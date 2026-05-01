Radfahren in Niederösterreich: Natur und Kultur

Radwege am Fluss In Niederösterreich führen die Radwege oft den Flüssen entlang – stille, natürliche Linien durch Landschaft, Geschichte und Genuss. Allen voran der Donauradweg, einer der beliebtesten Radwege Europas. Er verläuft entlang der Donau durch die Wachau und verbindet UNESCO-Welterbe, Weinterrassen und barocke Stifte.

Der Traisental-Radweg begleitet die Traisen von der Donau Richtung Mariazell mit sanften Uferlandschaften und historischen Orten, während die Thayarunde im Waldviertel über alte Bahntrassen durch Auen und beschauliche Orte führt.

Niederösterreich Werbung/Gerald Demolsky Der Ybbstal- und Erlauftalradweg führen entlang klarer Flussläufe und ehemaliger Bahntrassen bis hin zum Lunzer See.



Der Ybbstalradweg, kombiniert mit dem Erlauftalradweg, bietet abwechslungsreiche Etappen entlang klarer Flussläufe und alten Bahntrassen bis zum Lunzer See. Die Kamp-Thaya-March-Radroute bringt Radreisende auf einer großen Rundtour durch Weinorte, Auenlandschaften und Grenzregionen.

All diese Flussradwege machen Niederösterreich zur Top-Destination für entschleunigte Radreisen – ergänzt durch Highlights wie den neuen Alpen Bike Park in Losenheim als zusätzlichen aktiven Spot.

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Wein und Kultur mit dem Rad erleben In Niederösterreich verschmelzen Radgenuss, Wein und Kultur zu einem besonderen Urlaubserlebnis. Die Weinradwege führen durch sonnenverwöhnte Rebenlandschaften, vorbei an Kellergassen und traditionsreichen Weingütern – etwa entlang des Thermenradwegs, des Traisentaler Weinbergradwegs oder auf der Weinviertel DAC Radtour. Sanfte Hügel, weite Ausblicke und regionale Kulinarik machen jede Etappe zum sinnlichen Erlebnis.

Auch die kulturellen Radtouren verbinden Bewegung mit Geschichte: Die Klöster Kaiser Künstler Tour spannt den Bogen von Stiften bis zu Künstlerorten, die Schlösserreich-Runde führt zu prächtigen Marchfeldschlössern und die Römer Tour zu antiken Schauplätzen wie Carnuntum. Auf Routen wie dem Iron Curtain Trail – EuroVelo 13 wird europäische Zeitgeschichte erfahrbar.

Niederösterreich Werbung/Romeo Felsenreich Die Weinradwege führen durch die Rebenhänge, an Kellergassen und traditionellen Weingütern vorbei.



So wird Radfahren in Niederösterreich zur Reise durch Wein, Kultur und beeindruckende Landschaften – genussvoll, entschleunigt und voller Entdeckungen.

Mehr Infos zu den Weinradwegen und den kulturellen Radtouren

Mehrtägige Radreisen Niederösterreich ist wie gemacht für Radreisen über mehrere Tage. Allen voran der Donauradweg, einer der beliebtesten Radwege Europas, der durch die Wachau führt und UNESCO-Welterbe, Weinterrassen und barocke Stifte verbindet. Die Kamp-Thaya-March-Radroute begleitet Flusslandschaften durch das Wald- und Weinviertel, während der EuroVelo 9 als internationale Nord-Süd-Route abwechslungsreiche Etappen quer durch Niederösterreich bietet.

Auch der Traisental-Radweg, oder der Ybbstalradweg verbinden Natur, Genuss und Kultur auf ideale Weise. Gut ausgebaute Strecken, radfreundliche Gastgeber und flexible Etappenplanung machen Niederösterreich zur perfekten Destination für alle, die Landschaft intensiv und entschleunigt erleben möchten – Tag für Tag, Kilometer für Kilometer.

Mountainbiken In Niederösterreich öffnet sich für Mountainbiker ein riesiges Terrain zwischen sanften Hügeln, dichten Wäldern und alpinen Pfaden – ein Playground für alle Levels von Einsteigern bis Profis. Vom Wienerwald über die Wachau, das Mostviertel bis ins Waldviertel führen zahlreiche gut beschilderte MTB-Routen und Trails, die durch abwechslungsreiche Natur und abwechslungsreiche Landschaften ziehen.

Zwischen klassischen Trail-Centern, flowigen Singletrails und herausfordernden Bikeparks wird Mountainbiken hier zum Erlebnis: bekannte Spots wie der Bikepark Semmering oder die Wexl Trails zeichnen das vielfältige Angebot aus.

Niederösterreich Werbung/Ian Ehm Die Mountainbike-Trails führen in Niederösterreich durch Wälder, Hügel und den neuen Alpen Bike Park Schneeberg.



Ein frischer Höhepunkt ist der neue Alpen Bike Park Schneeberg – ein Bike Park, der mit naturnahen Lines und Trails für Action und Abfahrtsspaß sorgt. Ob flowige Runs oder anspruchsvollere Passagen, er erweitert das Mountainbike-Erlebnis in Niederösterreich um ein weiteres modernes, bergorientiertes Angebot.

So verbindet Niederösterreich Natur, Technik und Adrenalin auf zwei Rädern und macht den MTB-Urlaub zu einem vielseitigen Abenteuer in Österreichs größtem Bundesland.