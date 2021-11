Trend für den Herbst Wie trage ich Strick am coolsten?

Strick-Pullover von North Sails

Breuninger/PR North Sails "Pullover", 129,99 €

Wer selten Strick trägt, für den ist ein einfacher Pullover in Grau oder Schwarz eine gute Wahl. Ein simpler grauer Strickpullover wie in diesem Fall von North Sails ist eine willkommene Abwechslung zum gewohnten Pulli. Beim Kombinieren kannst du auch nicht viel falsch machen, insbesondere wenn du dazu eine dunkle Hose trägst. Für das gewisse Extra sorgt Schmuck oder ein auffälliger Schal.

Strick-Rollkragenpullover von Joop

Joop/PR Joop "Rollkragenpullover", 149,95 €

Rollkragenpullover stehen so gut wie jedem Mann und sind besonders aufgrund ihrer halsumschließenden wärmenden Kragen in der Herbst- und Winterzeit sehr beliebt. Den Strick-Rollkragen vom deutschen Modehaus Joop kannst du elegant mit einem Mantel und mit einer schwarzen Chino-Hose kombinieren. Farbempfehlungen: Schwarz und Weiß.

Strick-Pullunder von Jack&Jones

About You/PR Jack&Jones "Pullunder", 34,99 €

Auf den Laufstegen dieser Welt waren Strick-Pullunder diese Saison kaum wegzudenken. Dior, Louis Vuitton und Co. zeigten sie in verschiedenen Varianten, ob knallbunt mit Aufdruck oder schlicht mit besonderem Schnitt. Diese erschwingliche Variante von Jack&Jones kommt im klassischen Schnitt in der Trendfarbe Braun. Man kann ihn ideal mit einem etwas größeren weißen T-Shirt kombinieren oder ganz klassisch mit einem weißen Hemd.

Strick-Tanktop von Asos

Asos/PR Asos Design "Tanktop", 31,99 €

Asos präsentiert seinen auffälligen Pullunder in Gelb mit Blumenmuster. Auch diesen Pullunder kannst du problemlos mit einem einfarbigen einfachen T-Shirt kombinieren, besonders gut eignet sich Weiß, oder speziell in diesem Fall ein lilafarbenes Shirt. Bunte Pullunder mit Muster sind ein absolutes Statement-Piece und sollten zu einem eher schlichten Outfit angezogen werden, da die Aufmerksamkeit auf dem knalligen Strickteil liegt.

Strick-Beanie von Scotch&Soda

Scotch&Soda/PR Scotch&Soda "Beanie", um 39,95 €

Die Strick-Beanie, die in den letzten Jahren immer mehr von der kürzeren Fischermen-Beanie abgelöst wurde, feiert diesen Herbst und Winter ein Comeback. Vor allem mit Braun-Tönen, wie bei diesem Beispiel von Scotch&Soda, bist du dieses Jahr stilbewusst unterwegs. Eine Strick-Beanie passt so gut wie zu jedem Look, ob im Streetwear-Look mit Oversized-Pullover und Cargo-Pants oder im Büro-Look mit Mantel und Chino-Hose.