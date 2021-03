Frühjahrs-Accessoires für Männer Diese 5 Mode-Accessoires brauchst du dieses Frühjahr

Die Utility-Weste ist das Trendteil 2021

National Geographic / PR Hoodie-Weste von National Geographic, 189,90 €

Hier bestellen: Hier kannst du Produkte von National Geographic shoppen

Frühjahrszeit ist Layering-Zeit, oder auch besser bekannt als Zwiebellook-Zeit. Das coolste Teil, das du als Lage unter oder über der Jacke tragen kannst, kommt diesen Frühling von National Geographic. Die wind- und wasserfeste Tech-Weste mit Hoodie hat große, aufgesetzte Taschen und somit genug Platz für Handy oder Hausschüssel. Wenn du noch mehr verstauen möchtest, befindet sich im Rückenteil eine weitere integrierte Tasche. Je nach Laune und Wetterlage tragen wir die Wese über einer Fleece-Jacke oder unter einem Trenchcoat. Superstylisch und extrem praktisch.

Die Trucker-Cap löst die Beanie ab

New Era / PR Trucker-Cap von New Era, um 28 €

Hier bestellen: Trucker-Cap von New Era, um 28 €

Endlich ist Schluss mit Schal, Handschuhen und vor allem Strickmützen! Du willst aber nicht auf coole Kopfbedeckung verzichten? Kannst du dich noch an die kultigen Von-Dutch-Truckercaps erinnern, die um die 2000er-Jahre auf jedem zweiten Promi-Kopf zu sehen waren? Ja genau, die Mützen mit dem Netzeinsatz am Hinterkopf feiern diesen Sommer in einer coolen Sportswear-Version ihr Style-Comeback. Unser Favorit im Frühjahr ist die Baseball-Cap von New Era, mit Schirm und Front-Panels aus meliertem Jersey-Stoff.

Der Kult-Sneaker mit neuem Feature

Nike / PR Air Force 1 ´07 GTX von Nike, 149,90 €

Hier bestellen: Air Force 1 GTX, um 149,99 €

Der Air Force 1 kam 1982 als Basketball-Sneaker auf den Markt und ist einer der ersten Sportschuhe mit der berühmten Air-Technologie im Fersenbereich (sichtbar wurde diese erst später). Ausgelöst durch die Rap- und Hip-Hop-Szene in Harlem, New York (was zum Stadtbezirk Upper Manhattan gehört, daher der Spitzname "Uptowns") erlangte der Sneaker ultimative Street-Credibility. Ab sofort bekommst du den Kult-Schuh auch mit wasserfester Gore-Tex-Ausstattung und kannst deinen Lieblings-Sneaker bei jedem Wetter tragen. Wenn du deinem Look einen urbanen Style verpassen willst, dann ist der Air Force 1 auf jeden Fall die richtige Wahl.

Ein Regenmantel für den ganzen Krimskrams

de Bijenkorf / PR Camp-Rucksack von Rains, um 80 €

Hier bestellen: Camp-Rucksack von Rains, um 80 €

Neben klassischer Regenbekleidung gibt es auch Rucksäcke aus wasserfestem, gummierten Material, etwa vom skandinavischen Label RAINS. Egal wie sehr es auch schüttet, du musst dir keine Sorgen mehr machen, dass Laptop und Co. trocken zu Hause ankommen. Unser Favorit ist der Camp-Rucksack mit Karabiner-Schnallenverschluss und zwei aufgesetzten Cargo-Taschen.

Klein, handlich, wasserfest

Breuninger / PR Taschenschirm von Tumi, um 65 €

Hier bestellen: Regenschirm von Tumi, von 65 €

Keine Lust auf einen Regenmantel? Verständlich. Die meisten sehen recht unvorteilhaft aus, sind oft unbequem. Und wenn es gerade mal nicht regnet oder windet, einfach zu warm. Praktischer Vorschlag: ein handlicher Taschenschirm, der in jeden Rucksack und sogar in größere Jackentaschen passt. Falls du dir unsicher bei der Farbwahl bist, ist unsere Empfehlung ein unifarbener, dunkler Schirm, z. B. das Modell von Tumi. Der Schirm in Travel-Size hat zwei tolle Features: zum einen die super simple Einhand-Bedienung und zum anderen den reflektierenden Rand, der für mehr Sichtbarkeit auf der Straße sorgt.

Das wechselhafte Frühlingswetter kann kommen. Mit unseren 5 Must-haves bist du bestens ausgestattet und musst trotzdem keine Abstriche im Style-Bereich machen.