Finde das perfekte Hemd für jede Gelegenheit

Ein gut sitzendes Herrenhemd ist ein Must-have in jeder Garderobe. Dabei kommt es nicht nur auf die perfekte Passform an, sondern auch auf den passenden Stil. Immerhin sollte zum Business-Meeting ein anderes Hemd als zum Date getragen werden.

Welches Hemd passt zu welchem Anlass? 1. Office: Verlässliches Business-Hemd

Hitze-Dresscode für das Office? Wer auf Hemden im Sommer nicht verzichten möchte, sollte sich auf jeden Fall Gedanken über Material und Schnitt machen, denn die machen den gewissen Unterschied. Innerhalb des 24/SEVEN Segments von OLYMP gibt es jetzt einen Neuzugang: OLYMP 24/SEVEN Climate Control. Die Climate Control Hemden sind perfekt für Situationen, bei denen man ins Schwitzen gerät. Das Gewebe der Hemden hat die Fähigkeit, unter schweißtreibenden Bedingungen Wärme und Feuchtigkeit an die Außenluft abzugeben und sorgt damit für einen kühlenden und schnelltrocknenden Effekt. Perfekt für einen Tag im Büro, ein Vorstellungsgespräch, Bewerbungsfoto oder Business-Meeting.

Die OLYMP Luxor Hemden sehen tagsüber nicht nur superschick aus, sondern sind bügelfrei, knitterfrei und zu 100 % aus Baumwolle. Nach einem anstrengenden Tag heißt es dann: Einfach nach dem Waschen ohne Bügeln für den nächsten Bürotag in den Schrank hängen. Wenn alles im Leben so einfach wäre.

Auf die Frage „Hemd in die Hose?“ kann man im Büro mit einem klaren „Ja“ antworten. Länger geschnittene Business-Hemden sind nicht dafür gemacht, über der Hose getragen zu werden und sollten in jedem Fall eingesteckt werden. Je formeller der Anlass, desto sicherer kann man sein, dass das Oberhemd besser in der Hose getragen wird.

2. Urlaub: Leinenhemd

Bald ist es so weit, der Sommer beginnt und die nächste Reise steht bevor. Auch in Sachen Garderobe darf es im Urlaub etwas leichter und luftiger sein. Ein Stoff, der uns in den heißen Sommertagen besonders anspricht? Leinen. Das Material verspricht einen legeren Look, eine angenehme Haptik und ein kühlendes Tragegefühl. Leinenhemden sind im Sommer nicht nur im Office beliebt, sondern auch im Urlaub beim Spaziergang an der Promenade oder am Strand.

OLYMP interpretiert Leinenhemden in verschiedenen, modisch angesagten Varianten: von business-tauglich bis zum lässigen Beach-Outfit – hier ist für jeden der passende Fit dabei. Neben einer Vielzahl an Kragenformen und vier verschiedenen Schnittformen gibt es Hemden mit Prints, gemustert oder als unifarben.

3. Date Night: Casual Hemd

Ganz egal, ob zum ersten Treffen oder zum zehnten: Manchmal darf es bei der Date Night etwas schicker sein. Damit man sich nicht verkleidet und wohl in der eigenen Haut fühlt, sollte unbedingt zu einem bequemen Hemd gegriffen werden.

Das OLYMP 24/SEVEN All-Time Shirt ist angenehm wie ein T-Shirt und dabei so stilvoll wie ein Hemd – der perfekte Fit für eine Date Night. Was das Shirt ausmacht? Es ist atmungsaktiv, schnelltrocknend, elastisch, leicht zu bügeln und geruchshemmend. Für uns ein unschlagbarer Allrounder.

Während im Office das Hemd eher in der Hose getragen wird, kann es im Urlaub als auch auf der Date Night gerne draußen gelassen werden. So sieht der Look gleich lässiger aus.

Tipp: Unter dem Hemd muss nicht zwingend etwas getragen werden, doch manchmal fühlt man sich mit einem klassischen Unterhemd oder einem enganliegenden Unterziehhemd drunter wohler. Hauptsache der Look & Feel stimmt.

4. Freizeit: Polos oder T-Shirts

Wer in der Freizeit sein Hemd gerne mal im Schrank hängen lässt, findet bei OLYMP auch das passende Polo oder T-Shirt. Denn auch nach Feierabend oder am Wochenende müssen modebewusste Männer nicht auf einen anspruchsvollen Casual-Look verzichten.

Polo-Shirts sind quasi der entspannte Mix aus T-Shirt und Hemd, die sich zur Anzugshose genauso wie zur Jeans tragen lassen. Hochwertige Qualität kombiniert mit bestem Tragekomfort zeichnen die OLYMP Casual T-Shirts und OLYMP Polos aus. Mit einem klassischen Polo oder einem gut sitzenden T-Shirt verpasst du deinem Look direkt ein Stil-Upgrade. Beide kann man vielseitig kombinieren und sind einfach modische Klassiker jeder Herrenausstattung.

Styling-Tipp (den wir gerne ans Herz legen): Der Polo-Kragen gehört ausnahmslos nach unten.

Welche Hemdarten und Passformen gibt es? Finde jetzt deinen Fit Ob klassisches Business-Hemd, Freizeithemd, Casual-Hemd, Polohemd, Stehkragen, Revers, Kent-, Button-down- oder Haifischkragen, aus Baumwolle, Oxford, Flanell oder Twill – es gibt ganz unterschiedliche Hemdarten und Materialien. Wichtig ist nicht nur einen coolen Stil, sondern auch die richtige Passform für sich zu finden. Immerhin sollte das Hemd perfekt sitzen und zur eigenen Körperform passen.

OLYMP Hemden zeichnen sich durch Design, erstklassige Stoffe, hervorragende Trage- und Pflegevorteile und hohe Qualität aus. In bügelfreier oder bügelleichter Qualität, unzähligen Farben und Mustern, diverse Schnittformen und Kragenvarianten sowie mehrere Ärmellängen und bis zu 19 Größen: Ein OLYMP Hemd ist immer die richtige Wahl für modebewusste Männer.

Von stark tailliert und körpernah geschnitten bis klassisch und gerade – diese Passformen gibt es bei Business-Hemden von OLYMP:

SUPER SLIM : stark tailliert, körpernahe Schnitte, für athletische Proportionen, Comfort-Stretch

: stark tailliert, körpernahe Schnitte, für athletische Proportionen, Comfort-Stretch BODY FIT : körpernah, taillierte Passform, Comfort-Stretch

: körpernah, taillierte Passform, Comfort-Stretch TAILORED FIT : modisch zeitgemäße Silhouette, trägt sich wie maßgeschneidert

: modisch zeitgemäße Silhouette, trägt sich wie maßgeschneidert MODERN FIT : modisch zeitgemäße Silhouette, leichte Taillierung, schmale Silhouette, trendig

: modisch zeitgemäße Silhouette, leichte Taillierung, schmale Silhouette, trendig COMFORT FIT: bequeme Passform, sehr komfortable Schnittführung Welche Hemdgröße habe ich? Was jetzt noch fehlt? Genau, die passende Hemdgröße. Um herauszufinden, welche Größe und Passform die Richtige ist, kann der Passformberater helfen.