Shorts für Männer Diese 4 kurzen Hosen brauchst du jetzt

Noch vor ein paar Jahren galt es als schlechter Stil, Shorts in der Stadt oder sogar im Büro zu tragen. Sie gehörten ins Fitness-Studio und an den Strand. Heute kannst du dich überall in Shorts sehen lassen – ja, sogar in vielen Büros. Du brauchst nur etwas Feingefühl beim Kombinieren. Welche Shorts im Trend liegen und wie man die kurzen Hosen richtig stylt, verraten wir hier.

Wie lang sollten Shorts für Männer sein?

Das ist vor allem eine Frage des guten Geschmacks und der Körpergröße. Kurze Shorts sollten immer etwas oberhalb der Knies abschließen (etwa eine Hand breit), dann kannst du dir sicher sein, dass du nichts falsch machst. Ultra-kurze Shorts sind diesen Sommer auf den Laufstegen zwar extrem angesagt, aber nicht leicht zu stylen und sehen nur an wirklich schmal gebauten Jungs gut aus. Überknielange Shorts sind eher etwas für größere Kerle. Da lange Shorts die Figur optisch stauchen, sehen Sie an Typen unter der 1,80-Meter-Marke nicht wirklich vorteilhaft aus.

1. Dunkelblaue Shorts sollte jeder haben

Ein Paar dunkelblaue Shorts, die kurz über dem Knie abschließen, gehören in jede Schön-Wetter-Garderobe. Denn keine andere Farbe lässt sich mit so vielen anderen Tönen kombinieren: Beige, Grau, Schwarz, Weiß, Rot, Pink, Grün. Wie wär’s zum Beispiel im Ton-in-Ton-Look mit einem ähnlich blauen Shirt? So entsteht ein entspanntes Outfit mit Côte-d’Azur-Chic. Und: Mit einem Hemd und Schnürern passen dunkelblaue Shorts auch in lockere Büros.

2. Jeansshorts sind der Mega-Trend

Wenn du nicht ohnehin schon ein paar Jeansshorts hast, dann schnapp dir eine scharfe Schere und schneide einfach die Beine einer alten Jeans oberhalb der Knie ab. Fertig! Keine Sorge, das muss nicht akkurat sein. Umnähen kannst du dir auch sparen – ausgefranste Enden sind auf jeden Fall erlaubt. Ist dir zu verrückt? Dann sind Jeansshorts im 90er-Fit vielleicht dein Ding. Die etwas weiteren, fast schon baggy geschnittenen Shorts sind diesen Sommer extrem angesagt. Damit du den typischen 90er-Normcore-Look richtig triffst, solltest du keine ausgefallene Waschung nehmen, sondern am besten helles Blau wählen. Bei einer etwas weiter geschnittenen Shorts ist es wichtig, dass dein Oberteil nicht zu körperbetont ist, da sonst deine Silhouette sehr unbedacht wirkt. Ein entspannt, locker sitzendes T-Shirt oder Sweater wirkt dagegen viel cooler.

3. Camouflage-Muster sind ein Dauerbrenner

Man kann eigentlich nicht von einem Comeback sprechen, da Camouflage nie wirklich weg war. Diesen Sommer ist der Utility-Look sehr angesagt und in diesem Fahrwasser kommt das klassische Military-Camouflage auch zurück. Um Camouflage-Shorts stilsicher zu stylen, solltest du sie mit einem unifarbenen T-Shirt kombinieren. Halte dich farblich am besten an Erdtöne (zum Beispiel Naturweiß, Beige, Braun). Wenn du etwas mutiger bist, dann kombinierst du noch angesagte Neon-Farben dazu. Am besten machst du das mit einem Accessoire, wie Socken Sonnenbrille oder Bauchtasche. Am coolsten sieht übrigens neon-knalliges Gelb oder Orange im Worker-Style zu dem olivfarbenem Muster aus.

4. Sportswear-Shorts sind alltagstauglich

Dass man – Athleisure-Trend sei Dank – Sportswear mittlerweile auch im Alltag tragen kann, hast du sicher schon x-mal gelesen. Diesen Sommer neu: weg vom Retro-Look, hin zum reduziertem Style aus Tech-Stoffen. Aber wie stylt man Sport-Shorts, ohne darin auszusehen, als käme man direkt aus dem Gym? Am besten mit dezenten Stilbrüchen: Also bitte keine klassischen Gym- und Running-Klamotten dazu kombinieren! Wer zum Beispiel coole, trendige Sneaker dazu trägt, die man eher nicht im Fitness-Studio anziehen würde, ist schon mal auf dem richtigen Weg. Tipp: Sneaker im Hiking-/Trail-Look sind total angesagt.

Welche kurzen Hosen sind dein Favorit? Egal, welche unserer Trendshorts dich letztendlich durch den Sommer begleitet, cool und stilsicher bleibst du in allen.