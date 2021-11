Sakko und Jeans: So gelingt der Look

Sakko zur Jeans So gelingt dir die entspannte Style-Kombi aus Sakko und Jeans

Jeans und Sakko — der Look ist definitiv kein Klischee. Richtig gestylt bist du mit der Kombi immer richtig angezogen. Diese 5 Styles sind diesen Herbst unsere Favoriten

Dieses Sakko trägt sich wie dein Lieblings-Pulli

AboutYou.com / PR Sweat-Sakko von JACK & JONES (über AboutYou.de), 79,90 €

Bequemer geht es nicht: Ein Sakko ist nicht unbedingt die erste Wahl, wenn man an ein bequemes Kleidungsstück denkt, in dem man sich den ganzen Tag wohlfühlt. Das liegt daran, dass die geschneiderten Jacken aus Woll- oder Leinenstoff sind, der kaum bis gar nicht nachgibt. Es geht aber auch anders. Das einreihige 2-Knopf-Sakko von Jack & Jones ist aus superbequemen Jersey-Stoff. Ja genau, das gleiche Material wie deine Sweatpants und dein Lieblings-Pulli. Dazu trägst du eine dunkelblaue Jeans im schmal zulaufenden Tapered-Fit und klassische Derby-Schnürer – fertig ist das bequemste Office-Outfit aller Zeiten. Falls dir ein weißes Hemd unter einem ungefütterten Sakko zu wenig ist, dann empfehlen wir dir als Alternative einen weißen Feinstrick-Rolli.

Sakko-Crossover in den Herbst

AboutYou.de / PR Ungefüttertes Wollsakko von BALDESSARINI (über AboutYou.de), um 349 €

Gute Nachrichten für dein Sommer-Sakko: Das gute Stück musst du diese Saison nicht in den Winterschlaf schicken. In Kombination mit einer tiefschwarzen Jeans bekommt das schicke Teil einen Stilbruch verpasst, der diesen Herbst sehr angesagt ist und den du sogar zu festlichen Events tragen kannst. Wenn du zu deinem hellen Sakko (beige-, grau- oder sandfarbenem) eine Jeans kombinierst, solltest du darauf achten, dass die Hose keine Waschung oder unnötig auffälligen Verzierungen hat, damit sie als Ersatz zur Anzughose stilvoll funktioniert.

Sakko im Heritage-Style mit Stepp

Marc O´Polo / PR Sakko mit gesteppten Inlay von MARC O´POLO, 279,95 €

Dieser Heritage-Look ist bei Männern besonders beliebt, weil er coole Outdoor-Elemente mit dem nötigen Stil verbindet, um dieses Outfit vielseitig einsetzen zu können. Key-Piece des Outfits ist das sportliche Woll-Sakko von Marc O´Polo mit aufgesetzten Taschen und einem gesteppten, abzippbarem Inlay aus Nylon. Typisch für den beliebten Heritage-Look sind zum Beispiel Moc-Toe-Desertboots aus Veloursleder in Kombination mit Raw Denim Jeans mit einem geraden Bein und coolen Turn-Ups (so nennt man den Umschlag am Bein). Dieses Outfit ist die perfekte Wahl, wenn du viel unterwegs bist.

Stylishes Strick-Sakko

Scotch & Soda / PR Blazer in Strickoptik von SCOTCH & SODA, 219,95 €

Dieses einreihige Sakko von Scotch & Soda ist einer unserer absoluten Style-Favoriten in diesen Herbst. Ähnlich wie bei dem Sakko von Jack & Jones (s. oben), kommt hier kein typischer Woll-Stoff zum Einsatz, sondern in diesem Fall bequemer Strick. Der marineblaue Blazer mit steigendem Revers hat eine dezente Wabenstrick-Struktur, die ihn zu einem ganz besonderen Statement-Piece in deinem Kleiderschrank macht. Eine hellblaue Jeans mit einer dezenten Used-Waschung passt besonders gut zu dem dunkelblauen Farbton des Sakkos, den du mit Retro-Sneakern aus Leder wieder stilvoll aufgreifen kannst.

Das Sakko aufs Wesentliche reduziert

MyTheresa.com / PR Puristisches Sakko von MAISON MARGIELA (über MyTheresa.com), um 765 €

Kein Revers, kein sichtbarer Verschluss, keine unnötigen Nähte, keine Taschen – das einreihige Sakko aus Schurwolle von Maison Margiela ist ein Meisterstück in minimalistischem Design. Der puristische Style macht den Blazer extrem zeitgemäß und gleichzeitig zu einem absolut zeitlosem Teil deiner Garderobe. Das auf das Wesentliche reduzierte hat den Vorteil, dass du bei der Jeans mehr wagen kannst. Besonders im Trend liegen Hochwasser-Jeans mit einem leicht ausgestelltem Straight-Fit im 70er-Look. Unter dem Sakko macht sich ein Feinstrick-Pullover besonders gut oder du trägst das Teil einfach über einem weißen oder schwarzen T-Shirt und zitierst so den reduzierten Stil.