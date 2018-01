Mit dem Rauchen aufhören: So werden Sie endlich Nichraucher

Nichts ist unmöglich: Die besten Tipps und Strategien, wie Sie tatsächlich dauerhaft mit dem Rauchen aufhören können

Unser Guide hilft Ihnen, Ihre Gewohnheit zu ändern, die schädliche Wirkung von Rauchen zu begreifen und zeigt Ihnen Alternativen zur Zigarette. Hinzu kommen praktische Tipps und Ratschläge sowie die wirkungsvollsten Methoden zum Nikotinentzug. Ein entscheidender Punkt: Sie sind nicht allein! Viele Menschen haben das gleiche Problem wie Sie, und viele haben es geschafft: Sie haben endgültig aufgehört zu rauchen und vermissen es auch nicht mehr (lesen Sie unsere Erfahrungsberichte).

Diese Gefahren drohen, wenn Sie nicht mit dem Rauchen aufhören

Grundsätzlich wollen wir die positiven Aspekte des Nichtrauchens betonen, denn als Nichtraucher leben Sie ja in der Gegenwart und Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Und dennoch sollten Sie sehen, was der Tabak - was Sie - Ihrem Körper kontinuierlich antun (siehe unter anderem unsere Bildergalerie OP-Bilder von Raucherlunge und Lungenkrebs).

Rauchen gefährdet...

... Ihren Rücken: Rauchen ist mitverantwortlich für Rückenschmerzen und Bandscheibenschäden. Denn durch Rauchen entstehen Ablagerungen in den Blutgefäßen rund um die Wirbelsäule. In der Folge werden die Bandscheiben schlechter mit Nährstoffen versorgt und brüchig.

... Ihre Lieben: Wer mit einem Raucher zusammenlebt, hat ein vierfach höheres Krebsrisiko, ergab eine Studie der britischen Imperial Cancer Research Campaign.

... Ihre Füße: Und wir reden hier noch nicht mal von den berüchtigten Raucherbeinen! Nein, Raucher haben öfter Fußpilz: Weil die Füße schlechter durchblutet sind, können die Pilze sich leichter ausbreiten.

... Ihre Wundheilung: Das Gewebe von Rauchern wird schlechter durchblutet und erhält daher zu wenig Sauerstoff. Auf diese Weise heilen Wunden und Knochenbrüche langsamer – Raucher sind also länger außer Gefecht gesetzt als Nichtraucher.

... Ihre Nieren: Bei Männern ohne besonderes Nierenrisiko erhöht Rauchen die Gefahr einer Schädigung dieses Organs um das Dreifache.

... Ihr Image: Mag sein, dass Raucher in Ihrer Jugend genauso cool waren wie der Marlboro-Man. Mittlerweile hat sich dieses Image jedoch gewandelt: Wer raucht, ist schüchtern, unsicher, nervös, abhängig... Der Marlboro-Man ist ein Weichei.

... Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch: Schauen Sie mal auf die Zähne langjähriger Raucher. Brrrrh!

... Ihr Leben in den nächsten sechs Stunden: Zigaretten haben eine tödliche Sofortwirkung, entdeckten Forscher des Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston. Infarkte werden meist durch Blutgerinnsel verursacht, die sich aus Gefäßablagerungen lösen und zum Herz gespült werden. Je größer der Klumpen, desto schwerer der Infarkt. Bei Betroffenen, die in den letzten sechs Stunden vor dem Herzanfall geraucht hatten, sind die Blutgerinsel größer: durchschnittlich 23 im Vergleich zu 6,7 Quadratmillimetern, wenn die letzte Zigarette mindestens 24 Stunden zurücklag.

>> 5 schnelle Tipps, um mit dem Rauchen aufzuhören