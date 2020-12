Silvester-Looks Die coolsten Silvester-Styles für Männer

H &M: schlicht und klassisch

H&M / PR Schlicht und stilvoll – Sakko (um 59,99 €), Hose (um 29,99 €) und Feinstrick-Pulli (um 19,99 €), alles von H&M

Wenn du es schlicht magst, liegst du mit einem klassischen 2-Knopf-Anzug genau richtig. Am besten wählst du ein einreihiges Sakko mit fallendem Revers – sehr stilvoll, aber nicht overdressed. Was die Wahl des Hemdes angeht, eignet sich ein Slim-Fit-Hemd mit Kent-Kragen. Der Vorteil am Kent ist, dass du den Hemdkragen ohne Krawatte tragen kannst. Tipp: Ein schwarzer Anzug wirkt sehr hart und sollte nur zu Trauer-Anlässen getragen werden. Wähle lieber ein schlichtes Grau oder dunkles Blau – schick, aber nicht zu streng. Hier findest du weitere klassisch, graue Anzüge.

COS: modisch und puristisch

COS / PR Modischer Purismus – Hemd mit Ledereinsatz (um 125 €), Hose (um 90 €) und Schuhe (um 175 €), alles von COS

Falls du keinen Lust auf einen Anzug hast und etwas mehr Styling-Mut hast, dann ist zum Beispiel ein Lederhemd eine tolle Alternative. Bei einem Lederhemd gibt es ein paar einfache Regeln zu beachten, dass dein Look schick und stylisch aussieht. Das Hemd sollte aus feinporigem Glattleder sein, da Rauleder oder genarbtes Leder viel zu derb wirken und dein Look womöglich in die Cowboy-Richtung abrutscht. Außerdem solltest du auf jegliche Verzierungen verzichten: Finger weg von Nieten, Glitzersteinen oder ähnlichem. Je purer und reduzierter das Leder, umso edler dein Look.

Arket: retro und nerdy

Arket / PR Retro und dandy-esque – Sakko (um 225 € ), Strickpullover (um 59 €) und Jeans (um 79 €) alles von ARKET

Dir ist ein grauer Anzug zu langweilig und du trägst lieber Jeans zum Sakko? Dann haben wir folgenden Tipp für dich: Der schicke, Nerd-inspirierte 70er-Style ist wieder extrem angesagt und passt super zu einem coolen Silvester-Outfit. Zu einer schmal geschnittenen, knöchellang gecroppten Jeans kombinierst du ein Tweed-Sakko mit Hahnentritt- oder Karomuster im Retro-Style und darunter ein unifarbener Feinstrick-Pullover – fertig ist dein Look. Hier findest du weitere Anzüge im angesagten Retro-Style.

Zara: elegant und glamourös

Zara / PR Festlich glamourös – Smokingjacke (um 39,99 €), Hemd (um 19,99 €), Fliege (um 12,95 €) und Smokinghose (um 29,99 €), alles von ZARA

Wenn du (unter normalen Umständen) zu einem eleganten Event mit dem Dress-Code "Black Tie" eingeladen bist, dann solltest du einen Smoking mit Fliege wählen. Wichtig: Wenn du eine Fliege trägst, dann ist immer ein Hemd mit Kläppchen-Kragen und Plastron (so nennt man die latzartigen Zierfalten auf der Brust) angesagt. Bist du nicht auf einem Event mit glamourösem Dress-Code unterwegs, dann Finger weg vom Smoking. So viel Stil wirkt am falschen Ort völlig overdressed und deplatziert. Hier findest du weitere elegante Smokings.

Obwohl die Weihnachts- und Silvester-Feiertage dieses Jahr (aus bekannten Gründen) im kleinen Rahmen stattfinden werden, lohnt es sich doch, sich schick zu machen, um das Jahr stilvoll ausklingen zu lassen. Wir hoffen, wir konnten dich, für die feierlichen Tage modisch etwas inspirieren.