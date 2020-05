Erotische Spiele für Paare Gesellschaftsspiele für einen sexy Spieleabend

Ein Abend in der Sauna, ein gemeinsames Schaumbad, ein erotischer Film – wie bringst du jetzt Prickeln in die Beziehung? Versuch es mal mit einem Spieleabend. Die heißesten Gesellschaftsspiele für Erwachsene

Wenn du mit deiner Partnerin nicht gerade frisch liiert bist, weißt du, dass du dich darum kümmern solltest, dass euer Liebesleben nicht langweilig wird. Es ist aber gar nicht so einfach, sich immer neue Spielereien auszudenken. Wieso holst du dir also keine Unterstützung? Keine Sorge, wir meinen keinen Paartherapeuten – sondern ein Paket voller Anregungen. Hier kommen die besten Gesellschaftsspiele für Erwachsene, die das Schlafzimmer zum sexy Spielfeld verwandeln.

Diese Sexspiele sollte jeder Mann ausprobiert haben

Was bedeutet erotische Spiele?

Ein erotisches Spiel ist immer ab 18 Jahren. Heißt: es geht um Spaß – sprich: Intimität und Sex – für Erwachsene.

Was bringen erotische Spiele?

Bei einem erotischen Spiel gehen die Partner spielerisch mit ihrer Lust um. Das führt dazu, dass sie offener über Wünsche und Fantasien sprechen. Die Partner haben so die Gelegenheit, noch mehr über die Bedürfnisse des Partners zu erfahren und die Vertrauensbasis gestärkt wird. Außerdem geben erotische Spiele auch Inspiration für neue Spielarten und befeuern die Lust.

Diese Sexfantasien haben Frauen

Was gibt es für erotische Spiele?

Erotische Spiele gibt es für jeden Geschmack, von Brett- über Karten-, bis zu Würfelspielen. Die meisten Spiele sind natürlich auch super mit anderen sexuellen Spielarten kombinierbar, wie zum Beispiel BDMS oder Rollenspielen.

Kann man erotische Spiele auch in der Gruppe spielen?

Die meisten Spiele funktionieren ab 2 Personen, selbstverständlich können aber beliebig viele Menschen damit Spaß haben.

Scharfe Inspirationen für den Spieleabend

Genug Theorie, hier kommen ein paar Vorschläge für verspielte Stunden voller Abenteuer und Vergnügen zu zweit oder in der Gruppe

Wahrheit oder Pflicht mal gewagt

Hier bestellen: "Wahrheit oder Wagnis"

Es ist ein Klassiker wie Flaschendrehen. Sicher kennst du das Spiel noch von Partys aus deiner Jugend unter dem Namen "Wahrheit oder Pflicht". Es galt, entweder eine peinliche Frage zu beantworten oder eine Aufgabe zu erfüllen. Das Spiel eignet sich in einer verschärften Version aber auch für frivole Privatpartys. Beim Gesellschaftsspiel "Wahrheit oder Wagnis" erwarten jeweils 69 pikante Fragen und provokante Aufgaben die Spieler. Die Spielregeln sind einfach: Eine Münze entscheidet, welche Karte der Spieler zieht. Bei einer Wahrheitskarte kann er nur Punkte verdienen, wenn er die Frage wahrheitsgemäß beantwortet. Bei einer Wagnis-Karte ergattert nur der Spieler Punkte, der die gestellte Aufgabe erfüllt. Spiele um Punkte und bestimme vorher, was Gewinner und Verlierer erwartet.

Kokette Kartenspiele

Hier bestellen: Sexquartet-Kamasutra Positionen

Die meisten Männer lieben Kartenspiele. Wie wäre es mit Strip-Poker? Oder standest du schon als kleiner Junge auf Quartetts? Dann hätten wir eine heiße Variante für dich, mit der du dein Liebesleben ordentlich auffrischen kannst. Das "Kamasutra Quartett" inspiriert dich und deine Partnerin mit 40 scharfen Stellungen aus dem Kamasutra – am besten gleich auch Spielpausen zum Ausprobieren einplanen!

