Performance-Sneaker Diese 5 Sneaker verbinden cooles Design mit praktischen Features

Nike – Pegasus Trail 3 GORE-TEX

Nike / PR Trail-Laufschuh 'Pegasus Trail 3 Gore-Tex' von NIKE, 149,99 €

Hier bestellen: Sneaker von Nike kaufen

Wenn du begeisterter Läufer bist, wird dir das Modell 'Pegasus' mit Sicherheit schon mal über den Weg gelaufen sein. Vielleicht trägst du ihn ja schon selbst am Fuß und bist so begeistert wie wir. Aber nicht nur Läufer, auch Sneaker-Fans haben das beliebte Modell für sich entdeckt und stylen es im Alltag zu coolen Streetwear-Looks. Passend zur Jahreszeit bekommt der Pegasus ein Update zum robusten Trail-Schuh, d.h. er ist mit einem wasserabweisendem GORE TEX-Upper, kräftiger Profilsohle und einem Dynamic Fit-Bandsystem im Mittelfußbereich ausgestattet. Hinzu kommt ein knalliges Farb-Design, das wie gewohnt die Style-Brücke zwischen Fashion und Funktion schlägt.

Converse – Cold Fusion Chuck 70 Explore WP

Converse / PR High-Top-Sneaker 'Cold Fusion Chuck 70 Explore WP' von CONVERSE, um 140 €

Hier bestellen: Sneaker von Converse kaufen

Der beliebteste und meistverkaufte Sneaker der Welt, der All Star Chuck von Converse, gehört aufgrund seines Materials eher zu den Sommerschuhen. Aber keine Sorge, du musst nicht auf deinen Lieblings-Sneaker verzichten. Die Allwetter-Version ist anstatt eines Canvas-Uppers mit wasserabweisendem, mattem Nubukleder ausgestattet. Hinzu kommt die Traktionsaußensohle und feuchtigkeitsableitende Schnürsenkel, die bei nassem Schmuddelwetter dafür sorgen, dass du immer den richtigen Grip hast.

Balenciaga – Runner

MyTheresa.com / PR Sneaker 'Runner' von BALENCIAGA (über MyTheresa.com), um 895 €

Hier bestellen: Sneaker von Balenciaga kaufen

Kaum ein Label sorgt derzeit für so viel Wirbel in der Fashion-Welt, wie Balenciaga. Sei es das extravagante Styling zu Kanye Wests Album-Release oder einer Kollaboration mit den Simpsons – was Designer Demna Gvasalia zum Trend ausruft, wird zum Hype. Das Pariser Label sorgt auch immer wieder mit eigenwilligen Sneaker-Designs für Aufsehen und der neueste Treter (der sogenannte 'Runner') macht dem Ruf alle Ehre. Die Interpretation eines klassischen Performance-Runners sieht aus, als hätte jemand einen Sneaker mit Cut-and-Paste neu zusammengesetzt. Dass das Modell auf den ersten Blick an einen alten Asics-Sneaker erinnert, ist kein Zufall, sondern passt perfekt in die ironische Design-Sprache Gvasalias. Zugegeben, nicht ganz günstig, aber definitiv ein heftiges Sneaker-Statement am Fuß.

Adidas – Terrex Soulstride

Deichmann / PR Trail-Sneaker 'Terrex Soulstride' von ADIDAS (über Deichmann.com), 79,99 €

Hier bestellen: Sneaker von Adidas kaufen

Dass man gar nicht so viel Geld ausgeben muss, beweist der Soulstride aus der Terrex-Kollektion von Adidas. Er ist unter unseren Favoriten der perfekte Schuh für jeden Tag. Der Trailrunner sieht cool zu Jeans und Hoodie aus. Und er passt dank des All-Black-Colourways nie zu jedem Outfit. Außerdem ist der Sneaker ein nachhaltiges Primegreen-Produkt. Das bedeutet, dass der Schuh zum Großteil aus verschiedenen, funktionalen Recyclingmaterialien hergestellt wird.

Hoka One One – Sky Kaha

MyTheresa.com / PR Trekking-Sneaker 'Sky Kaha' von HOKA ONE ONE (über MyTheresa.com), um 220 €

Hier bestellen: Sneaker von Hoka One One kaufen

Hoch hinaus geht es mit dem Sky Kaha von Hoka One One. Falls du das 2009 in Frankreich gegründete Laufschuh-Label noch nicht kennst, solltest du die mega-bequemen Treter in Zukunft auf dem Schirm haben. Die Sneaker genießen durch ihre Label-typische Hoka-Dämpfung hohes Ansehen bei Sportlern, und dank cooler Colourways und auffälligem Sohlen-Design auch bei Fashion-Fans. Unser Hoka-Favorit im Herbst ist das High-Top-Modell 'Sky Kaha', welches den Trail- und Trekking-Trend auf den Punkt bringt. Die griffige Vibram-Sohle sorgt für Halt auf jedem Untergrund und die GORE-TEX-Technologie dafür, dass das Leder-Upper wasserabweisend ist und vor Nässe schützt.

Welcher der 5 ist dein Favorit? Ganz egal, für welchen coolen Sneaker du dich entscheidest, du kannst dir sicher sein, dass du mit Grip und trockenen Füßen durch das Schmuddelwetter kommst.