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Gewinnspiele

Gewinnspiel: 2 × 250 € gewinnen: Jetzt teilnehmen

Frühlingsgewinnspiel
Jetzt mitmachen und 2 × 250 € gewinnen

Regelmäßig abräumen: Jetzt heißt es mitmachen und tolle Preise gewinnen!
ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.04.2026
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Sparschwein im Frühling
Foto: Getty Images

Der Frühling ist da! Und mit ihm die perfekte Gelegenheit, dir etwas extra zu gönnen. Warum also nicht dein Glück versuchen?

Ob neue Ausrüstung fürs Joggen im Park, ein Upgrade für deine Outdoor-Workouts oder Equipment für deine nächste Fahrradtour: Mit 250 Euro bist du bestens ausgestattet für deine Aktivitäten im Freien.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück schon bald zu den Gewinnern gehören!

Mitmachen und 2 x 250 € Bargeld gewinnen

Was du dafür tun musst? Einfach die Gewinnspielfrage unten beantworten und die weiteren Felder im Teilnahmeformular ausfüllen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 22.05.2026 um 12:00 Uhr.