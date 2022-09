Jeans-Geschichte Die spannende Geschichte der Jeans

Früher gehörten Jeans ins Bergwerk, heute auf die Straße. Kein anderes Kleidungsstück prägte in den letzten Jahrhunderten so sehr Mode und Kultur. Ein Überblick über die historische Entwicklung des Denim-Klassikers

Kaum ein Kleidungsstück hat eine so spannende und rasante Karriere hingelegt wie die Nietenhose aus Denim-Stoff. Hier sind die wichtigsten Stationen ihrer Reise von der Bergarbeiterhose zum Mode-Klassiker.

Die Geschichte der Jeans

1850: Der fränkische Auswanderer Levi Strauss fertigt Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA für die Goldgräber robuste, mit Nieten verstärkte Arbeitshosen an. 1873 meldet er seine Idee zum Patent an – die Geburtsstunde der Blue Jeans.

Levi's/PR Der Ansturm auf Levi's Jeans war in den 1940er und 1950er Jahren enorm!

1950: Rund 100 Jahre später avanciert die Nietenhose zum Kultobjekt amerikanischer Teenager. Sie wird zur Revolutionskleidung – als Protest gegen Eltern und Politik. Folge: Das Tragen von Jeans wird an US-Schulen verboten. Einige Jahre später tauchen Jeans verstärkt in Hollywood-Filmen auf. Stars wie James Dean, Marlon Brando und Marilyn Monroe machen sie salonfähig.

Everett Collection/shutterstock.com Das die robuste Arbeiterhose mal auf den Laufstegen landen würde, damit hatte damals keiner gerechnet.

1960: Die Jeans wird Ausdrucksmittel eines neuen, selbstbewussten Frauentyps. Jackie Kennedy trägt in der Öffentlichkeit Jeans und sorgt für Aufsehen. In den späten 60ern demonstrieren Hippies in ausgestellten Schlag-Jeans gegen den Vietnam-Krieg. Das Woodstock-Festival (1969) wirkt wie eine Werbeveranstaltung für Denim. Jeans wurde zum Kommunikationsmittel, mit dem man seine Freiheit und Kreativität zum Ausdruck brachte.

1970: Die Öko-Bewegung – und mit ihr die Jeans-Latzhose – erobert die Mode. Die Hose wird fortan nicht mehr nur von den Teenagern getragen, sondern auch von deren Eltern. Ende des Jahrzehnts entsteht eine vom Punk beeinflusste Moderichtung. Jeans trägt man nun zerrissen und dreckig. Wir mögen's clean lieber. Deshalb haben wir folgenden Guide für dich getextet: So wäschst du deine Jeans richtig.

1980: Joschka Fischer trägt am Tag seiner Vereidigung als Umweltminister Turnschuhe, Sakko und Jeans (1985). Popper bevorzugen dunkelblaue Karottenformen, alle anderen Röhren in Moon-Washed-Optik. Markenprodukte sind angesagt, allen voran die 501® von Levi’s®. Die 80er sind auch die Geburtsdekade der Designer-Jeans. Calvin Klein machte den Anfang und hievte den blauen Stoff auf den High-Fashion-Radar.

1990: Amerikanische Hip-Hop-Größen machen den Baggy-Style bekannt. Jungs tragen Jeans nun in Übergrößen, ein Gürtel hält sie auf halber Gesäßhöhe. Bei zeigefreudigen Girls rutscht der Jeansbund bis weit unter den Hüftknochen. Neben dem Baggy-Trend werden Jeans mit Boot-Cut sehr beliebt.

2000: Die Jeans feiert ihr 150-jähriges Jubiläum und ist fest in der Mode etabliert. Die Auswahl an Marken, Schnitten und Waschungen ist riesig. Als Hedi Slimane 2000 als Designer bei Dior Homme an den Start ging, revolutionierte er mit seiner superschlanken Silhouette den Denim-Style nachhaltig. Seine Skinny-Jeans für Männer ist einer der größten Trends des 21. Jahrhundert und wird immer wieder neu interpretiert (siehe oben). Du willst wissen, welcher Jeans-Schnitt zu dir passt? Hier geht's zum großen Fit-Guide.

2010: Ganz in Jeans – so lautet das Motto des 21. Jahrhundert. Sowohl Männer als auch Frauen tragen die Hose im Kombi mit Hemden oder Blusen aus dem blauen Stoff auch obenrum. Der Destroyed-Look ist kein No-Go mehr, sondern sogar auf den Runways der Metropolen zu sehen. Je kaputter die Hose, desto hipper die/der Träger:in!

2022: Back to the future, lautet der Trend. Es wird wieder entspannter und lockerer am Bein: Die Silhouetten und Schnitte orientieren sich an den 90er-Jahren. Der Straight Fit und der Tapered Fit sind extrem angesagt. Vor allem Sand-Töne und eierschalen-farbenes Denim sind derzeit sehr beliebt. Auch in Kombination mit anderen Jeansteilen: Denim allover ist Trend.

Levi's Jeans zu Jeans: Denim allover ist einer der wichtigsten Modetrends 2022

Nach wie vor gilt: Die Jeanshose ist eines der wichtigsten Teile in jedem Schrank, wenn nicht sogar das wichtigste! Es gibt kein Kleidungsstück, das in gleicher Weise unisex, robust und so vielseitig einsetzbar ist. Die Jeans hat sich über die letzten 170 Jahre ihren Thron wahrlich verdient und wird das Zepter so schnell auch nicht abgeben. Es bleibt spannend, in welche Richtungen sich der Stoff weiterentwickelt.