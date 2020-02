Fashion-News 21.02.2020 Breitling eröffnet Pop-Up-Store zur Berlinale im SoHo House

B reitling eröffnet einen Pop-Up Store im Modern-Retro-Style!

Breitling / PR Eyecatcher im Pop-Up Store ist eine Norton Commando 961 Sport

21.02.2020 – Breitling zeigt zur Berlinale zum zweiten Mal in Deutschland sein urbanes Loft-Boutique-Konzept, das bereits fester Bestandteil der internationalen Flagship-Boutiquen ist. Mit einem Pop-up-Store im "The Store X" des Soho House, einem der Hotspots Berlins, ist Breitling während der Berlinale in exklusiver Lage vertreten. Vom 17. Februar bis zum 2. März 2020 können die Besucher und Gäste des Soho House die aktuelle Kollektion in einem informell coolen, aber stilvollen Modern-Retro-Ambiente entdecken.

Breitling / PR Backsteinwände und coole Retro-Möbel sorgen für einen angesagten Vintage-Style

Auf der 20 Quadratmeter großen Fläche werden exklusive Zeitmesser von der legendären Navitimer Fliegeruhr bis zu den neuen Superocean Taucheruhrmodellen in einer einladenden und entspannten Atmosphäre präsentiert. Eine Lounge­-Ecke im Vintage­leder­-Style sowie eine Backsteinwand charakterisieren den typischen Industrial­-Look eines Mid-­Century­-Industriegebäudes. Das urbane Loft-­Boutique­-Konzept mit seinem offenen Charakter spricht sowohl langjährige Breitling Kunden als auch eine neue Generation begeisterter Uhrenfans an.