Tank Tops für XL-Arme Diese Tank Tops zeigen deine trainierten Oberarme

Das perfekte Shirt für heiße Tage und zum Sport ist definitiv das Tank Top. Wir zeigen dir, mit welchen Shirts du deine Oberarme diesen Sommer besonders stilvoll in Szene setzt

T-Shirts ohne Ärmel sind die beste Möglichkeit, deinen trainierten Bizeps angemessen zu präsentieren. Aber welches Muskel-Shirt passt am besten zu dir? Wir haben ein paar richtig coole Modelle für dich ausgewählt.

Tipp: Bei Sportscheck gibt es tolle Angebote mit riesigen Rabatten. Hier findest du stylische Tanktops im Sale.

Das Muscle-Shirt für dein Workout

Nike / PR Dri-Fit Trainings-Tank von Nike, um 24,99 €

Hier bestellen: Dri-Fit Tank-Top von Nike kaufen

Ein figurbetontes Tank Top aus schnell trocknendem Polyester oder ähnlichem Performance-Stoff ist zwar keine Alltagsklamotte, aber perfekt für dein Workout. Aber auch dafür gibt es ein paar Style-Regeln, die du beachten solltest. Vermeide wenn möglich einen tiefen Ausschnitt und achte darauf, dass das Teil breite Träger hat. So erfüllt das Tank Top seinen Zweck und nimmt den Schweiß besser auf. Neben einer guten Passform solltest du auf die Stoff-Qualität und die Verarbeitung achten. Ein Trend, der vor allem auch bei Sportswear immer höhere Wellen schlägt, ist Nachhaltigkeit. Mehr und mehr bekannte Marken produzieren mit recycelten Materialien und setzen auf faire Produktion.

Jersey-Tanks für einen stylischen Athleisure-Look

About You / PR Leichtes Batik-Top von Calvin Klein (über Aboutyou.de), um 49,90 €

Hier bestellen: Calvin Klein Tank-Top shoppen

Dass du auf deine Erfolge im (Home-)Gym stolz bist und gerne zeigst, was du dir erarbeitet hast, können wir total verstehen. Eine gute Wahl ist ein entspanntes Jersey-Tank Top, mit dem du auch modisches Gespür zeigst. Diesen Sommer sind vor allem knallige (Neon-)Farben, Logo-Prints im Retro-Style und Batik mit Tie-Dye besonders angesagt. Achte darauf, dass das Top nicht knalleng sitzt. Das wirkt schnell übertrieben oder prollig. Außerdem spielt die Breite der Schulterpartie eine große Rolle. Als Regel gilt: Je breiter der Träger, umso stilvoller dein Outfit.

Trag Sportswear-Shirts wie Mike

Jordan / PR Mesh-Tank von JORDAN, um 59,99 €

Hier bestellen: Jordan Sport DNA-Tank kaufen

Hast du die irre gute Netflix-Dokumentation "The Last Dance" gesehen? Wenn nicht, sofort nachholen. Die Mini-Serie über Michael Jordan und die Chicago Bulls ist nicht nur bei Sport-Fans angesagt, auch Fashion-Trendsetter feiern die Doku und machen die coolen Sportswear-Tanks zum Trendteil des Sommers. Vor allem bei hohen Temperaturen ist der luftige Mesh-Stoff sehr angenehm auf der Haut. Wir tragen die Team-Shirts stilecht zu 501-Jeans im 90er-Style oder weiten Sportshorts.

Das Unterhemd wird zum Trend-Teil

Schiesser / PR Feinripp-Unterhemden von SCHIESSER REVIVAL, um 31 € (statt 39 €)

Hier bestellen: Feinripp-Tanks von Schiesser im Sale shoppen

Das Unterhemd genießt als Kleidungsstück eher einen zweifelhaften Ruf, unter anderem gilt der gerippte Klassiker als die Uniform aller Couch-Potatos. Jetzt wird aus dem No-go-Teil diesen Sommer ein cooles Statement-Piece. Was das Styling angeht, raten wir dir aber eher von einem klassischen Doppelripp ab. Der kräftige Ripp-Stoff sieht zu sehr nach Unterwäsche aus. Wähle lieber glattes Stretch-Jersey oder einen dezenten Feinripp. Wir stylen diesen Sommer das Unterhemd zu entspannten Cargo-Shorts oder zu Raw Denims und tragen ein offenes Hawaii-Hemd darüber.

Bist du eher der Trend-Jäger oder dominieren Vintage-inspirierte Looks deinen Kleiderschrank? Mit unseren Tipps findest du das richtige Tank Top passend zu deinem Style und bist so an heißen Sommertagen bestens gekleidet.