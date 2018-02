Männeruhren: So finden Sie die perfekte Uhr für Ihren Typ

Ein Beitrag geteilt von Skagen (@skagendenmark) am Jul 26, 2017 um 9:39 PDT

Wenn Sie Ihre Uhr jeden Tag und nicht nur zu besonderen Anlässen tragen möchten, sollten Sie diese Info im Hinterkopf behalten. Gebrauchsuhren haben darum häufig ein Gehäuse aus Edelstahl oder auch Keramik. Für Sportler, die gerne Ihre Laufzeiten stoppen, aber nicht durch Ihre Uhr behindert werden wollen, bieten sich Gehäuse aus Karbon an. Sie sind ultraleicht, aber trotzdem extrem robust. Ein Grund, warum das Material vor allem im Bereich des Rennsports verwendet wird. Der Wahlspruch für Titan lautet: Was sich im Weltraum bewährt, kann doch auch auf Erden nicht verkehrt sein. Das Metall liegt ebenfalls sehr leicht ums Handgelenk, ist dafür aber auch etwas weicher als andere Materialien.

2. Woran erkenne ich ein gutes Uhren-Glas?

Beim Thema Glas gilt: Je weniger Sie es sehen können, umso besser. Als gängige Materialien gelten hier: Saphirglas, Mineral- und Kunststoff- beziehungsweise Plexiglas. Ersteres ist das Hochwertigste. Von allen transparenten Materialien auf dieser Welt ist nur der Diamant härter und widerstandsfähiger als der Saphir. Doch Achtung: Damit Saphirglas nicht zu sehr reflektiert, sollte es unbedingt entspiegelt sein. Sonst haben Sie zwar eine kratzerfreie, aber trotzdem aufgrund von Lichtspiegelungen eine schlecht lesbare Uhr.

Mineralglas ist eine günstigere Alternative und ebenfalls relativ kratzfest. Bei großer Belastung kann es jedoch brechen. Darum müssen Sie sich beim Plexiglas keine Sorgen machen. Dafür können Ihnen hier Kratzer schneller die Sicht trüben.

3. Lieber ein Metall-oder Lederarmband?

In erster Linie ist da ganz einfach der jeweilige Typ entscheidend. Beide Materialien haben ihre Vor- und Nachteile. Während Lederarmbänder besonders elegant und filigran aussehen, können Metallarmbänder schnell einmal ein bisschen zu klobig wirken. Vor allem, wenn Mann nicht die Handgelenke eines Vin Diesel oder The Rock besitzt. Lederarmbänder nutzen sich dafür aber schneller ab und sind bei Weitem nicht so wasserfest wie ihre Konkurrenten aus Metall.