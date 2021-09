Chino-Hose Chinos sind die coolste Jeans-Alternative

Neben einem weißen T-Shirt, einer Regular-Fit-Jeans und einem dunklem Anzug sollte jeder Mann eine Chino besitzen. Die Hose ist ein Teil, das du immer tragen kannst, zum Beispiel, wenn du nicht sicher bist, was für ein Dress-Code angesagt ist. Du kannst eine Chino immer so stylen, dass du nicht under- oder over-dressed bist

Wie style ich eine Chino Büro-tauglich?

Selected Homme / PR Schmal geschnittene Hose von Selected Homme,59,90 Euro

Hier bestellen: Hose von Selected Homme kaufen

Chinos haben den großen Vorteil, dass sie einfach zu stylen sind, da sich Beigetöne zu jeder Farbe kombinieren lassen. Besonders wichtig ist eine gute Passform. Sie sollte auf gar keinen Fall superschmal oder sehr weit geschnitten sein, wenn du sie Büro-tauglich stylen möchtest. Am besten ist ein Tapered-Fit, der im Schritt entspannt sitzt und am Bein schmal zusammenläuft. Farblich solltest du bei hellen Beige-/Sandtönen oder etwas dunkleren Kameltönen bleiben, um einen stilvollen Look zu kreieren. Falls dir ein klassisches Hemd zu steif und schick ist, dann kombiniere einen schmal geschnittenen Feinstrick-Rollkragen. Am Fuß empfehlen wir dir einen braunen Chelsea-Boot oder wenn du es etwas sportlicher magst, einen Sneaker mit angesagter Court-Silhouette, z.B. das Modell 'The Roger' von ON.

Kann ich eine Chino casual im Alltag stylen?

Brax / PR Baumwoll-Chino von Brax, 89,95 Euro

Hier bestellen: Chino von Brax kaufen mit 15€ Online Gutschein - NEUSEP2021

Ja! Eine Chino ist die perfekte Hose für den Herbst und lässt sich cool und lässig im Alltag stylen. Diesen Herbst sind Ton-in-Ton-Looks weiterhin sehr angesagt, deshalb empfehlen wir dir Beige-/Sandfarben. Um einen entspannten, coolen Outdoor-Look zu stylen, kombinieren wir zur Chino diesen Herbst einen Rundhals-Strick mit Ripp-Details und derbe Boots im Workwear-Style. Stiefel, wie der Moc Toe-Boot von Red Wing, sind ein Klassiker, den du Trend-unabhängig über Jahre tragen kannst.

Gibt es Chinos auch in anderen Farben?

Gardeur / PR Chinos in kräftigen Farben von Gardeur, 98,95 Euro

Hier bestellen: Bunte Chinos von Gardeur shoppen

Aber klar! Wenn dir die klassische sandfarbene Chino auf Dauer etwas zu langweilig ist, dann kannst du mit etwas mehr Farbe am Bein experimentieren. Die pastelligen Sorbet-Farben, die im Sommer angesagt waren, werden diese Saison von kräftigen Herbst-Farben abgelöst. Unser Favorit ist ein rost-orangener Farbton, mit einem angesagten Retro-70er-Vibe. Dazu stylst du für einen angesagten Look einen weiteren zeitlosen Klassiker: eine Aviator-Jacke mit Lammfellkragen. Eine solche Fliegerjacke hat den Vorteil, dass du sie vielseitig einsetzen und coole Looks stylen kannst – zu Jeans, Sweatpants oder auch zur schicken Hose mit Bügelfalte.

Was sind die aktuellen Chino-Trends?

Marc O´Polo / PR Chino im Baggy-Style von Marc O´Polo, 99,95 Euro

Hier bestellen: Auswahl von Marc O´Polo-Chinos shoppen

Wenn du etwas mehr Mode-Mut hast, kannst du mit dem Fit der Chino etwas experimentieren. Eine Passform, die du kennst und seit den langen Monaten im Home-Office beliebter ist den je, ist der relaxte Sweatpant-Fit. Chinos sind normalerweise eher schmal geschnitten und haben eine konservative Passform. Wenn dir das zu langweilig ist, dann könnte dir dieser Trend gefallen. Wir greifen den entspannten Ich-komme-von-der-Couch-Look der Chino auf und stylen dazu einen Oversized-Hoodie oder wenn es etwas frisch wird, eine sandfarbene Strickjacke. Am Fuß trägst du einen knalligen Sneaker im Style der späten 90er. Wie wäre es mit dem Nike Air Max Plus? Der Schuh mit dem Pixel-Design und den neon-gelben Details ist definitiv ein cooler Hingucker.

Chinos sind die Styling-Geheimwaffe, die jeder im Kleiderschrank haben sollte. Egal, was dein Style ist, du kannst Chinos dem Look, in dem du dich wohlfühlst, anpassen.