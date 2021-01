Nachhaltige Winterjacken Die coolsten nachhaltigen Steppjacken ohne Daunen

Nachhaltige Mode, die man mit gutem Gewissen tragen kann, ist mehr als nur ein Trend. Vielmehr eine zeitgemäße Lebenseinstellung. Daher liegt die Frage auf der Hand, ob man noch mit gutem Gewissen Daunenjacken tragen kann? Die Antwort lautet: Eigentlich nicht, da Daunen oft auf sehr fragwürdige Weise von der Gans in die Jacke gelangen. Hier sind 5 nachhaltige Alternativen:

LangerChen – Tangorin Jacket

LangerChen / PR Steppjacke von LangerChen, um 289 €

Philipp Langer und Miranda Chen gründeten 2013 das Eco-Outdoor-Label LangerChen und beweisen, dass 'Made in China' auch faire Löhne und nachhaltige Produktion bedeuten kann. Um den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten, arbeitet die Marke mit Bio-Baumwolle, Tencel, Eco-Wolle und recyceltes Polyester. Wie bei unserem Favoriten, dem Tangorin Jacket. Durch seine kastige Passform, bekommt das Pufferjacket einen coolen, angesagten Bomberjacken-Fit. Wir stylen die Jacke zu weiten, gecroppten Chinos und Low-Top-Sneakern. Hier kannst du Winterjacken von LangerChen kaufen.

Marc O´Polo – Ecodown-Jacket

Marc O´Polo / PR Winterjacke von Marc O´Polo, 179,95 € (Sale-Preis)

Die Jacke mit coolen 80er-Retro-Vibe von Marc O´Polo feiert mit neuem Innenleben ein Fashion-Comeback. Statt mit Daunenfüllung sorgt die Steppjacke mit Ecodown-Fiber-Füllung für Wärme. Die nachhaltige Fütterung entspricht einem Volumen, das dem von hochwertigen 90/10 Daunen entspricht. Diese Innovation kommt ohne tierische Produkte aus und besteht zu 100 % aus recycelten PET-Flaschen. Sichere Mode-Bank: den schwarzen, wasserabweisenden Klassiker kannst du Trend-unabhängig zu allem tragen und stylen. Hier kannst du die Jacke von Marc O´Polo kaufen.

Embassy of Bricks and Logs – Kitchener Puffer Jacket

Embassy of Bricks of Logs / PR Puffer Jacket von Embassy of Bricks and Logs, um 370 €

Das deutsche Label "Embassy of Bricks and Logs" ist unser neuer Liebling, wenn es um Winterjacken geht. Die Marke ist das beste Beispiel, dass nachhaltige, vegane Produktion und modisches, cooles Design Hand in Hand gehen. Das wasserfeste Puffer-Jacket im 90er-Streetwear-Style hat eine Oversized-Bomber-Silhouette und sieht zu Hoodie, Sweatpants und Sneakern besonders cool aus. Tolles Feature der Jacke mit PET-Füllung, ist die Wende-Funktion, mit der sie auch im knalligen Orange zum Einsatz kommen kann. Hier kannst du die Jacke von Embassy of Bricks and Logs kaufen.

Ecoalf – ASP Jacke

Ecoalf / PR Daunenjacke von Ecoalf, 189,90 €

There is no Planet B – das ist das Motto des spanischen Labels Ecoalf. Getreu diesem Leitsatz werden alle Jacken aus recycelten Materialien, wie Nylon, Autoreifen und Wolle hergestellt. Die superleichte Steppjacke mit Kapuze kannst du sowohl als Übergangsjacke oder Layer tragen, zwischen Pullover und Wintermantel. Falls dir das Rot etwas zu knallig ist, gibt es die ASP-Jacke noch in vielen anderen Farben. Hier kannst du Steppjacken von Ecoalf kaufen.

Save The Duck – Miley Jacke

Save The Duck / PR Donkey Jacket von Save The Duck, um 230 €

Wenn es um Daunenjacken ohne Daunen geht, dann darf "Save The Duck" natürlich nicht fehlen. Wie der Name der Marke schon sagt, haben es sich die Italiener zum Ziel gemacht, Enten (oder Gänse) aus der Jacken-Produktion rauszuhalten. Stattdessen kommt "Recycled Plumtech" zum Einsatz, welches aus wiederverwertenden Materialien besteht; hauptsächliche alte Plastikflaschen. Das Highlight für alle Enten-Schützer ist der Kurzparka, im Donkey-Jacket-Style. Die wasserfeste Winterjacke hat dank der Patches einen coolen Worker-Look und wir tragen sie zu dunkelblauen Raw-Denim-Jeans und Moc-Toe-Stiefeln. Hier kannst du Jacken von Save The Duck kaufen.

Oversized, knallige Farben und coole Klassiker: Wir hoffen, wir konnten dich davon überzeugen, dass Nachhaltigkeit und Style sehr gut zusammen passen. Für welchen Winter-Style entscheidest du dich?