Frivoler Würfelspaß für sie und ihn

Hier bestellen: individualisierbares Würfelspiel

Der Zufall bringt oft die überraschendsten Dinge zustande und sorgt auch beim Sex für Abwechslung. Lasst doch mal zu zweit die Würfel rollen. Im Würfelspiel "Lucky Love Dice" sind 3 Würfel enthalten, die du individuell mit Aufklebern bekleben kannst, auf denen je eine Aktion (zum Beispiel: beißen, küssen oder lecken), eine Körperpartie und ein Ort (zum Beispiel: Küchenboden, Dusche, Park) zu sehen ist. Lasset die Spiele beginnen!

Scharfes Brettspiel gefällig?

Hier bestellen: "Wahre Liebe"

Du liebst Spieleabende und siehst nach einer sexuellen Abwechslung, die mit einem klassischen Gesellschaftsspiel mithalten kann? Es gibt erotische Spiele, die Spielfeld und -figuren, Würfel und Aktionskarten beinhalten. Das Spiel "Wahre Liebe" gehört zu den beliebtesten Spielen dieser Art. Bevor man beginnt, überlegen sich die Partner, um welchen erotischen Wunsch gespielt wird. Der Wunsch des Gewinners wird erfüllt. Ziel des Spiels ist es, die eigenen erotischen Wünsche und die des Partners zu entdecken. Mithilfe der Fragen und Aufgaben kommen sich die Partner spielerisch näher. Die Karten sind unterschiedlich ausgerichtet, bieten zärtliche, romantische oder sehr intime Erlebnisse.

Lustvolle Rollenspiele für sinnliche Abende

Hier bestellen: "Sinnliche Sommerabende"

Wer nicht auf Karten- oder Brettspiele steht, lieber Lose zieht und das gerne mit Anregungen fürs Sexleben verbinden würde, hat an diesem einfachen Spiel Spaß. "Sinnliche Sommerabende" eignet sich für romantische Stunden in der Natur – beim Picknick, am Lagerfeuer oder am Strand. Es macht sich außerdem optisch gut als Geschenk. Enthalten sind 21 Lose mit prickelnden Herausforderungen. Wer kreativ ist, bastelt das Spiel mit der Partnerin selbst.

Aktion und Aktivität auf besondere Art

Hier bestellen: Activity Club Edition

Du hast keine Lust auf Würfeln, Kartenspielen oder Lose ziehen? Du willst gleich zur Sache kommen? Dann versuch es mal mit einem erotischen Aktionsspiel. Dieses Spiel hier funktioniert wie der gute alte Klassiker Activity, bei dem du Begriffe schreibst, zeichnest oder darstellen musst, die dein Gegenüber errät. Der einzige Unterschied: In der Club Edition geht es nicht jugendfrei zur Sache...

Turm bauen mit Höhepunkt

Hier bestellen: Höhepunkt

Wer noch mehr Action will, kann sich an der erotischen Version des Spiels "Jenga" probieren. Es gelten beim Turmbau dieselben Regeln wie beim Klassiker. Mit einer Ausnahme: Auf den Bauklötzen werden den Spielern erotische Aufgaben gestellt, die sie erfüllen müssen, bevor sie weiterspielen dürfen. Für sinnliche Stunden mit Spaß, Spannung und Erotik, ganz gleich ob zu zweit oder in einer Gruppe.

So steigerst du deine Sexlust

Fazit: Für mehr spielerischen Sex!

Die meisten Spiele sind natürlich mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Du solltest sie nicht so bierernst nehmen – und genauso verhält es sich mit deinem Sexleben. Wenn du dich stresst, verlierst du den Spaß am Sex. Wer sich hingegen auf verspielte Art und Weise mit der Lust beschäftigt, lernt dabei noch viel über die Sexfantasien des Partners. Und: Du lernst neue Spielarten kennen. Worauf wartest du? Lasset die Spiele beginnen!

