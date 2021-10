Hoodies für Männer Diese Hoodies sind jetzt unsere Herbst-Favoriten

Levi's – kuscheliger 90er-Retro-Style

Levi's / PR Fleece-Hoodie aus Teddyfell von LEVI'S, 79,90 €

Levi's feiert diese Saison die Trends der 90er-Jahre und legt mit diesem eierschalenfarbenem Teddyfell-Hoodie im Oversized-Fit nach. Was uns an diesem coolen Teil besonders gut gefällt ist: Du kannst ihn auch als Lage tragen. Plus: Er funktioniert als als Pulli oder Jackenersatz. Wir bleiben dem Style des Hoodies treu und kombinieren ihn mit Stone-Washed-Jeans im Straight-Fit der 90er-Jahre. Dein Look soll auffälliger sein? Dann wähle einen angesagten Trend-Sneaker, wie den Nike Air Max 97 Silver Bullet.

Puma x BALR – sportlich mit knalligem Akzent

Puma x BALR / PR Hoodie mit cyan-farbenem Futter von Puma x BALR, um 90 €

Rolex, Beats by Dre, Mini Cooper – die Liste der Kollab-Partner der Amsterdamer Lifestyle-Marke BALR liest sich wie das 'Who is who' der angesagtesten Brands aus allen Bereichen. Neuester Coup des Fußball-inspirierten Labels ist die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Puma. Highlight der gemeinsamen Kollektion ist, neben einem silber-weißen Sneaker, der Slim-Fit-Hoodie mit einem knalligen Cyan-Futter. Dank der schmalen Passform tragen wir den Pullover nicht nur so, sondern auch zum Workout, auf dem Laufband oder beim Herbst-Kick im Park.

H&M – minimalistische Lounge-Wear

H&M / PR Hoodie im Oversized-Fit von H&M,34,99 €

Die Corona-bedingte Arbeit im Home-Office hat dafür gesorgt, dass entspannte Lounge-Wear zum großen Trend wurde – Sweatpants und Hoodies haben das Prädikat "alltagstauglich" bekommen. Einer unserer absoluten Lounge-Favoriten ist der navyblaue Kapuzen-Sweater aus der Blank-Staples-Kollektion von H&M. Besonders auffällig an dem Teil ist die dicke, griffige Baumwolle (460 Gramm) und die stark überschnittenen Schultern, die für einen angesagten Oversized-Fit sorgen.

Strellson – Hoodie geht auch schick

Strellson / PR Strick-Hoodie von STRELLSON, um 119,95 €

Der Sommer ist vorbei und langsam wird es wieder Zeit, die warmen Pullover herauszuholen. Unser Tipp für diesen Herbst ist ein Strick-Hoodie, den du cool zur Jeans, aber auch schick zum Anzug tragen kannst. Im Gegensatz zu klassischem Baumwoll-Jersey wirkt die Feinstrick-Struktur der Lammwolle luxuriöser und sorgt dafür, dass der Hoodie den Crossover von Streetwear zur Office-Klamotte ganz simpel hinbekommt. Um den coolen Stilbruch zu unterstreichen, kombinieren wir zu Anzug und Hoodie ein paar Sneaker im angesagten Court-Style (z.B: der Modell V-10 von Veja).

Palm Angels – coole Luxus-Streetwear

Breuninger / PR Hoodie mit Teddy-Print, von PALM ANGELS (über Breuninger), um 620 €

Die von der L.A.-Skaterszene inspirierte Marke gehört in den Bereich Luxus-Streetwear. Wir empfehlen diesen Herbst den "Kill The Bear"-Hoodie mit dem makaber-ironischem Teddy-Motiv und stylen das dazu Sweatpants oder weit geschnittene Jeans. Außerdem tragen wir zu dem Look klassische Sneaker, wie z.B. Adidas Superstar oder einen Nike Air Force 1.

Ein Hoodie ist einfach die ultimative Wohlfühl- und Trend-Klamotte. Wie vielseitig du die Sportswear-Pullover tragen kannst, merkst du schnell und sorgst immer wieder für interessante Stilbrüche in deinem Outfit.