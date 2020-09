Effektiver als Lauftraining Mit diesem Workout verbrennst du extrem viele Kalorien

Sicher weißt du, dass mit weniger Körperfett deine Muskeln viel mehr zum Vorschein kommen. Doch bei der Fatburning-Kardioeinheit geht dir die Puste aus oder du hast auf ausgiebiges Laufen keine Lust? Brauchst du auch nicht.

Denn ordentlich Kalorien verbrennen kannst du genauso gut ohne Ausdauertraining. Um genau zu sein, funktioniert es auf eine andere Art sogar deutlich besser.

Dieses Kraft-Workout von Men's-Health-Coach Nico Airone bringt dich viel schneller an dein Fatburning-Ziel als die meisten Kardio-Einheiten. Also schau dir das Video an und gib alles, um maximal Kalorien zu verheizen.

Zu Hause effektiv Körperfett verbrennen: der Trainingsplan

