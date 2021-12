Gym- und Yoga-Shorts 5 stylische und praktische Sport-Shorts für Gym und Yoga

Nachhaltigkeit mit Stil

"Yoga Shorts" von KIMJALY

Bei einer guten Yoga-Shorts kommt es darauf an, dass sie maximale Bewegungsfreiheit bietet und gleichzeitig so leicht wie möglich sitzt. Diese Voraussetzungen erfüllt die Shorts des Yoga-Labels Kimjaly, dank seines Bi-Stretch-Materials und des flachen, breiten Bunds, der sich deinen Bewegungen anpasst. Außerdem ist die Hose ist mit flachen Nähten ausgestattet, um unnötiges Scheuern in bestimmten Yoga-Posen zu vermeiden. Neben dem unschlagbarem Preis überzeugen die Shorts mit Nachhaltigkeit: Die Hose besteht zu 91% aus recyceltem Polyester.

Streetwear meets Gym

"Brushed Cotton Fleece" von STONE ISLAND

Du bist ein großer Streetwear-/ Fashion-Fan und willst im Fitness-Studio nicht auf den coolen Style verzichten? Unsere erste Wahl ist die Cargo-Shorts von Stone Island. Die schmal geschnittene Baumwoll-Hose hat eine aufgesetzte Seitentasche, in der dein Handy und/oder deine In-Ears Platz finden. Die kurze Hose verbindet coolen Streetstyle mit Sportlichkeit, was sie zu einem Teil macht, dass du auch zum Relaxen auf der Couch oder im Sommer auf dem Weg zum Gym tragen kannst.

Der perfekte 2-in-1-Allrounder

"License to Train Short" von LULULEMON

Die US-amerikanische Yoga-Marke Lululemon verbindet puristisch-futuristisches Design mit hohem Komfort und verpasst seinen Kleidungsstücken einen Stil, der neben dem Fitness-Studio auch im Alltag tragbar ist. Das 'Licenes To Train'-Modell ist derzeit unser absoluter Favorit und ein Must-have in der Gym-Bag. Die Shorts ist der ultimative Allrounder zwischen Hantelbank und Yoga-Matte. Besonders auffällig an dem Leichtgewicht aus abriebfestem Stoff, neben den coolen Laser-Cuts, ist der gelayerte Bike-Short-Look. Die enganliegende Lage aus Luxtreme-Stoff absorbiert bei einem kraftraubenden Workout deinen Schweiß, sorgt in jeder Yoga-Pose für Sichtschutz und dass alles an Ort und Stelle verpackt bleibt.

Der Klassiker mit Swoosh

Tech Fleece Shorts von NIKE

Kommt dir das gute Stück bekannt vor? Die lange Jogger-Version der Tech-Fleece-Hose ist einer der großen Nike-Sportswear-Klassiker. Die Shorts-Version ist locker geschnitten und besteht aus einem kräftigen Baumwoll-Mix. Das Material hat den Vorteil, dass die Hose weicher auf der Haut liegt und sich unangenehme Gerüche nicht so schnell bilden. Einen weiteres tolles Feature, den die Shorts mitbringt, ist die große Hosentasche mit versiegeltem Reißverschluss und schützendem Mesh-Einsatz. Während des Trainings finden dort problemlos Handy, Headphones oder Spind-Schlüssel ihren Platz.

Für coole Gym-Runner

"Always Om Yoga Trainingsshorts" von ADIDAS

Die Marke mit den drei Streifen schickt eine Shorts ins Rennen, die speziell für Yoga konzipiert wurde und aus der Produktreihe "Primeblue Always Om Yoga" stammt. Die Hose besteht aus 54 % Baumwolle und 46 % Polyester und bringt somit die Vorteile beider Materialien mit: Komfort, Beweglichkeit und Schweiß-Aufnahme. Ebenfalls ist die Shorts mit einem elastischen Taillenbund ausgestattet sowie mit der feuchtigkeitsregulierenden AEROREADY-Technologie. Wir tragen die leichten Shorts zu schweißtreibenden Kardio-Workouts auf dem Laufband oder wenn wir Kalorien auf der Rudermaschine verbrennen.