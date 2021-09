Sextoys für Paare Die besten Sexspielzeuge für Paare

Wie ihr euer Liebesleben in weniger als 3 Sekunden verbessern könnt? Mit einem Sextoy für Paare! Wir zeigen dir Sexspielzeuge, mit denen ihr euch gegenseitig in den Wahnsinn treibt

Du hast ein Sextoy in der Nachttischschublade deiner/deines Liebsten entdeckt? Glückwunsch! Dein:e Partner:in scheint experimentierfreudig zu sein. Die Gelegenheit, um sie zu fragen, Spielzeuge auch in euer gemeinsames Liebesleben einbauen. (Das sind übrigens die beliebtesten Sextoys von Frauen.)

Was bringen Sextoys für Paare?

Würzt du beim Kochen immer nur mit Salz und Pfeffer? Wenn ja, stehst du vermutlich beim Sex auch nur auf die Blümchenvariante. Wer seine Speisen hingegen gern auch mal mit raffinierten Gewürzen abschmeckt, sucht sicher auch im Bett nach pikanten Extras. Statt ins Gewürzregal greifst ihr dazu in die Spielzeugkiste.

Paare, die regelmäßig Sextoys in ihr Liebesspiel einbeziehen, empfinden den Sex meist als kommunikativer, experimenteller und erfüllender. Mittels eines Sextoys lernst du die Vorlieben deiner Partnerin noch besser kennen und kannst sogar einen gemeinsamen Orgasmus mit ihr erleben.

Warum sollte Mann sich auf ein Sextoy einlassen?

Weil Männer durch einen illustren Bettgesellen die Chance auf noch intensiveren Sex bekommen. Je nachdem, auf welches Sextoy dein:e Partner:in steht, kannst du davon ableiten, wie du auch ohne Spielzeug den Sex besser machst. Steht sie zum Beispiel auf die G-Punkt-Stimulation oder liebäugelt sogar mit einer Analkette? Dann solltest du solche Techniken auch in dein Repertoire aufnehmen. Doch keine Sorge, es geht nicht nur um Toys für den Partner. Auch du kommst auf deine Kosten. Mittels eines Penisrings kannst du zum Beispiel deine Ejakulation herauszögern und auch ein Masturbator eignet sich für Spiele zu zweit. Noch mehr Ideen für einen heißen Spielabend zu zweit findest du hier.

Welche Sextoys für Paare gibt es?

Die besser Frage lautet: Was gibt es nicht? Denn in der modernen Spielzeugkiste findet ihr fast alles, was ihr euch vorstellen könnt. Klassische Toys für Paare sind Dildos, Paarvibratoren, Auflegevibratoren, G-Punkt-Masseure, Vibro-Eier, Fingerlinge, Rabbit-Vibratoren, Liebeskugeln und Penisringe. Daneben gibt es natürlich auch softe Spielzeuge, wie zum Beispiel Handschellen, Federspielzeug, Paddles, oder Massagekerzen.

Der absolute Bestseller unter den Sextoys ist bei Amazon übrigens der bekannte Satisfyer

Für Paare in Fernbeziehungen gibt es spezielle Toys mit App-Steuerung, die aus der Ferne kontrollierbar sind. Sie bieten verschiedene individuelle Vibrationsmodi an. Die New York Times berichtete von einem zweiteiliges Set inklusive App, dessen einzelne Teile auf die am Gegenstück gemessene Erregung des Partners reagieren.

Wo kaufe ich Sexspielzeuge für Paare?

Ihr könnt Sextoys im Erotikmarkt oder im Internet bei einer großen Zahl an Anbietern bestellen. Wer sich nicht für ein Toy entscheiden kann, kann gleich ein Überraschungspaket mit einer ganzen Auswahl bestellen. Achtet bei der Wahl des Sextoys unbedingt immer auf die Qualität des Produktes.

Die besten Sextoys für Paare

Ihr seid euch einig, euer Liebesleben mit ein paar Toys aufzupeppen? Glückwunsch! Damit ihr beide eure Vorlieben ausleben und dabei komplett auf eure Kosten kommt, haben wir für euch die besten Spielzeuge zusammengestellt.

Paarvibrator Lush 3

Hersteller Paarvibrator von LOVENSE, zirka 139 Euro

Hier bestellen: "Lush 3" von LOVENSE

Wir starten mit 'ner Wucht im Bett: Der Lush 3 hat es faustdick hinter den Ohren. Das neue Design sorgt für noch intensivere und lustvollere Moment, indem noch mehr Druck auf den G-Punkt ausgeübt wird. Der Vibrator lässt sich über die App steuern - auch über große Distanzen hinweg. Der Kick für jede Fernbeziehung. Der Lush 3 kann zudem problemlos im Alltag getragen werden. So kann sie die Kontrolle an dich abgeben und sich überraschen lassen, wann und wo du sie verwöhnst.

Flexxio von BeauMents

www.amorelie.de Flexxio von BeauMents, um 130 Euro

Hier bestellen: Flexxio von BeauMents

Der Flexxio ist ein echtes Multitalent. Als Paarvibrator stimuliert er, von der Frau beim Sex getragen, gleichzeitig Klitoris, G-Punkt und Prostata. Doch der flexible Freund kann auch von ihm als Penisring getragen werden. Das Gerät hat zwei Motoren und 10 Vibrationsstufen und kommt mit einer Fernbedienung.

