleidung vielleicht eine Idee.

4. Interviews führen! Dir fällt trotzdem nichts ein? Dann frage einen gemeinsamen Kumpel oder Verwandte von ihm, die du auch kennst. Durch diese Methode ergibt sich auch die Möglichkeit, gemeinsame größere Geschenke zu organisieren.

5. Einfach nachfragen! Es klingt unkreativ, ist aber eine der besten Methoden: nach den Wünschen fragen. US-Forscher der University of Harvard erwiesen, dass gewünschte Geschenke am besten ankommen.

6. In sich gehen! Immer noch keine Idee? Dann schenke etwas, an dem du auch Spaß hast. Beispiel: Du magst schnelle Autos und weißt, dass dein Kumpel auch nicht abgeneigt ist? Dann schenke ihm doch ein Fahrsicherheitstraining oder eine Runde auf dem Nürburgring. Zwei US-Psychologinnen erwiesen in einer Studie im "Journal of Experimental Social Psychology", dass ein Geschenk, dass den Schenker widerspiegelt die Freundschaft stärken kann.

7. Geld spielt keine Rolle! Verabschiede dich von dem Gedanken, dass ein Geschenk mit großer Wirkung viel kosten muss. Auch eine Grillparty oder ein Netflix-Abend kann deinen Kumpel glücklich machen.

8. Selbst überreichen! Wenn du das Präsent per Post verschicken musst, geht das natürlich nicht. Ansonsten ist der Akt der Übergabe etwas Besonderes. Schaue den Beschenkten an und achte auf Reaktionen. Warte ab, bevor du dein Geschenk erklärst. Wenn du unsere Tipps beherzigt hast, ist eine Erklärung sowieso nicht mehr nötig.