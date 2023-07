Frische Pastellfarben liegen im Trend

Bequem wie ein Jogginganzug

Du bist eigentlich nicht so der Anzugträger und magst lieber sportliche Streetwear? Dann empfehlen wir dir den superbequemen Jersey-Anzug von Mey & Edlich. Das Besondere an dieser Anzug-Kombi ist, dass sie nicht wie die meisten Anzüge aus Wolle oder Viskose sind, sondern aus Jersey: der gleiche Stoff, wie dein Lieblings-Sweater. Die Hose verfügt außerdem über einen elastischen Bund mit Zugband und sitzt so entspannt, wie deine Jogginghose. Du siehst, diesen Sommer kann Anzug tragen so entspannt sein, wie auf der Couch zu liegen.