Satisfyer Pro 4 Couples

www.eis.de Druckwellenstimulator Satisfyer Pro 4 Couples, um 60 Euro

Hier bestellen: Satisfyer Pro 4 Couples

Wer etwas mehr als Vibration für Hochgefühle braucht, ist mit dem Satisfyer Pro 4 Couples gut beraten. Der schmalere Schaft des U-förmigen Vibrators wird vaginal eingeführt. So genießt du ein Engegefühl und deine Partnerin eine G-Punkt-Massage. Der außen aufliegende Teil des Vibrators stimuliert mit Druckwellen den Kitzler und erzeugt eine Art Sauggefühl – wie beim Oralsex.

Vibro-Ei von VOU

www.amorelie.de Vibro-Ei von VOU, um 110 Euro

Hier bestellen:Vibro-Ei von VOU

Dieses kleine Spielzeug hat es in sich. Sie führt es in die Vagina ein und du nimmst die Fernbedienung. Aus bis zu 10 Metern Entfernung kannst du nun dafür sorgen, dass deine Partnerin von erotischen Wellen geschüttelt wird – in 7 verschiedenen Stufen. Natürlich könnt ihr das Vibro-Ei auch zu Spielereien am Kitzler verwenden.

Expedition: Sex – Überraschungsbox von Amorelie

Hersteller Überraschungsbox von Amorelie, zirka 119 Euro

Hier bestellen: Amorelie-Box

Startet eure (S)expidition um die Welt! Diese Box eignet sich für Paare, die sich gern immer wieder gern überraschen lassen und neu ausprobieren. Insgesamt 15 Überraschungen stecken in der Box. Alle Toys und Accessoires sind Produkte aus den Amorelie Bestseller-Kategorien rund um die Themen Oral, Anal, Bondage und mehr.

Fingervibrator "Finger Fighter" von CUPE

www.amorelie.de Fingervibrator "Finger Fighter" von CUPE, um 17 Euro

Hier bestellen: Fingervibrator "Finger Fighter" von CUPE

Selbst wenn ihr nie heiraten wollt, diesen Ring lässt du dir sicher gern von der Liebsten überziehen. Der freche Fingervibrator macht das Vorspiel noch schöner. Der batteriebetriebene "Finger Fighter" ist ergonomisch geformt, hautfreundlich und vefügt über stufenlose Vibration.

Penisring von Je Joue

Matildas - Shutterstock/ Anelina Penisring von Jejou, zirka 90 Euro

Hier bestellen: Penisring "Mio" von Je Joue

7 verschiedene Vibrationsmodi gibt es bei diesem Penisring, der nicht nur Standhaftigkeit beim Liebesakt verspricht, sondern die Partnerin zusätzlich noch klitoral verwöhnt. Wie ein Penisring dein Liebesleben aufheizen kann, erfährst du hier.

Liebeskugeln von Lelo

Amorelie - Shutterstock/ Anelina Liebeskugeln von Lelo, zirka 180 Euro

Hier bestellen: Liebeskugeln "Hula Beads" von Lelo

Liebeskugeln, Vibro-Ei und Partnertoy in einem! Mit den "Hula Beads" von Lelo kannst du verschiedene Arten von Vergnügen auslösen, und das sogar unter der Dusche, da das Toy wasserdicht ist.

Durex Intense Orgasmic Gel, um 10 Euro

durex Intense Orgasmic Gel von Durex, um 10 Euro

Hier bestellen: Durex Intense Orgasmic Gel

Deine Partnerin hat Probleme mit dem Orgasmus? Dann könnte dieses Gel helfen. Das Intense Orgasmic Gel verbessert die Orgasmusfähigkeit der Frau. Wenige Tropfen auf der Klitoris während des Vorspiels und die spezielle Rezeptur erzeugt sinnlich wärmende, kühlende oder prickelnde Effekte, die die Empfindsamkeit des Intimbereichs verstärken.

Analplug von Fun Factory

Fun Factory - Shutterstock/ Anelina Analplug von Fun Factory, um 20 Euro

Hier bestellen: Analplug "Bootie" von Fun Factory

Ganz egal, wer von euch den Analplug bedient oder genießt – er ist sowohl für Frauen, als auch Männer geeignet. Der "Bootie" ist zu 100 Prozent aus Silikon und mit einer samtig-weichen Oberfläche überzogen und so geformt, so dass er sich besonders leicht einführen lässt.

Weekend Lovers Box

Hersteller Weekend Lovers Box von Amorelie, zirka 69 Euro

Hier berstellen: Weekend Box von Amorelie

Ein ganzes Wochenende voller erotischer Abenteuer! Die Weekend Lovers Box von Amorelie enthält 8 Überraschungen aus 4 Themengebieten: Erotische Massage, Zungenspiel, Abenteuer und Höhepunkte.

Fazit: Sextoys machen Spaß!

Ein Sextoy kann euer Liebesleben verbessern. Es bringt mehr Spannung und Leidenschaft ins Bett. Die modernen Spielzeuge sorgen für ein völlig neues Lustempfinden. Ihr wünscht euch einen gemeinsamen Orgasmus? Du willst beim Sex länger durchhalten? Du kannst dir Prostata-Stimulation beim Sex vorstellen? In all diesen Fällen kann euch ein Sextoy helfen. Also, worauf wartet ihr? Lasst die Spiele beginnen!