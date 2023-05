Reisegepäck für einmal um die Welt

Wasserdichter Reise-Trolley (100 l) mit extra Schnellzugriff-Tasche an der Front von EASTPAK, um 350 €

"Ich packe meinen Koffer und nehme mit ..." Du hast eine lange Reise über 2 Wochen geplant oder fährst vielleicht nicht in die Sonne und brauchst Platz für eine dicke Jacke und Strickpullover? Dann empfehlen dir einen Koffer mit zirka 100 Liter Fassungsvermögen. Die Wahl kann dann eigentlich nur auf einen fallen: der CNNCT Case L von Eastpak. Die beliebte Taschen-Marke punktete nicht nur bei Rucksäcken, sondern vor allem auch mit robustem, smartem Reisegepäck. Außerdem ist die CNNT-Reihe mit einem QR-Code ausgestattet, um deine Daten zu hinterlegen, falls das Reisegepäck mal verloren gehen sollte. Weiteres Feature: die Frontzipper-Tasche, in der du Dinge verstauen kannst, auf die du während deiner Reise schnell zugreifen möchtest, ohne den Koffer zu öffnen zu müssen.

Der schnelle Business-Trip

Alle, die beruflich viel unterwegs sind (egal ob mit Bahn oder Flugzeug), kennen es mit Sicherheit: Man ist froh, wenn alles an seinem Platz ist und man keine zusätzliche Tasche schleppen muss. Ganz klar: Am besten eignet sich dafür ein Handgepäckkoffer. Gerade wenn du häufig und viel unterwegs bist, lohnt es sich ein robustes, verlässliches und vor allem leichtes Gepäckstück zu besitzen. Das Essential-Light-Modell von Rimowa wiegt gerade mal knapp über 2 kg, besteht aus solidem Polycarbonat und ist zudem, dank des klassischen Rimowa-Designs, ein optischer Hingucker.

14-Tage Sonne und alles dabei

Ab ins (lange) Wochenende

Du planst einen Trip übers Wochenende? Klar kannst du dir dafür einfach einen Rucksack oder deine Sporttasche schnappen, alles verstauen und los. Legst du aber auch Wert darauf, dass deine Klamotten ordentlich und aufgeräumt am Zielort ankommen, dann solltest du dir den 3-in-1-Seesack von Arket mal anschauen. Der Weekender lässt sich mit wenigen Handgriffen von einer Tragetasche zu einem Seesack oder Rucksack verwandeln. Obendrein lässt er sich aufklappen wie ein Reisekoffer: So bleibt alles ordentlich an seinem Platz. Der Weekender hat die richtige Größe, dass du ihn als Handgepäck mit ins Flugzeug nehmen kannst.