Das Must-have-T-Shirt Wie du mit einem schwarzen T-Shirt deinen Look aufwertest

Ein schwarzes T-Shirt sollte jeder Mann im Kleiderschrank haben. Das beliebte Kleidungsstück ist perfekt, um ohne großen Styling-Aufwand von schick über sportlich bis fashionable alles zu tragen.

Welche Passform eignet sich für welchen Style?

The Founded / PR Schmal geschnittenes Rundhals-T-Shirt von Jack & Jones, um 17,99 €

Hier bestellen: Crewneck-T-Shirt von Jack & Jones kaufen

Uniqlo / PR Schnelltrocknendes Slim-Fit T-Shirt von UNIQLO, um 7,90 €

Hier bestellen: DRY-T-Shirt von Uniqlo kaufen

Für einen stilvollen, schicken Look solltest du in jedem Fall ein T-Shirt mit schmaler Passform auswählen. Es lohnt sich, nach einem Modell zu suchen, das die perfekte Passform für deinen Körpertyp hat. Je perfekter das T-Shirt sitzt, umso hochwertiger wirkt das Kleidungsstück und du kannst es sogar zur schicken Anzughose kombinieren. Achtung: Gute Passform heißt nicht hauteng. Der Stoff sollte noch genug Spiel haben, dass du nicht reingepresst aussiehst.

Du stehst eher auf entspannte Street- und Sportswear? Auch für diesen Style gibt es die richtigen Modelle. Oversized-T-Shirts sind diesen Sommer wieder extrem angesagt und an Bequemlichkeit kaum zu übertreffen. Im Gegensatz zu einem Slim-Fit-Modell ist dieses T-Shirt weiter und die Ärmel etwas länger geschnitten, was deinem Look einen relaxten 90er-Fit verpasst. Style-Tipp: Kauf nicht einfach ein größeres T-Shirt! Oversized-T-Shirts sind extra so geschnitten, dass sie zwar übergroß aussehen, aber trotzdem an der Schulter und in der Länge perfekt sitzen.

Weekday / PR Oversized T-Shirt aus Biobaumwolle von WEEKDAY, um 18 €

Hier bestellen: Oversized-T-Shirt von Weekday kaufen

Arket / PR Weites T-Shirt aus schwerer, recycelter Baumwolle von ARKET, um 39 €

Hier bestellen: Leger sitzendes T-Shirt von Arket kaufen

Kann ich ein schwarzes T-Shirt zum Anzug/Sakko tragen?

Carl Gross / PR Ein neutrales, schwarzes T-Shirt ist eine perfekte Alternative zum Hemd. (Sakko von Carl Gross, um 179,95 €)

Hier bestellen: Nachhaltiges Hemd-Sakko von Carl Gross kaufen

Vor einigen Jahren war es noch ein absolutes No-go, ein Kurzarmhemd oder T-Shirt unter einem Sakko zu tragen. Mode entwickelt sich aber weiter und wird immer sportlicher und entspannter, deshalb lautet die klare Antwort jetzt: Ja. Ein schwarzes T-Shirt ist sogar eine perfekte Alternative zu einem (weißen) Hemd. Gerade im Sommer hat es viele Vorteile: Es nicht nur für viel bequemer zu tragen, der schwarze Stoff kaschiert auch fiese Schweißflecken, falls du das Sakko einmal ausziehst. Dies gilt natürlich auch, wenn du kein Sakko trägst, aber schnell und viel schwitzt. Der dunkle Stoff verzeiht und versteckt vieles.

Gibt es eine Alternative zum klassischen T-Shirt?

Lacoste / PR Polo-Shirt aus Pima-Baumwolle von LACOSTE, um 95 €

Hier bestellen: Jersey-Polo von Lacoste kaufen

Die tollste und stylischste Alternative zum Rundhals-T-Shirt ist ein Polo-Shirt. Das klassische Polo wird aus einem Waffel-strukturiertem Piqué-Stoff hergestellt, der meist etwas dicker ist als Jersey-Stoff, welcher bei T-Shirts zum Einsatz kommt. Die gute Nachricht: Es gibt auch Polo-Shirts aus Jersey. Das heißt, du musst nicht auf die sportlich, bequeme Passform eines T-Shirts verzichten, hast aber trotzdem den coolen Schick eines Polos. Unser Favorit diesen Sommer ist das Shirt von Lacoste aus Pima-Baumwolle. Diese Art der Baumwolle, auch "Seide Südamerikas" genannt, ist extrem hochwertig und strapazierfähig. Wenn du es edler magst, dann empfehlen wir dir ein T-Shirt auf Feinstrick.

Sandro / PR Feinstrick-T-Shirt von SANDRO, um 175 €

Hier bestellen: Strick-T-Shirt von Sandro kaufen

Wie behält mein schwarzes T-Shirt lange seine Farbe?

brizmaker / Shutterstock / Rossmann Flüssigwaschmittel für schwarze Textilien von PERWOLL, für 4,49 €

Hier bestellen: Renew-Waschmittel von Perwoll kaufen

Damit dein schwarzes Lieblings-T-Shirt nicht ausbleicht und möglichst lange seine Farbe behält, solltest du folgende Regeln beachten:

Wasche schwarze Wäsche bei 30 Grad (maximal 40 Grad)



Dreh die Wäsche immer auf links



Trockne deine Wäsche auch immer auf links, um Ausbleichen zu vermeiden



Schwarze Wäsche immer getrennt von heller waschen