Herrenschmuck Diese Schmuckstücke sind bei stilbewussten Männern angesagt

Männer-Schmuck ist absolut im Trend, trotzdem tun sich viele Männer damit schwer, wenn es nicht um Uhren geht. 5 Herrenschmuck-Alternativen in verschiedenen Preisklassen

Asos Design — Kette aus Sterlingsilber

Asos/PR Asos Design "Halskette aus Sterlingsilber", 26,99 €

Mit einer einfachen dünnen Silberkette kannst du nichts falsch machen, nicht zu auffallend und nicht zu prollig. Eigentlich perfekt, um in die Welt des Herrenschmucks einzusteigen. ASOS ist im niedrigen Preissegment eine sehr gute Möglichkeit, um aus der großen Auswahl seine Favoriten zu finden, und um zu sehen, was einem gefällt und was einem gut steht, ohne direkt hunderte Euro auf den Tisch zu legen.

S.Oliver — Herrenring

Ein Ring sagt oft viel über den Charakter eines Mannes aus und sollte deshalb selbstbewusst getragen werden. Wenn du also noch nie einen Ring getragen hast, ist es keine Gute Idee, direkt einen dicken Rockerring zu tragen. Dieser wirkt dann oft wie ein Fremdkörper. Mit der gewissen Persönlichkeit kann man große Ringe natürlich trotzdem gut stylen, aber für Anfänger ist es ratsam, erstmal schlicht anzufangen, wie bei diesem Beispiel aus dem mittleren Preissegment von s.Oliver.

DesignB — Creolenohrring mit Kreuzanhänger

Asos/PR DesignB "Creolenohrring", 8,99 €

Ja. Männer können auch Ohrringe tragen. Spätestens seit dem 2000er-Trend des metrosexuellen Mannes, mit David Beckham als Aushängeschild, ist es nichts Besonderes mehr, als Mann Ohrring zu tragen. Der Trend war in den letzten Jahren nicht mehr so präsent und freut sich aber wieder immer größerer Beliebtheit. Du kannst einen dezenten Ohrstecker wählen oder einen Creolenohrring, wie hier im Beispiel von DesignB. Die Anhänger kommen in allen Formen und Größen, besonders beliebt sind derzeit Kreuze im Popper-Style der 80er-Jahre.

Favs — Cuban Link Kette

Christ/PR Favs "Cuban Link Kette", 99,90 €

Diese Ketten-Art, in diesem Fall von Favs, nennt sich Cuban-Link-Kette und erfreut sich seit einigen Jahren immer größer werdender Beliebtheit. Die Kette ist deutlich auffälliger als eine dünne Silberkette, jedoch kannst du sie genau deswegen zum Statement-Piece machen, indem du sie beispielsweise mit einem schwarzen Rollkragenpullover kombinierst. Wenn du eine Cuban-Link Kette trägst, sollte der Style allgemein gut dazu passen, damit das Outfit nicht wie ein Kostüm wirkt. Besonders geeignet dafür: Streetwear, Hip-Hop- oder Rock Einflüsse.

Maison Margiela — Goldarmband

MyTheresa/PR Maison Margiela "Goldarmband", um 320 €

Dieses Goldarmband aus dem französischen Modehaus Maison Margiela ist ein Beispiel für High-Fashion-Schmuck, der nur ganz dezent veredelt ist. Dieses Margiela-Armband kommt im schlichten Design und zeichnet sich nur durch minimalistische Akzente (in diesem Fall die berühmten Nummern) aus. Der hohe Wiedererkennungswert des Margiela-typischen Designs macht das Armband zu einer eleganten Alternative zu dem berühmten Love-Armband von Cartier. Ideal kombinierst du solchen Schmuck elegant und edel mit Anzug oder Abendgarderobe oder setzt ihn selbstbewusst als Stilbruch zu Jeans und Hoodie ein.