Dwayne "The Rock" Johnson hat vor Kurzem einen weiteren Blick auf eines seiner spätabendlichen Workouts in den sozialen Medien geteilt und es als "eine Art Therapie, die günstiger ist als ein Therapeut" beschrieben. Diesmal gab er Einblicke, wie er das Beste aus Kabelrudern herausholt, einer Übung, die er gern während seines Brust- und Rücken-Workouts macht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen .

"Beim Cable Row versuche ich, mich richtig zu dehnen und den vollen Bewegungsumfang am unteren Punkt mit einer kurzen Pause oben zu erreichen", erklärte er. "Ich bin groß und ich habe eine langgestreckte Muskelstruktur, also gebe ich mein Bestes, um den vollen Bewegungsumfang wirklich zu aktivieren. Das macht einen großen Unterschied + du musst dich nicht mit schwerem Gewicht abmühen, um positive Ergebnisse zu erzielen."

The Rocks Technik ermöglicht ihm noch mehr Muskelzuwächse am Rücken, denn jedes Mal, wenn er nach vorn greift, kann er eine tiefere Dehnung seines Latissimus erreichen. Das dehnt auch anderes Gewebe im mittleren Rücken und leicht im unteren Rücken. Die Technik ermöglicht es Johnson, seine Rückenmuskeln über einen größeren Bewegungsumfang herauszufordern als die Technik, die Anfänger nutzen sollten, und erzeugt mehr "Time under Tension" (Anspannungszeit), ein entscheidender Reiz für Muskelwachstum am Rücken.