Rauch-Stopp 5 Methoden, um mit dem Rauchen aufzuhören

Wer den festen Entschluss gefasst hat, das Rauchen aufzugeben, ist bei seinem Kampf gegen die Nikotin-Sucht nicht allein. Es gibt auf dem Markt jede Menge Produkte und Techniken, die helfen sollen, den Nikotin-Entzug leichter, angenehmer und schneller zu machen. Ob’s was bringt, haben unsere Mitarbeiter für dich getestet.

1. E-Zigarette – keine gesunde Methode, um mit dem Rauchen aufzuhören

Sieht aus wie eine Fluppe, wird geraucht wie eine und enthält Nikotin wie eine. Was fehlt, sind Giftstoffe wie Teer und Kohlenmonoxid. Auf diese Weise soll man sich laut der Hersteller das Rauchen langsam abgewöhnen. Preis für die Dauer-Zigarette: zirka 60 Euro ohne Füllung. Das Problem: "Die Inhalation des Dampfs nikotinhaltiger E-Produkte birgt einerseits das Risiko der Entwicklung einer Abhängigkeit von Nikotin, andererseits belastet Nikotin als Zellgift den Körper nachhaltig", erklärt Prof. Dr. med. Heidrun Thaiss, Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Damit schaffen E-Zigaretten "erhebliche gesundheitliche Risiken, vor allem für das Herz-Kreislauf-System." Mehr zu den Folgen des E-Zigaretten-Rauchens findest du hier

Tom Heinzius, Praktikant: "Wenn ich Schmacht hatte, griff ich zur E-Kippe. Weniger geraucht habe ich leider nicht."

2. Hypnose – eine teure Methode, um mit dem Rauchen aufzuhören

Wie im Schlaf soll man bereits durch ein bis drei Sitzungen zum Nichtraucher werden. Kostenpunkt: etwa 250 Euro pro Sitzung. Der Therapeut verknüpft den Glimmstängel mit negativen Bildern und treibt so die Sucht in die Flucht. "Man muss nicht an Hypnose glauben. Wichtig ist nur, dass man den Willen hat aufzuhören", sagt Dr. Elmar Basse, Hypnotiseur aus Hamburg. Hypnose-CDs findest du zum Beispiel bei amazon.

Anna Grobler, freie Mitarbeiterin: "Ein wenig mulmig war mir schon, mich bei einem Fremden so fallen zu lassen. Aber das Ergebnis spricht für sich: Sofort nach der ersten Behandlung war mein aggressives Verlangen nach Zigaretten verschwunden. Und das Beste daran ist: Es hält bis heute an. Jetzt kann ich endlich Sport treiben, ohne zu röcheln."

3. Nikotin-Kaugummi – eine langwierige Methode, die Nikotinsucht einzudämmen

Hierbei wird die Sucht durch Kauen befriedigt, denn Nikotin wird über die Schleimhäute aufgenommen. Es kann drei bis sechs Monate dauern und kostet dich pro Nikotin-Kaugummi rund 25 Cent. Der Nachteil: "Bei hohem Konsum besteht die Gefahr einer Nikotin-Überdosierung", sagt Chef-Apotheker Professor Christian Franken aus Heerlen. Der Vorteil: Für viele ist Rauchen ein Ritual – wie Kaugummikauen.

Christopher Zlotos, Trainee: "Gern mochte ich die nicht – sie schmecken grässlich und kratzen im Hals. Aber sie haben mein Verlangen gezügelt, ich rauche nur noch am Wochenende. Bei mir wirken jetzt auch normale Kaugummis."

4. Nikotin-Pflaster – eine Rauch-Stopp-Methode für starke Raucher

Es gibt Nikotin-Pflaster mit verschiedenen Stärken. Am Arm angebracht, geben sie über den Tag konstant Nikotin ab. "Sie eignen sich daher vor allem für starke Raucher", erklärt Franken. Planen Sie bis zur Entwöhnung drei bis sechs Monate ein. Preis: rund 20 Euro für 7 Stück.

Christian Schiebold, Moderedakteur: "Die Anwendung war top: morgens aufgeklebt, fertig! Bei mir, dem Rauchen Spaß macht, hat es die Sucht aber nicht bekämpft, da nicht das Gewohnheitsgefühl, sondern nur der Nikotinbedarf befriedigt wird. Durchgehalten habe ich genau drei Wochen." Inzwischen hat Christian seine Nikotinsucht besiegt. Wie, liest du hier.

5. Akupunktur – Methode für Raucher, die sofort mit dem Rauchen aufhören wollen

Seien Sie jetzt ganz Ohr, denn: Genau da sticht ein Akupunkteur für rund 40 Euro kurze Dauernadeln ein, die aussehen wie kleine Pflaster. Eine Woche lang bleiben sie auf der Haut. Die Entzugssymptome sollen dadurch abgeschwächt werden. "Die Nadeln kann man noch zusätzlich mit einem Magnet stimulieren", sagt Dr. Christina Sander, Akupunkteurin aus Hamburg.

Anja Baumgarten, Kollegin bei unserem Schwester-Blatt Women’s Health: "Das Einstechen der Nadeln war das einzig Unangenehme. Ansonsten war ich positiv überrascht, dass ich innerhalb der sieben Tage absolut kein Suchtgefühl hatte. Danach hielt ich noch drei Monate durch, bis ich wieder rauchte. Vielleicht fehlte der endgültige Wille – oder noch ein paar Nadeln."

Wie gehe ich das "Rauchen aufhören" am besten an?

Mit dem Rauchen aufhören kann jeder. Aber dauerhaft dem giftigen Qualm abschwören, das gelingt nicht allen auf Anhieb. Wer es zu oft versucht, verliert irgendwann gänzlich den Glauben daran, tatsächlich Nichtraucher werden zu können. Deshalb: Informiere dich über die Methoden, die dir beim Rauchentzug helfen können. Unterstütze deine Psyche, indem du dich mit den Gefahren des Rauchens ernsthaft auseinander setzt. Und dann: Halte durch! Vielen Neu-Nichtrauchern hilft es, zu verfolgen, wie ihr Körper mit jeder Stunde von dem Nikotinentzug profitiert. Was bei einem Rauch-Stopp genau in deinem Körper passiert

Welche ist denn nun die beste Methode, um mit dem Rauchen aufzuhören?

Der Weg zum Rauch-Stopp ist laut der BZgA individuell sehr unterschiedlich. Für unsere Kollegen war außer der Hypnose keine der oben genannten 5 Methoden wirklich hilfreich. Als bewährteste Methode, Nichtraucher zu werden, gilt die die Schlusspunkt-Methode. Bei dieser legst du einen Tag fest, ab dem du rauchfrei sein möchtest. Auf den Stichtag bereitest du dich mental vor, indem du dir dein Rauchverhalten zuvor bewusst machst. Zudem überlegst du, was dir am besten hilft, auch nach dem Stopp nicht mehr zur Zigarettenschachtel zu greifen. Der große Vorteil dieser Strategie: Du kannst sie auf dich anpassen und mit anderen Methoden kombinieren.