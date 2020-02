Fashion-News 17.02.2020 Hamburg meets Florenz: Closed holt Société Anonyme für Kollab an Bord

Closed / PR Closed x Société Anonyme – links: Jacke (330 €), Hoodie (175 €), Jeans (180 €), Sneaker (269 €)

04.02.2020 – Hamburg meets Florenz! Das Label aus dem deutschen Norden startet mit einer sehr spannenden Kollab in die Frühjahrssaison. Closed hat sich Massimilano Giannelli ins Boot geholt und gemeinsam wurde eine Kollektion entworfen, die von ikonischen Closed-Pieces inspiriert ist und die Handschrift des Italieners trägt. Giannelli ist Gründer des Florenzer Concept-Stores Société Anonyme und führt in seinem Store einen spannenden, wilden Mix von japanischen, schwedischen und belgischen Marken und Designern. Der Name Société Anonyme ist eine Hommage an Marcel Duchamp und Peggy Guggenheim, die in 1920er Jahren in New York eine avantgardistische Kunstgalerie namens Société Anonyme gründeten. Der dadaistische Geist ist das Fundament des Geschäfts.

Closed / PR Closed x Société Anonyme – rechts: Sneaker (269 €), links: T-Shirt (65 €)

Die Kollektion setzt sich aus beliebten Signature-Styles der beiden Labels zusammen. Der beliebte Hosen-Fit von Société Anonyme wurde überarbeitet und mit den typischen Closed X-Pockets kombiniert. Die Jacken haben einen klassischen 80s-Fit und werden mit modernen Stoffen und Finishings neuinterpretiert. Das Key-Piece ist definitiv der kurzärmlige Overall mit dem coolen Collab-Print auf dem Rücken.

Die Zusammenarbeit von Closed und Société Anonyme gibt es ab sofort im Online-Shop.