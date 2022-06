Wahnsinn! Über 500 Bewerbungen, über 500 durchtrainierte Körper und über 500 interessante Persönlichkeiten. Wir sind überwältigt! Egal aus welchem Grund: Einmal das Aushängeschild unseres Magazins zu werden, ist offenbar ein großer Ansporn. Das ehrt uns. Aber wie bei jedem Contest ist klar: Es kann am Ende nur einen geben. 15 Teilnehmer sind dem Cover gerade einen großen Schritt nähergekommen. Men's Health lädt sie zum Final-Shooting vom Covermodel-Contest 2022 nach Hamburg ein.

Die Konkurrenz unserer Finalisten war gewaltig

Quantität? Absolut! Qualität? Aber hallo! Die Men's-Health-Jury hatte keine leichte Aufgabe. Unser Contest hat wieder einmal das gezeigt, was wir bereits wussten: Deutschland ist ein Fitness-Land! Die vielen durchtrainierten Körper, die motivierenden Geschichten, der vorbildliche Lifestyle: Inspiration pur! Das Besondere am Covermodel-Contest: Die Men's-Health-Jury ist nicht einfach auf der Suche nach großen Oberarmen und einem knallharten Sixpack. "Ich möchte dem Covermodel ansehen und ihm abnehmen können, dass er nicht nur pumpt, um gut auszusehen, sondern dass er insgesamt einen gesunden, aktiven Lifestyle repräsentiert", so Arndt Ziegler, Men's-Health-Chefredakteur und Mitglied der Jury.

Natürlich, einen gutaussehenden Body sollte jedes Covermodel irgendwie haben, aber eine laute Stimme macht noch keinen guten Sänger, ein stabiler Körper kein echtes Covermodel. Die Jury weiß: Hinter jedem Körper steckt auch ein Mann, eine Geschichte, ein Warum – Men's Health sucht das Gesamtpaket. Das Ergebnis: unsere 15 Finalisten.

Wer gewinnt den Covermodel-Contest 2022?

Unsere potenziellen Covermodels könnten unterschiedlicher nicht sein: von 23 bis 50, vom Studenten bis zum Hausmann, vom akrobatischem Tänzer bis zum Kriminaloberkommissar ist alles dabei. Was jedoch alle Titelanwärter gemeinsam haben, ist das Bedürfnis zu inspirieren, das nötige Fitness-Know-how, und die Lust unseren Lesern dabei zu helfen, ihre Träume – welche es auch immer sein mögen – zu verwirklichen.

Du hast dich auch beworben und bist nicht dabei? Kopf hoch und beim nächsten Mal wieder probieren! In der folgenden Fotogalerie kannst du dir schon mal eine Portion Ansporn holen. Unsere Top 15 stellen sich vor und verraten ihre Fitness-Geheimnisse plus Foodtipps Lieblingsrezepte.