Schal richtig binden Das sind die coolsten Wickeltechniken für den Schal

Wie trägt Mann den Schal richtig? Einmal um den Hals binden und fertig? Möglich, aber es gibt einfache Tricks und Wickeltechniken, einen Schal besser in Szene zu setzen und gleichzeitig das Outfit modisch aufzupeppen. Welche das sind und wie sie funktionieren:

1. Schlichte Wickeltechnik: der einfache Twist

Die wohl bekannteste Art, einen Schal zu binden: von vorne um den Hals legen, im Nacken überkreuzen und die Enden nach vorne legen. Funktioniert auch andersrum: Den Schal in den Nacken legen, beide Enden vorne überkreuzen und nach hinten über die Schultern legen. Kleine Änderung, große Wirkung – der Schal wirkt so nämlich gleich noch modischer.

Schon mal den halben Twist probiert? Leg dir den Schal in den Nacken und schlag nur ein Ende über die Schulter zurück. Den Schal so zu tragen, verpasst deinem Outfit einen schicken, entspannten Look. Am besten eignen sich dafür sehr lange Schals, die so über die Schulter geworfen sehr edel aussehen.

2. Mit der Schlaufentechnik wirkt der Schal besonders lässig

Eine sehr lässige Möglichkeit, deinen Schal zu tragen, ist die Schlaufentechnik. Dafür faltest du ihn einmal in der Länge, sodass er doppelt liegt und nur halb so lang ist. Danach hältst du in der einen Hand die Schlaufe, in der anderen die zwei Enden und legst den Schal von hinten um den Hals. Vorne ziehst du die beiden losen Enden durch die Schlaufe. Je nach Bedarf kannst du den Schal nun festziehen, lockern, noch ein wenig drapieren und schon bist du fertig!

3. Einfach umgelegt wird der Schal zum Fashion-Piece

Okay, diese Methode hält vielleicht nicht wirklich warm – naja, immerhin den Nacken – sieht aber sehr stylish aus und ist dazu noch unschlagbar einfach: Den Schal in den Nacken legen und vorne asymmetrisch über die Brust fallen lassen, so dass das eine Ende deutlich länger herunterhängt. Vor allem angesagte Schals in Knallfarben kommen so gut zur Geltung.

Falsch gewickelt? Nicht mit dir!

Früher war ein Schal für viele Männer eher Mittel zum Zweck, heute ist er ein modisches Accessoire. Einfach nur irgendwie um den Hals gewickelt, verliert er allerdings schnell seine Wirkung. Gut also, dass du jetzt weißt, wie du deinen Schal einfach aber stylisch binden kannst. So steht deinem coolen Winter-Look nichts mehr im Weg.